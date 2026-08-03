Việt Nam đủ sức đánh bại Indonesia

N HỮNG MIẾNG ĐÁNH RÕ NÉT

Trên sân Mỹ Đình, đội tuyển VN đã tạo ra 16 pha dứt điểm về phía khung thành Singapore, trong đó có hàng loạt cơ hội ngon ăn bị bỏ lỡ. Đây là chỉ số cho thấy vấn đề của các học trò HLV Kim Sang-sik nằm ở khâu dứt điểm chứ không phải vận hành lối chơi. Thực tế "Những chiến binh sao vàng" thực sự chơi có bài vở rõ ràng.

Thầy trò HLV Kim Sang-sik quyết tâm giành chiến thắng ẢNH: ĐỒNG NGUYÊN KHANG

Đội tuyển VN chủ yếu tấn công bên cánh phải, nơi có sự góp mặt của Hoàng Hên và Tiến Anh. Nhiệm vụ được phân chia rất rõ ràng, Hoàng Hên với kỹ thuật và nhãn quan chiến thuật vượt trội sẽ nhận bóng ở nách trung lộ rồi tỉa bóng ra biên hoặc thả xuống đáy biên cho Tiến Anh tạt hoặc căng ngang vào trong.Điểm đến của quả bóng thường sẽ là phía cột xa, nơi Đình Bắc đang chờ sẵn. Đồng thời, Xuân Son sẽ di chuyển về phía cột gần để thu hút sự chú ý của hậu vệ Singapore, mở ra khoảng trống cho người đồng đội. Cú tung người bắt vô lê của Đình Bắc chính là ví dụ điển hình cho sự hiệu quả của miếng đánh này. Chỉ tiếc là ngôi sao sinh năm 2004 lại dứt điểm có phần vội vàng. Ngoài ra, những đường treo bóng về phía cột xa của đội tuyển VN cũng rất chất lượng. Thành Chung đã có 2 pha đánh đầu nguy hiểm và suýt có bàn thắng. Khi bế tắc, đội tuyển VN cũng mạnh dạn sút xa. Hoàng Đức, Tài Lộc đã ở rất gần siêu phẩm khi đưa bóng đi chạm xà ngang.

Nhìn tổng thể những gì đội tuyển VN thể hiện trước Singapore không hề tệ như tỷ số 0-0 phản ánh. Vấn đề duy nhất nằm ở sự thiếu may mắn cùng đôi chút vội vàng trong khâu chọn điểm rơi dứt điểm. Đây là điều hoàn toàn có thể khắc phục chỉ sau một buổi tập trung chỉnh sửa, chứ không phải lỗ hổng mang tính hệ thống. Với chất lượng các miếng đánh đã được xây dựng bài bản như vậy, hoàn toàn có cơ sở để tin đội tuyển VN tạo ra sự khác biệt trước Indonesia, miễn là khâu dứt điểm được cải thiện.

Giải mã Thom Haye - ‘bộ não’ nguy hiểm nhất của đội tuyển Indonesia

T RUYỀN THÔNG CHỦ NHÀ THẬN TRỌNG

Truyền thông Indonesia cũng nhìn nhận đội tuyển VN là một đối thủ thực sự đáng gờm trước trận đại chiến sắp tới. Theo CNN Indonesia, dù vừa trải qua trận hòa Singapore, phong độ của các cầu thủ VN không hề sa sút, thậm chí đội quân của HLV Kim Sang-sik nhiều khả năng sẽ bước vào trận đấu với quyết tâm lớn hơn, đủ sức gây khó khăn thực sự cho Indonesia. Tờ báo này còn nhấn mạnh VN luôn là đối thủ khó nhằn nhất với Indonesia trong lịch sử đối đầu, đồng thời khẳng định bộ ba nhập tịch gốc Brazil là những nhân tố có thể tạo ra sự khác biệt. Cùng chung nhận định thận trọng, tờ Kompas trong bài phân tích lịch sử đối đầu hai đội cũng thừa nhận dù Indonesia đang chiếm ưu thế trong quá khứ, nhưng trận đấu tại ASEAN Cup 2026 vẫn sẽ là một thử thách thực sự, không phải cuộc dạo chơi cho thầy trò HLV John Herdman.

Bola (một trong những tờ báo thể thao lớn nhất Indonesia) cũng dành sự chú ý đặc biệt cho bộ ba nhập tịch gốc Brazil của đội tuyển VN, gọi đây là "trisula menyeramkan" (bộ 3 đáng sợ) có thể đe dọa hàng thủ Indonesia. Đáng chú ý, ngay từ đầu tháng 7, khi Indonesia còn đang tích cực chuẩn bị lực lượng, CNN Indonesia từng có bài viết kêu gọi toàn đội nâng cao cảnh giác trước đội tuyển VN, dẫn lời thủ môn Cahya Supriadi thừa nhận Indonesia đã lâu không thể đánh bại đối thủ này tại đấu trường AFF Cup, đồng thời khẳng định toàn đội quyết tâm đòi lại món nợ trong lần tái ngộ này. Sự dè dặt hiếm thấy từ chính truyền thông nước chủ nhà là minh chứng rõ ràng nhất cho thấy đội tuyển VN hoàn toàn xứng đáng bước vào trận đấu với sự tự tin, thay vì mặc cảm sau kết quả không như ý trước Singapore.

Sự tự tin ngập tràn Trong buổi họp báo vào chiều 2.8 tại sân Pakansari trước khi trận đấu diễn ra, HLV Kim Sang-sik chia sẻ: "Ngày mai là trận đấu có ý nghĩa quan trọng, mang tính chất quyết định tấm vé vào bán kết. Chúng tôi buộc phải giành chiến thắng trong trận sân khách cực kỳ khó khăn này. Tuy nhiên, chúng tôi có động lực rất lớn để có thể giành trọn 3 điểm. Chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt và trả lời bằng màn trình diễn trên sân". Thủ môn Lê Giang Patrik lại đưa ra những phát biểu cực kỳ xúc động: "Trận nào cũng là trận đấu lớn chứ không riêng gì trận gặp Indonesia. Chúng tôi luôn thi đấu với sự tự hào khi đại diện cho quốc gia. Indonesia mạnh, nhưng sự chuẩn bị của chúng tôi vẫn không thay đổi (so với các trận đấu khác). Chúng tôi sẽ thi đấu với sự tận hưởng, mang niềm vui đến cho người hâm mộ và cống hiến hết mình vì màu cờ sắc áo".