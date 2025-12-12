Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Chứng khoán

VN-Index bất ngờ giảm sốc hơn 52 điểm, vốn hóa HOSE bốc hơi hơn 6,6 tỉ USD

Mai Phương
Mai Phương
12/12/2025 17:09 GMT+7

Sắc đỏ bao trùm thị trường chứng khoán ngày cuối tuần đưa VN-Index giảm sốc hơn 52 điểm.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm nay (12.12), VN-Index giảm 52,01 điểm, tương đương 3,06% xuống 1.646,89 điểm. Trên sàn Hà Nội, HNX-Index cũng mất 2,26% còn 250,09 điểm và UPCoM-Index giảm 1,3%. Cơn lao dốc đã khiến vốn hóa sàn HOSE bốc hơi 174.839 tỉ đồng, tương ứng hơn 6,6 tỉ USD. VN-Index cũng là chỉ số chứng khoán giảm mạnh nhất của châu Á trong ngày 12.12. Cơn lao dốc bất ngờ này còn được nhiều nhà đầu tư ví von là "Ngày thứ sáu đen tối".

VN-Index bất ngờ giảm sốc hơn 52 điểm, vốn hóa HOSE bốc hơi hơn 6,6 tỉ USD- Ảnh 1.

VN-Index ngày 12.12 giảm mạnh nhất châu Á

ẢNH: TNO

Ngay từ đầu phiên, thị trường đã nghiêng mạnh về bên bán. Chỉ số rơi nhanh khỏi vùng 1.690 điểm, những nỗ lực hồi phục lẻ tẻ trong ngày đều không đủ cân bằng với áp lực chốt lời mạnh ở nhóm vốn hóa lớn. Đến cuối phiên, sắc đỏ hoàn toàn áp đảo với hơn 600 mã giảm giá, trong đó nhiều cổ phiếu giảm sâu từ 5 - 7%. Nhóm cổ phiếu ngân hàng, chứng khoán dẫn đầu mức giảm khi rớt sàn và gần sàn hàng loạt gồm EIB, VIX, VDS, VPB, TCB, CTG... Lực bán không chỉ dồn vào nhóm ngân hàng mà còn lan sang các công ty bảo hiểm và dịch vụ tài chính, khiến nhóm ngành này đóng góp mức giảm lớn nhất vào VN-Index.

Tương tự, nhóm cổ phiếu bất động sản cũng lao dốc khi VHM, VRE, DXG, LDG, NVL, PDR, CSR... cùng giảm kịch sàn. Nhóm bất động sản đã trở nên nhạy cảm hơn với biến động, đặc biệt sau loạt phiên hồi phục không bền vững trước đó. Nhóm công nghiệp và tiêu dùng không thiết yếu cũng không mấy tích cực khi sắc đỏ gần như áp đảo. Cụ thể, áp lực bán tập trung ở các mã như VJC giảm hơn 1%, GEX giảm 2,98%, CII giảm 0,99%, VPL giảm 6,7%, MWG giảm 1,7%, PET giảm 3,53%…

Phiên này, nhà đầu tư nước ngoài cũng tiếp tục bán ròng hơn 594 tỉ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã VIC, VCB, ACB và VPX... Thanh khoản thị trường tăng so với phiên giao dịch trước đó, với khối lượng trên HOSE đạt hơn 919 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị gần 24.700 tỉ đồng; HNX-Index đạt gần 98 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị hơn 1.955 tỉ đồng.

