    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Vợ mất đã 19 năm, cụ ông 80 tuổi vẫn mua hoa tặng những dịp đặc biệt

    Dương Lan
    Dương Lan
    Suốt 19 năm sau khi vợ qua đời, cụ ông 80 tuổi ở Hà Tĩnh vẫn mua hoa ra nghĩa trang thăm vợ vào ngày 20.10, 8.3 và cả ngày 20.11 vì bà từng là giáo viên.

    Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cụ ông đi chiếc xe máy cũ đằng sau chở 2 bó hoa tươi thắm vào dịp 20.10 vừa qua. Trên đường đi, ông ghé vào cửa hàng mua thêm nhang để mang ra nghĩa trang thăm mẹ và vợ đã khuất.

    Khoảnh khắc đó được chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, làm mái tóc bạc màu, làm bước chân chậm lại nhưng chẳng thể lấy đi tình yêu của một người dành cho người mình thương. Bà đã đi xa 19 năm, nhưng trong lòng ông, có lẽ bà vẫn chỉ vừa rời đi ngày hôm qua. Mỗi năm vẫn vậy, cứ đến ngày lễ ông lại mua hoa đến thăm mẹ và vợ. Con ngưỡng mộ tình yêu của 2 người lắm ạ".

    Cụ ông 80 tuổi suốt 19 năm mua hoa ra nghĩa trang tặng vợ dịp đặc biệt - Ảnh 1.

    Ông Thanh mua bó hoa ra nghĩa trang thăm mẹ và vợ

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, ở phường Sông Trí, Hà Tĩnh), chủ nhân đoạn clip cho biết tình cờ gặp cụ ông trên đường. Thấy ông chở 2 bó hoa phía sau xe, anh nghĩ đơn giản rằng ông mua hoa về tặng vợ nên định hỏi giá tiền cho vui. Không ngờ, khi trò chuyện, anh biết được ông mua hoa để mang ra nghĩa trang thăm mẹ và người vợ đã khuất. Câu trả lời khiến anh không khỏi bất ngờ và xúc động. Qua hỏi thăm, anh Tuấn còn biết nhà ông Thanh chỉ cách nhà mình khoảng 3 km, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp ông.

    Clip ông Thanh mua hoa ra nghĩa trang thăm mẹ và vợ

    "Tôi rất xúc động trước tình cảm của ông dành cho mẹ và vợ. Tôi định đi theo ông ra nghĩa trang quay khoảnh khắc ông ngồi bên mộ của họ nhưng vì bận công việc nên không thể quay lại được. Tôi cũng rất ngờ bất ngờ khi đoạn clip về ông đạt hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận tích cực", anh Tuấn cho hay.

    Cụ ông 80 tuổi suốt 19 năm mua hoa ra nghĩa trang tặng vợ dịp đặc biệt - Ảnh 2.

    Ông dựng xe bên đường ghé vào mua nhang

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

    Chị Trần Lê Hạnh Trang (26 tuổi), hiện công tác tại Đảng ủy phường Hải Ninh, Hà Tĩnh cho biết cụ ông trong clip tên là Trần Xuân Thanh (80 tuổi), là ông nội của chị. Dịp 2.9 vừa qua, ông Thanh vừa được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

    Bà nội chị Trang trước đây làm giáo viên, mất vì bệnh hiểm nghèo cách đây 19 năm. Vì vậy, ngoài dịp lễ 20.10 và 8.3, ông Thanh mua hoa ra nghĩa trang tặng vợ cả ngày 20.11. Từ ngày vợ qua đời, ông Thanh một mình nuôi dạy 7 người con (gồm 5 trai, 2 gái) trưởng thành. Đến nay, các con đều có công việc và cuộc sống ổn định.

    "Ông sống rất tình cảm, luôn dành cho con cháu sự yêu thương, chắt chiu từng đồng để có tiền cho các cháu đi học xa nhà. Trước đây, khi mạng xã hội chưa phát triển, việc làm ý nghĩa của ông chỉ có con cháu biết đến. Hôm 20.10, một người đi đường ghi lại khoảnh khắc của ông, mình xúc động nghẹn ngào khi xem lại đoạn clip đó", chị Trang chia sẻ.

    Cụ ông 80 tuổi suốt 19 năm mua hoa ra nghĩa trang tặng vợ dịp đặc biệt - Ảnh 4.

    Các cháu luôn học tập tấm gương của ông

    ẢNH: NVCC

    Chị Trang nhớ nhất kỷ niệm ngày vào đại học, được ông ra tiễn lên xe và lặng lẽ dúi tiền cho cháu. Nay chị đã trưởng thành, đi làm gần nhà nên thường xuyên ghé thăm ông. Ông cũng rất yêu thích thể thao, nhưng những năm gần đây, nghe lời khuyên của con cháu, ông hạn chế vận động mạnh, chuyển sang đi bộ để phù hợp với tuổi tác.

    Dân mạng cho rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, tình yêu chân thành của ông dành cho vợ vẫn luôn vẹn nguyên, hiện diện qua khoảnh khắc giản dị. Tài khoản Thanh Thủy bình luận: "Xem đoạn đầu mình thấy vui, đến đoạn ông mua bó nhang mình lại khóc, ông quá tuyệt vời". Bạn Thu Hằng viết: "Thương đến âm dương cách biệt vẫn thương. Cho ông 10 điểm với tình yêu thương ông dành cho bà".

    Tin liên quan

    Vợ chồng trẻ cùng bước tiếp sau biến cố

    Vợ chồng trẻ cùng bước tiếp sau biến cố

    Tai nạn lao động khiến anh Trương Tiến Thịnh (ở xã Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) mất 2 bàn chân. Ba tháng điều trị cũng là quãng thời gian vợ chồng anh cùng làm quen với một cuộc sống khác, từ những ngày ở bệnh viện đến khi trở về nhà.

    89 tuổi vẫn dúi tiền cho em trai 79 tuổi, chị em thương nhau 'như thời xưa'

    Cậu bé 3 tuổi xin hoa hàng xóm, quỳ xuống tặng mẹ: Khoảnh khắc 'tan chảy'

    Khám phá thêm chủ đề

    nghĩa trang cụ ông 20.10 20.11 Hà Tĩnh mua hoa tặng vợ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận