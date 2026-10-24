Vợ mất đã 19 năm, cụ ông 80 tuổi vẫn mua hoa tặng những dịp đặc biệt

Mạng xã hội chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh cụ ông đi chiếc xe máy cũ đằng sau chở 2 bó hoa tươi thắm vào dịp 20.10 vừa qua. Trên đường đi, ông ghé vào cửa hàng mua thêm nhang để mang ra nghĩa trang thăm mẹ và vợ đã khuất.

Khoảnh khắc đó được chia sẻ lên mạng xã hội với dòng trạng thái: "Thời gian có thể lấy đi tuổi trẻ, làm mái tóc bạc màu, làm bước chân chậm lại nhưng chẳng thể lấy đi tình yêu của một người dành cho người mình thương. Bà đã đi xa 19 năm, nhưng trong lòng ông, có lẽ bà vẫn chỉ vừa rời đi ngày hôm qua. Mỗi năm vẫn vậy, cứ đến ngày lễ ông lại mua hoa đến thăm mẹ và vợ. Con ngưỡng mộ tình yêu của 2 người lắm ạ".



Ông Thanh mua bó hoa ra nghĩa trang thăm mẹ và vợ ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chia sẻ với Thanh Niên, anh Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, ở phường Sông Trí, Hà Tĩnh), chủ nhân đoạn clip cho biết tình cờ gặp cụ ông trên đường. Thấy ông chở 2 bó hoa phía sau xe, anh nghĩ đơn giản rằng ông mua hoa về tặng vợ nên định hỏi giá tiền cho vui. Không ngờ, khi trò chuyện, anh biết được ông mua hoa để mang ra nghĩa trang thăm mẹ và người vợ đã khuất. Câu trả lời khiến anh không khỏi bất ngờ và xúc động. Qua hỏi thăm, anh Tuấn còn biết nhà ông Thanh chỉ cách nhà mình khoảng 3 km, nhưng đây là lần đầu tiên anh gặp ông.

Clip ông Thanh mua hoa ra nghĩa trang thăm mẹ và vợ

"Tôi rất xúc động trước tình cảm của ông dành cho mẹ và vợ. Tôi định đi theo ông ra nghĩa trang quay khoảnh khắc ông ngồi bên mộ của họ nhưng vì bận công việc nên không thể quay lại được. Tôi cũng rất ngờ bất ngờ khi đoạn clip về ông đạt hàng triệu lượt xem và nhiều bình luận tích cực", anh Tuấn cho hay.

Ông dựng xe bên đường ghé vào mua nhang ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

Chị Trần Lê Hạnh Trang (26 tuổi), hiện công tác tại Đảng ủy phường Hải Ninh, Hà Tĩnh cho biết cụ ông trong clip tên là Trần Xuân Thanh (80 tuổi), là ông nội của chị. Dịp 2.9 vừa qua, ông Thanh vừa được trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Bà nội chị Trang trước đây làm giáo viên, mất vì bệnh hiểm nghèo cách đây 19 năm. Vì vậy, ngoài dịp lễ 20.10 và 8.3, ông Thanh mua hoa ra nghĩa trang tặng vợ cả ngày 20.11. Từ ngày vợ qua đời, ông Thanh một mình nuôi dạy 7 người con (gồm 5 trai, 2 gái) trưởng thành. Đến nay, các con đều có công việc và cuộc sống ổn định.

"Ông sống rất tình cảm, luôn dành cho con cháu sự yêu thương, chắt chiu từng đồng để có tiền cho các cháu đi học xa nhà. Trước đây, khi mạng xã hội chưa phát triển, việc làm ý nghĩa của ông chỉ có con cháu biết đến. Hôm 20.10, một người đi đường ghi lại khoảnh khắc của ông, mình xúc động nghẹn ngào khi xem lại đoạn clip đó", chị Trang chia sẻ.

Các cháu luôn học tập tấm gương của ông ẢNH: NVCC

Chị Trang nhớ nhất kỷ niệm ngày vào đại học, được ông ra tiễn lên xe và lặng lẽ dúi tiền cho cháu. Nay chị đã trưởng thành, đi làm gần nhà nên thường xuyên ghé thăm ông. Ông cũng rất yêu thích thể thao, nhưng những năm gần đây, nghe lời khuyên của con cháu, ông hạn chế vận động mạnh, chuyển sang đi bộ để phù hợp với tuổi tác.

Dân mạng cho rằng dù thời gian có trôi qua bao lâu, tình yêu chân thành của ông dành cho vợ vẫn luôn vẹn nguyên, hiện diện qua khoảnh khắc giản dị. Tài khoản Thanh Thủy bình luận: "Xem đoạn đầu mình thấy vui, đến đoạn ông mua bó nhang mình lại khóc, ông quá tuyệt vời". Bạn Thu Hằng viết: "Thương đến âm dương cách biệt vẫn thương. Cho ông 10 điểm với tình yêu thương ông dành cho bà".