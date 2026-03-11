Vụ ô tô đi giật lùi ở tỉnh Quảng Trị: CSGT phạt tài xế dừng xe trái quy định, gây ùn tắc giao thông

Chiều 11.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) cho Thanh Niên hay, đơn vị đã mời 2 lái xe liên quan đến vụ ô tô đi giật lùi, nghi cản trở giao thông ở Quảng Trị (Thanh Niên đã phản ánh) lên làm việc. Đó là lái xe của xe ô tô có camera hành trình ghi lại vụ việc và lái xe của ô tô BS 73A-364.xx.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị), nguyên nhân của vụ việc ồn ào trên mạng xã hội, không xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tham gia giao thông mà đến từ lý do khá bất ngờ.

Chiếc ô tô đen đi giật cục khó hiểu trên đường ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, tường trình của người điều khiển xe ô tô (BS 73A-364.xx) cho biết, xe BS 73A-364.xx là của con trai ông, ông mượn để đi công chuyện. Do chưa quen điều khiển xe số tự động nên việc vận hành gặp chút trục trặc. Người này cũng cho biết, quá trình di chuyển, thấy chiếc xe buýt đỗ ở bên đường, tưởng người quen, ông rà phanh tìm sự giúp đỡ, nhưng lại thao tác khởi động xe, vào số không đúng nên gây nên cảnh tượng chiếc xe di chuyển kỳ cục như trên video ghi lại.

Trong khi đó, lái xe của xe ô tô có camera hành trình ghi lại vụ việc cũng tường trình rằng ông chỉ bức xúc về cách điều khiển phương tiện "không giống ai" của lái xe ô tô BS 73A-364.xx, chứ giữa hai bên không có mâu thuẫn gì.

Dù thế, sau khi giải thích với các lái xe tổng thể vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) vẫn lập biên bản vụ việc đồng thời lập biên bản xử phạt lái xe ô tô BS 73A-364.xx số tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe vì hành vi "dừng xe trái quy định, gây ùn tắc giao thông".

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ chiều 10.3, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một ô tô màu đen BS 73A-364.xx bật đèn cảnh báo, di chuyển chậm, dừng lại bất thường, thậm chí đi giật lùi, gây cản trở giao thông. Sự việc được ghi nhận trên đường Nguyễn Du (phường Đồng Hới, Quảng Trị) và bị một camera hành trình ghi lại.

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng tài xế ô tô BS 73A-364.xx có dấu hiệu cố tình cản trở các phương tiện phía sau. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chiếc xe có thể gặp sự cố kỹ thuật nên phải dừng giữa đường. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc để làm rõ vụ việc.