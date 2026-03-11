Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Vụ ô tô đi giật lùi ở tỉnh Quảng Trị: CSGT phạt tài xế dừng xe trái quy định, gây ùn tắc giao thông

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
11/03/2026 18:26 GMT+7

Qua làm việc với các bên liên quan, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) đã xác minh được nguyên nhân của vụ ô tô đi giật lùi, nghi cản trở giao thông giữa đường phố Đồng Hới, đồng thời đưa ra phương án xử lý.

Chiều 11.3, thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) cho Thanh Niên hay, đơn vị đã mời 2 lái xe liên quan đến vụ ô tô đi giật lùi, nghi cản trở giao thông ở Quảng Trị (Thanh Niên đã phản ánh) lên làm việc. Đó là lái xe của xe ô tô có camera hành trình ghi lại vụ việc và lái xe của ô tô BS 73A-364.xx.

Theo Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị), nguyên nhân của vụ việc ồn ào trên mạng xã hội, không xuất phát từ mâu thuẫn trong việc tham gia giao thông mà đến từ lý do khá bất ngờ.

Vụ ô tô đi giật lùi ở tỉnh Quảng Trị: CSGT phạt tài xế dừng xe trái quy định, gây ùn tắc giao thông- Ảnh 1.

Chiếc ô tô đen đi giật cục khó hiểu trên đường

ẢNH: THANH LỘC

Cụ thể, tường trình của người điều khiển xe ô tô (BS 73A-364.xx) cho biết, xe BS 73A-364.xx là của con trai ông, ông mượn để đi công chuyện. Do chưa quen điều khiển xe số tự động nên việc vận hành gặp chút trục trặc. Người này cũng cho biết, quá trình di chuyển, thấy chiếc xe buýt đỗ ở bên đường, tưởng người quen, ông rà phanh tìm sự giúp đỡ, nhưng lại thao tác khởi động xe, vào số không đúng nên gây nên cảnh tượng chiếc xe di chuyển kỳ cục như trên video ghi lại.

Trong khi đó, lái xe của xe ô tô có camera hành trình ghi lại vụ việc cũng tường trình rằng ông chỉ bức xúc về cách điều khiển phương tiện "không giống ai" của lái xe ô tô BS 73A-364.xx, chứ giữa hai bên không có mâu thuẫn gì.

Dù thế, sau khi giải thích với các lái xe tổng thể vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Quảng Trị) vẫn lập biên bản vụ việc đồng thời lập biên bản xử phạt lái xe ô tô BS 73A-364.xx số tiền 5 triệu đồng và trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe vì hành vi "dừng xe trái quy định, gây ùn tắc giao thông".

Trước đó, như Thanh Niên đã thông tin, từ chiều 10.3, mạng xã hội xuất hiện đoạn video ghi lại hình ảnh một ô tô màu đen BS 73A-364.xx bật đèn cảnh báo, di chuyển chậm, dừng lại bất thường, thậm chí đi giật lùi, gây cản trở giao thông. Sự việc được ghi nhận trên đường Nguyễn Du (phường Đồng Hới, Quảng Trị) và bị một camera hành trình ghi lại.

Sau khi được đăng tải, đoạn video nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến cho rằng tài xế ô tô BS 73A-364.xx có dấu hiệu cố tình cản trở các phương tiện phía sau. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng chiếc xe có thể gặp sự cố kỹ thuật nên phải dừng giữa đường. Ngay sau đó, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đã vào cuộc để làm rõ vụ việc.

Tin liên quan

Xác minh ô tô đi ‘giật lùi’ giữa đường, nghi gây khó cho xe phía sau

Xác minh ô tô đi ‘giật lùi’ giữa đường, nghi gây khó cho xe phía sau

Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Quảng Trị đang xác minh đoạn video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh một ô tô dừng giữa đường, có dấu hiệu cản trở các phương tiện khác lưu thông.

TP.HCM: Xe bồn tông gãy cột đèn, lật ngang trên đường ĐT746

Khám phá thêm chủ đề

Cản trở giao thông Quảng Trị camera hành trình xe đi giật lùi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận