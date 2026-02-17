Vươn tới kỷ nguyên thịnh vượng

Mùa xuân 2026 lại càng đặc biệt, khi là khởi đầu, mở ra một kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc - kỷ nguyên vươn tới thịnh vượng.

Ngay từ những ngày đầu xuân, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Nghị quyết Đại hội nêu: "Thực hiện thắng lợi mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao, là một nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc". Đây là tinh thần nhất quán, kế thừa và phát huy những giá trị đạt được trong suốt hành trình 80 năm xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước.

80 năm qua, kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa vào ngày 2.9.1945, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đất nước ta đã trải qua bao gian nan, thử thách, có những thời điểm tưởng chừng không thể vượt qua. Nhưng với tinh thần, với ý chí của một dân tộc không bao giờ chịu khuất phục, luôn khát vọng vươn lên, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, chúng ta đã làm nên một cơ đồ "chưa bao giờ được như hôm nay".

Ở thời điểm khép lại năm 2025, GDP bình quân đầu người nước ta đạt hơn 5.000 USD, trở thành nước có thu nhập trung bình cao; quy mô nền kinh tế đạt 514 tỉ USD, vươn lên thứ 32 thế giới; an ninh quốc phòng được giữ vững; đối ngoại tiếp tục củng cố, tăng cường qua việc thiết lập quan hệ ngoại giao với gần 200 quốc gia, góp phần nâng cao vị thế đất nước.

Tính riêng năm 2025, vượt qua "những cơn gió ngược", GDP nước ta tăng 8,02%, cao nhất khu vực; kim ngạch xuất nhập khẩu lần đầu tiên vượt mốc 900 tỉ USD, vào top 15 nước có quy mô thương mại lớn nhất…

Điểm qua vài số liệu để thấy những nỗ lực vượt bậc của đất nước, và cũng là một phần cơ sở thực tiễn cho niềm tin tiến vào kỷ nguyên vươn tới thịnh vượng.

Từ quốc gia thu nhập trung bình cao đến quốc gia phát triển, thu nhập cao là bước nhảy rất lớn, trong khi quãng thời gian để chúng ta hiện thực hóa chỉ còn đúng 2 thập kỷ, đòi hỏi phải có sự nỗ lực đồng bộ mạnh mẽ từ chủ trương, ý chí đến hành động. Trong diễn văn kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (2.9.1945 - 2.9.2025), Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh trước toàn dân: "Hướng tới tương lai, Đảng ta đặt mục tiêu đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam là quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc. Đó là khát vọng của cả dân tộc, là lời thề danh dự trước lịch sử, trước nhân dân".

Đây là cam kết chính trị cao nhất cho một dấu mốc lịch sử. Song song đó, để tạo đà vươn mình, cả hệ thống chính trị, chính quyền đã chuyển động mạnh mẽ, từ việc "sắp xếp lại giang sơn", thiết lập chính quyền 2 cấp năng động và hiệu quả, cho đến xác định, ban hành, đưa vào cuộc sống những nghị quyết, chính sách đột phá về khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, đối ngoại, an ninh quốc phòng, tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế, hạ tầng, khơi thông nguồn lực trong dân, đặc biệt là khối kinh tế tư nhân…

Sự vào cuộc quyết liệt này đã nhanh chóng mang lại thành quả ban đầu vượt bậc. Hàng trăm công trình hạ tầng với vốn đầu tư hàng triệu tỉ đồng đã được khởi công, khánh thành trên toàn quốc, mà trong đó nguồn vốn tư nhân, vốn xã hội hóa chiếm tỷ trọng đáng kể. Từ chỗ chủ yếu "đóng vai phụ", nhiều tập đoàn kinh tế tư nhân trở thành "xương sống" trong các lĩnh vực đầu tư hạ tầng, sản xuất quan trọng làm động lực thúc đẩy sự phát triển chung…

Chặng đường phía trước còn rất nhiều gian nan, thách thức, nhưng càng trong khó khăn càng tôi luyện ý chí và gia bồi niềm tin vững chắc về tương lai tươi sáng của dân tộc.

Như lời Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Đại hội XIV của Đảng: "Với sự đoàn kết và khí thế quyết tâm của đại hội, với những quyết sách lớn đã được thông qua, với sự thống nhất ý chí và hành động của toàn Đảng, với sức mạnh của nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội".