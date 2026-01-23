Vượt khó và bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số

Mùa xuân đến với học sinh, người dân vùng lũ

Sáng 21.1, đoàn công tác Báo Thanh Niên do nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó chủ tịch T.Ư Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, Bí thư Đảng ủy, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, dẫn đầu, đã đến thăm, trao quà, học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh nghèo và quà tết cho người dân bị ảnh hưởng lũ lụt tại xã Diên Điền, tỉnh Khánh Hòa.

Báo Thanh Niên nhận bằng khen của các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng ẢNH: BÁ DUY

Dịp này, Báo Thanh Niên trao 55 suất học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh nghèo vượt khó của xã Diên Điền. Mỗi suất học bổng trị giá 5 triệu đồng, nhằm giúp các gia đình an tâm cho con em đến trường học tập sau những khó khăn vừa qua. Đồng thời, trao 80 suất quà Tết Bính Ngọ năm 2026 (mỗi suất 5 triệu đồng) đến các hộ gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do đợt lũ lụt vừa qua. Những phần quà này là sự sẻ chia của Báo Thanh Niên, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm đối với bà con xã Diên Điền. Tổng kinh phí của chương trình là 675 triệu đồng do bạn đọc, doanh nghiệp và những tấm lòng hảo tâm trên cả nước đóng góp.

Đặc biệt, trong dịp đến với xã Diên Điền, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cùng đoàn công tác Báo Thanh Niên và lãnh đạo địa phương trực tiếp đến thăm hỏi, động viên 3 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chịu nhiều ảnh hưởng do lũ lụt. Trong đó, có hoàn cảnh người già đau ốm, bệnh liệt giường, có người còn đang điều trị thường xuyên tại bệnh viện…

Đến từng nhà, Tổng biên tập Nguyễn Ngọc Toàn ân cần thăm hỏi, động viên 3 hộ gia đình tiếp tục cố gắng điều trị bệnh tật và có tinh thần tốt để vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Đoàn công tác Báo Thanh Niên trao quà tết cho các gia đình, mỗi hộ 5 triệu đồng, với mong muốn bà con có một cái tết ấm no, an lành sau nhiều vất vả, khó khăn do lũ lụt gây ra.

Từ hành trình "vượt khó"…

Tối cùng ngày, Báo Thanh Niên tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm ngày phát hành số đầu tiên (3.1.1986 - 3.1.2026) tại P.Nha Trang (Khánh Hòa), nơi đặt trụ sở Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung bộ. Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, đối tác, bạn đồng hành ở các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng, cùng nhiều thế hệ cán bộ, phóng viên Báo Thanh Niên.

Báo Thanh Niên đại diện trao học bổng cho học sinh nghèo và quà tết cho người dân xã Diên Điền (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Phát biểu tại buổi lễ, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết ra đời từ giai đoạn bắt đầu Đổi mới 1986, Thanh Niên đã trải qua một hành trình dài để hôm nay, cùng đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Khởi đầu với rất nhiều khó khăn, các thế hệ nối tiếp nhau đã kế thừa sự dấn thân và khát vọng của những người mở đường, mang tinh thần "Hào hiệp - Tử tế - Nhân văn - Tin cậy" để bồi đắp nên một thương hiệu báo chí được bạn đọc tin yêu.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ động lực lớn nhất để những người làm Báo Thanh Niên vượt khó, vốn đã trở thành thói quen, không gì khác hơn sự yêu mến, tin tưởng của bạn đọc. "Chúng tôi trân trọng biết ơn bạn đọc trong và ngoài nước đã theo dõi từng bài viết, dòng tin mỗi ngày trên các nền tảng; thường xuyên gửi gắm tình cảm, gợi ý để chúng tôi chuyển hóa thành chất liệu báo chí; hoặc góp ý thẳng thắn để Thanh Niên ngày càng hoàn thiện", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nhấn mạnh.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn cho biết thêm từ phố biển Nha Trang, Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung bộ đã trở thành "cánh tay nối dài" của Báo Thanh Niên tại 4 tỉnh Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Trải qua những ngày đầu còn nhiều khó khăn, đến nay văn phòng không ngừng lớn mạnh, hình thành đội ngũ phóng viên, biên tập viên và cộng tác viên am hiểu địa bàn, luôn sẵn sàng xông pha vào những điểm nóng, vùng sâu, vùng xa để kịp thời mang đến cho bạn đọc thông tin nhanh nhạy, chính xác.

"Song hành với hoạt động chuyên môn, Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung bộ còn là nhịp cầu kết nối tình người thông qua các chương trình xã hội, nhân đạo: tiếp nhận và chuyển hàng tỉ đồng tiền cứu trợ của bạn đọc đến đồng bào vùng thiên tai; hỗ trợ hàng trăm trường hợp khó khăn; trao học bổng Nguyễn Thái Bình cho học sinh, sinh viên, con em cán bộ, chiến sĩ nơi biển đảo Trường Sa… Đặc biệt, trong những trận bão lũ lịch sử vừa qua tại Nam Trung bộ, cán bộ, phóng viên, nhân viên văn phòng đã trực tiếp bám hiện trường, vừa tác nghiệp vừa làm cầu nối tiếp nhận và chuyển đến bà con hàng chục tỉ đồng tiền, hàng cứu trợ của bạn đọc", nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn nói.

… Đến bứt phá mạnh mẽ

Tại buổi lễ, ông Trần Hòa Nam, Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, cho biết Báo Thanh Niên đã gắn bó với bạn đọc, đặc biệt là thế hệ trẻ tỉnh nhà, và có nhiều đóng góp tích cực.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, động viên một cụ già có hoàn cảnh khó khăn tại xã Diên Điền ẢNH: BÁ DUY

Theo ông Nam, Báo Thanh Niên đã có những bài viết sâu sắc, các phóng sự điều tra, các chiến dịch xã hội đầy ý nghĩa, góp phần quan trọng vào việc định hướng dư luận, khơi dậy tinh thần trách nhiệm sáng tạo của thanh niên tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, phản ánh chân thực nhịp sống, nỗ lực phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, xây dựng văn hóa, du lịch của tỉnh Khánh Hòa. "Chúng tôi trân trọng và đánh giá cao những đóng góp đó", ông Nam nói.

"Tôi xin chúc Báo Thanh Niên tiếp tục vững bước trên hành trình mới luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, đổi mới sáng tạo bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên số, là người bạn đồng hành tin cậy của hàng triệu bạn đọc và là tiếng nói hào hùng của thế hệ trẻ Việt Nam. Chúc Báo Thanh Niên 40 năm mãi trẻ trung, mãi dẫn đầu, mãi tỏa sáng", Phó chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh.

Dịp này, Báo Thanh Niên vinh dự được UBND tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tặng bằng khen; Văn phòng đại diện khu vực Nam Trung bộ cũng được các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng tặng bằng khen.