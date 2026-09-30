Xả rác và ngập lụt

Khi nước còn ngập trên đường, mạng xã hội xuất hiện một đoạn video khiến nhiều người bức xúc. Một cửa hàng dùng chổi gom rác đẩy ra đường cho dòng nước cuốn đi. Sau khi nước rút, trong hồ, mương và cửa cống ở nội thành Vinh ngập ngụa rác: thùng xốp, chai nhựa, bao bì, túi ni lông và đủ loại vật dụng sinh hoạt dồn thành từng đống. Tại một số cửa cống, rác ken đặc cản trở dòng chảy.

Đơn vị quản lý hạ tầng đô thị Vinh cho biết trong quá trình kiểm tra các mương tiêu thoát nước sau mưa lũ, nhân viên phát hiện nhiều loại rác bị cuốn vào hệ thống. Thậm chí, có cả chăn, nệm, vật dụng sinh hoạt cũ bị vứt ra môi trường rồi theo dòng nước xuống các hố ga. Các loại rác thải này bịt cửa cống, mắc trong mương, làm thu hẹp dòng chảy. Khi mưa lớn, những vật cản ấy xuất hiện đúng nơi cần thông thoáng nhất và góp phần gây ngập úng.

Trong những ngày mưa lớn, hình ảnh một số người tình nguyện dầm mình khơi thông cửa cống, vớt rác để giúp nước thoát nhanh đã để lại ấn tượng đẹp. Thế nhưng nhìn rác được vớt lên, không khỏi đặt ra câu hỏi: Tại sao có người phải dầm mình trong nước để vớt những thứ lẽ ra không nên nằm dưới cống?

Những năm qua, các đô thị đã đầu tư không ít nguồn lực để xây dựng, nâng cấp và mở rộng hệ thống thoát nước. Mục tiêu là tăng khả năng tiêu thoát nước, giảm ngập úng và từng bước nâng cao chất lượng hạ tầng đô thị. Tuy nhiên, hạ tầng dù được đầu tư hiện đại đến đâu cũng có giới hạn. Không thể đòi hỏi đô thị phải có hệ thống thoát nước đủ lớn để "gánh" cả lượng rác mà con người thải ra. Cũng không thể trông chờ vào những người công nhân môi trường hay người tình nguyện khơi cống sau mỗi trận mưa để sửa chữa hậu quả của hành vi vô ý thức.

Đô thị văn minh là nơi có hạ tầng tốt, người dân có ý thức giữ gìn và cộng đồng cùng có trách nhiệm với không gian sống. Trách nhiệm ấy trước hết phải bắt đầu từ việc rất đơn giản là không xả rác bừa bãi.