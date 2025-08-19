Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thể thao Bóng đá Việt Nam

Xác định 8 đội bóng vào vòng tứ kết giải U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025

Hảo Nguyễn
Hảo Nguyễn
19/08/2025 20:52 GMT+7

Hôm nay 19.8, tại nhà thi đấu tỉnh Tây Ninh, đã diễn ra 8 trận đấu ở vòng 16 đội giải bóng đá U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025.

Các trận đấu U.9 rất hấp dẫn

Các đội bóng mạnh như U.9 Hà Nội, Thuận An Bình Dương, SLNA hay Văn Tâm Đồng Nai đều ghi tên mình vào chơi vòng tứ kết. 

U.9 CAHN và U.9 Luxury Hạ Long Quảng Ninh đã tạo nên thế trận đôi công khá hấp dẫn thế nhưng bóng hết tìm xà ngang lại đến cột dọc của đối thủ. Không thể giải quyết thắng thua sau hai hiệp chính, hai đội phải phân định ở loạt sút luân lưu. U.9 CAHN đã may mắn hơn khi giành chiến thắng chung cuộc. 

Xác định 8 đội bóng vào vòng tứ kết giải U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025- Ảnh 1.

Đua tranh quyết liệt

Xác định 8 đội bóng vào vòng tứ kết giải U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025- Ảnh 2.

Niềm vui chiến thắng

Xác định 8 đội bóng vào vòng tứ kết giải U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025- Ảnh 3.

Vũ điệu sân cỏ

Xác định 8 đội bóng vào vòng tứ kết giải U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025- Ảnh 4.

Các cầu thủ nhí đã cống hiến những trận đấu hay

Ảnh: BTC

U.9 Việt Hùng Thanh Hóa gặp U.9 Long An Tây Ninh, suýt chút nữa đội chủ nhà đã tạo nên bất ngờ trước ứng viên vô địch của giải. Thế nhưng, đẳng cấp của ngôi sao đã lên tiếng khi đội trưởng Hà Sơn Bình, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp cho U.9 Việt Hùng Thanh Hoá vượt qua U.9 Long An Tây Ninh với tỷ số 1-0. 

Trận đấu giữa U.9 CLB Hà Nội gặp U.9 Bà Rịa-Vũng Tàu, sự chênh lệch về trình độ đã được thể hiện rõ nét, khi đội bóng trẻ thủ đô gần như chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Đội bóng U.9 Hà Nội sớm có 3 bàn thắng do công của đội trưởng Lê Anh Nhật, bàn thắng duy nhất của U.9 Bà Rịa-Vũng Tàu lại đến từ pha phản lưới nhà của đối thủ. Chung cuộc, U.9 Hà Nội chiến thắng với tỷ số 3-0. 

Trong khi đó, U.9 SLNA có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Ninh Bình. U.9 Văn Tâm Đồng Nai đánh bại U.9 Khuyến Nông Bình Phước 3-1. Trong khi đó, cặp đấu giữa U.9 Ban Mê Ngọc Hùng đối đầu U.9 Gia Bảo Hải Dương mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Hải Dương vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ công của Quang Minh. 

Bước vào hiệp 2, U.9 Ban Mê Ngọc Hùng có bàn san bằng tỷ số, xuất phát từ pha phản lưới nhà của Đại Dương. Nhưng ngay sau đó, đội trưởng Anh Khoa ghi bàn, giúp U.9 Ban Mê Ngọc Hùng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Không thể giải quyết thắng thua sau 2 hiệp chính, ở loạt đấu súng may rủi, U.9 Ban Mê Ngọc Hùng xuất sắc đánh bại đối thủ 5-4. 

Ở trận đấu cuối cùng, U.9 HYS Hà Nội đã bất ngờ để thua U.9 Phú Thọ với tỷ số 0-1. 

Như vậy, 4 trận đấu tứ kết vào ngày 21.8, được xác định như sau. U.9 CAHN gặp U.9 Hà Nội, U.9 Thuận An Bình Dương gặp Việt Hùng Thanh Hóa, U.9 SLNA gặp U.9 Văn Tâm Đồng Nai, U.9 Ban Mê Ngọc Hùng gặp U.9 Phú Thọ.

HLV Mai Đức Chung nói lời gan ruột về Huỳnh Như, HLV Thái Lan thừa nhận rằng...

HLV Mai Đức Chung nói lời gan ruột về Huỳnh Như, HLV Thái Lan thừa nhận rằng...

HLV Mai Đức Chung khẳng định dù ghi bàn hay không, Huỳnh Như vẫn đóng vai trò quan trọng ở đội tuyển nữ Việt Nam.

Huỳnh Như rưng rưng khi giải cơn khát bàn thắng đằng đẵng suốt 2 năm: 'Mọi người đã ôm tôi…'

Hàng công ghi bàn đẳng cấp thắng Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam giành HCĐ: VFF thưởng 600 triệu đồng

