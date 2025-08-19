Xác định 8 đội bóng vào vòng tứ kết giải U.9 toàn quốc Toyota Cup 2025

Các trận đấu U.9 rất hấp dẫn

Các đội bóng mạnh như U.9 Hà Nội, Thuận An Bình Dương, SLNA hay Văn Tâm Đồng Nai đều ghi tên mình vào chơi vòng tứ kết.

U.9 CAHN và U.9 Luxury Hạ Long Quảng Ninh đã tạo nên thế trận đôi công khá hấp dẫn thế nhưng bóng hết tìm xà ngang lại đến cột dọc của đối thủ. Không thể giải quyết thắng thua sau hai hiệp chính, hai đội phải phân định ở loạt sút luân lưu. U.9 CAHN đã may mắn hơn khi giành chiến thắng chung cuộc.

Đua tranh quyết liệt

Niềm vui chiến thắng

Vũ điệu sân cỏ

Các cầu thủ nhí đã cống hiến những trận đấu hay Ảnh: BTC

U.9 Việt Hùng Thanh Hóa gặp U.9 Long An Tây Ninh, suýt chút nữa đội chủ nhà đã tạo nên bất ngờ trước ứng viên vô địch của giải. Thế nhưng, đẳng cấp của ngôi sao đã lên tiếng khi đội trưởng Hà Sơn Bình, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, giúp cho U.9 Việt Hùng Thanh Hoá vượt qua U.9 Long An Tây Ninh với tỷ số 1-0.

Trận đấu giữa U.9 CLB Hà Nội gặp U.9 Bà Rịa-Vũng Tàu, sự chênh lệch về trình độ đã được thể hiện rõ nét, khi đội bóng trẻ thủ đô gần như chiếm lĩnh hoàn toàn thế trận. Đội bóng U.9 Hà Nội sớm có 3 bàn thắng do công của đội trưởng Lê Anh Nhật, bàn thắng duy nhất của U.9 Bà Rịa-Vũng Tàu lại đến từ pha phản lưới nhà của đối thủ. Chung cuộc, U.9 Hà Nội chiến thắng với tỷ số 3-0.

Trong khi đó, U.9 SLNA có chiến thắng dễ dàng 3-0 trước Ninh Bình. U.9 Văn Tâm Đồng Nai đánh bại U.9 Khuyến Nông Bình Phước 3-1. Trong khi đó, cặp đấu giữa U.9 Ban Mê Ngọc Hùng đối đầu U.9 Gia Bảo Hải Dương mang đến nhiều cung bậc cảm xúc. Hải Dương vươn lên dẫn trước 1-0 nhờ công của Quang Minh.

Bước vào hiệp 2, U.9 Ban Mê Ngọc Hùng có bàn san bằng tỷ số, xuất phát từ pha phản lưới nhà của Đại Dương. Nhưng ngay sau đó, đội trưởng Anh Khoa ghi bàn, giúp U.9 Ban Mê Ngọc Hùng đưa trận đấu về vạch xuất phát. Không thể giải quyết thắng thua sau 2 hiệp chính, ở loạt đấu súng may rủi, U.9 Ban Mê Ngọc Hùng xuất sắc đánh bại đối thủ 5-4.

Ở trận đấu cuối cùng, U.9 HYS Hà Nội đã bất ngờ để thua U.9 Phú Thọ với tỷ số 0-1.

Như vậy, 4 trận đấu tứ kết vào ngày 21.8, được xác định như sau. U.9 CAHN gặp U.9 Hà Nội, U.9 Thuận An Bình Dương gặp Việt Hùng Thanh Hóa, U.9 SLNA gặp U.9 Văn Tâm Đồng Nai, U.9 Ban Mê Ngọc Hùng gặp U.9 Phú Thọ.