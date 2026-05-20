Xây dựng 2 tòa nhà công nghệ cao 300 tỉ đồng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy

Sáng nay (20.5), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 tòa nhà thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao của trường tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Đây là dự án trọng điểm của trường nằm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong giai đoạn mới theo định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong - ngoài nước.

Lãnh đạo Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tại lễ khởi công xây dựng 2 tòa nhà thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao của trường ẢNH: MỸ QUYÊN

Hai tòa nhà có tổng diện tích sàn hơn 25.482 m² với tổng kinh phí hơn 300 tỉ đồng ẢNH: MỸ QUYÊN

Theo tiến sĩ Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, công trình xây dựng với 2 khối chức năng chính: Tòa nhà Global Hub (11 tầng) gồm các khối Viện Đào tạo các chương trình quốc tế và Viện Nghiên cứu, giảng dạy ngoại ngữ; tòa nhà Innovation Hub (12 tầng) gồm các khối Viện Nghiên cứu tin học, Viện Nghiên cứu đào tạo theo yêu cầu xã hội, Viện Xúc tiến quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên.

Toàn khu được xây dựng trên diện tích hơn 47.000 m² với tổng diện tích sàn gần 94.681m². Riêng 2 khối nhà khởi công có tổng diện tích sàn hơn 25.482 m², được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với không gian học thuật, nghiên cứu, thực hành ứng dụng, đào tạo quốc tế, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác doanh nghiệp. Tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 300 tỉ đồng và được triển khai đến năm 2027.

Tiến sĩ Mai Lan chia sẻ: "Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục ĐH trên thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và thị trường lao động. Các trường ĐH không chỉ thực hiện chức năng đào tạo và nghiên cứu mà còn đóng vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế".

Vì thế, theo bà Mai Lan, việc đầu tư xây dựng thêm 2 tòa nhà nhằm tiếp tục hướng đến mục tiêu tập trung các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải mã công nghệ, hoàn thiện các công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ cao đang ưu tiên phát triển tại Việt Nam.