Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục

Xây dựng 2 tòa nhà công nghệ cao 300 tỉ đồng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy

Mỹ Quyên
Mỹ Quyên
20/05/2026 12:42 GMT+7

Một trường ĐH vừa chính thức khởi công xây dựng 2 tòa nhà thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao phục vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ…

Sáng nay (20.5), Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tổ chức lễ khởi công xây dựng 2 tòa nhà thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao của trường tại Khu Công nghệ cao TP.HCM.

Đây là dự án trọng điểm của trường nằm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong giai đoạn mới theo định hướng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tăng cường kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp, viện nghiên cứu trong - ngoài nước.

Xây dựng 2 tòa nhà công nghệ cao 300 tỉ đồng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy - Ảnh 1.

Lãnh đạo Trường ĐH Nguyễn Tất Thành tại lễ khởi công xây dựng 2 tòa nhà thuộc Trung tâm Phát triển công nghệ cao của trường

ẢNH: MỸ QUYÊN

Xây dựng 2 tòa nhà công nghệ cao 300 tỉ đồng phục vụ nghiên cứu, giảng dạy - Ảnh 2.

Hai tòa nhà có tổng diện tích sàn hơn 25.482 m² với tổng kinh phí hơn 300 tỉ đồng

ẢNH: MỸ QUYÊN

Theo tiến sĩ Nguyễn Mai Lan, Chủ tịch Hội đồng trường Trường ĐH Nguyễn Tất Thành, công trình xây dựng với 2 khối chức năng chính: Tòa nhà Global Hub (11 tầng) gồm các khối Viện Đào tạo các chương trình quốc tế và Viện Nghiên cứu, giảng dạy ngoại ngữ; tòa nhà Innovation Hub (12 tầng) gồm các khối Viện Nghiên cứu tin học, Viện Nghiên cứu đào tạo theo yêu cầu xã hội, Viện Xúc tiến quan hệ doanh nghiệp và hỗ trợ sinh viên.

Toàn khu được xây dựng trên diện tích hơn 47.000 m² với tổng diện tích sàn gần 94.681m². Riêng 2 khối nhà khởi công có tổng diện tích sàn hơn 25.482 m², được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật với không gian học thuật, nghiên cứu, thực hành ứng dụng, đào tạo quốc tế, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và hợp tác doanh nghiệp. Tổng mức đầu tư của dự án này là hơn 300 tỉ đồng và được triển khai đến năm 2027.

Tiến sĩ Mai Lan chia sẻ: "Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0, giáo dục ĐH trên thế giới đang chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng gắn kết chặt chẽ với doanh nghiệp và thị trường lao động. Các trường ĐH không chỉ thực hiện chức năng đào tạo và nghiên cứu mà còn đóng vai trò là trung tâm đổi mới sáng tạo, chuyển giao công nghệ và cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho nền kinh tế".

Vì thế, theo bà Mai Lan, việc đầu tư xây dựng thêm 2 tòa nhà nhằm tiếp tục hướng đến mục tiêu tập trung các chuyên gia hoạt động trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học kỹ thuật công nghệ cao, giải mã công nghệ, hoàn thiện các công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm trong các lĩnh vực công nghệ cao đang ưu tiên phát triển tại Việt Nam.

Tin liên quan

Một trường đại học khởi công xây dựng ký túc xá quốc tế hơn 550 tỉ đồng

Một trường đại học khởi công xây dựng ký túc xá quốc tế hơn 550 tỉ đồng

Trường ĐH Nam Cần Thơ khởi công xây dựng ký túc xá quốc tế với tổng kinh phí đầu tư trên 550 tỉ đồng.

Nhân lực công nghệ cao được hưởng ưu đãi cao nhất về thuế thu nhập cá nhân

Khám phá thêm chủ đề

Công nghệ cao nghiên cứu khoa học nguồn nhân lực chất lượng cao đổi mới sáng tạo Cách mạng Công nghiệp 4.0 thị trường lao động Chuyển giao công nghệ Trường ĐH Nguyễn Tất Thành
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận