Tình huống giao thông nguy hiểm xảy ra mới đây trên quốc lộ 1, đoạn qua địa bàn xã Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera hành trình gắn trên một ô tô cùng lưu thông, thời điểm xảy ra vụ việc, ô tô này đang di chuyển trên quốc lộ 1, hướng từ Hà Nội về Lạng Sơn. Khi đến khu vực gần Km51+400, tài xế một phen "hú vía" khi phát hiện phía trước xuất hiện một xe đầu kéo mang biển số 98H-048.xx, kéo theo sơ-mi rơ moóc biển số 98RM-036.xx đang bất chấp nguy hiểm, cố tình lấn hẳn sang làn đường ngược chiều để vượt cùng lúc nhiều phương tiện.

Xe đầu kéo vượt ẩu ép xe khác vào lề đường, phạt tài xế 5 triệu - Video: Cục CSGT

Đáng nói, dù nhìn thấy ô tô gắn camera hành trình lưu thông ở chiều ngược lại nhưng tài xế xe đầu kéo vẫn không giảm tốc, cố tình ép xe đi đúng luật phải lách vào sát ta-luy để nhường đường. May mắn tình huống không dẫn đến tai nạn kiểu đối đầu.

Theo thông tin từ Cục CSGT, sau khi tiếp nhận phản ánh, Phòng CSGT công an tỉnh Lạng Sơn đã chỉ đạo Trạm CSGT Tùng Diễn tiến hành xác minh, làm rõ vụ. Qua đó xác định người điều khiển xe khách nói trên là ông N.V.T (sinh năm 1986, trú tại phường Yên Dũng, tỉnh Bắc Ninh). Ngày 25.11.2026, Trạm CSGT Tùng Diễn đã mời tài xế này đến trụ sở làm việc. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính đối với người này về hành vi điểu khiển xe ô tô "vượt xe trong những trường hợp không được vượt".

Lực lượng CSGT khuyến cáo người điều khiển phương tiện chấp hành nghiêm quy định về vượt xe, chỉ vượt xe khi bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn; tuyệt đối không vượt xe trong những trường hợp pháp luật không cho phép, tránh gây nguy hiểm cho bản thân và những người tham gia giao thông khác.