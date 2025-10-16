Xe máy cũng bị thủy kích, mất cả chục triệu sửa chữa nếu chủ quan

Tình trạng các tuyến đường ngập sâu sau mưa lớn hay bão lũ, triều cường trở thành "ác mộng", không chỉ với những tài xế ô tô mà cả người điều khiển xe máy. Bởi tương tự ô tô, xe máy di chuyển trong điều kiện ngập nước cũng rất dễ gặp phải tình trạng thủy kích.

Tuy nhiên, do tâm lý chủ quan, nghĩ rằng xe máy bị "chết máy" do ướt bugi hay chập bình ắc-quy, chứ khó bị thủy kích; nên nhiều người vẫn cố khởi động lại và cho xe di chuyển tiếp. Điều này dẫn đến tình trạng nhiều xe bị hư hỏng nặng hơn, chi phí sửa chữa lên đến cả chục triệu đồng, có thể bằng nửa giá trị chiếc xe.

Nhiều người có tâm lý chủ quan khi lái xe máy qua vùng ngập nước ẢNH: PHẠM HỮU

Thủy kích là gì? Xe máy có dễ bị thủy kích?

Thủy kích (hydrolock) là hiện tượng nước tràn vào buồng đốt động cơ qua đường hút gió, thường xảy ra khi xe chạy qua vùng ngập nước. Vì nước không thể bị nén, nên khi piston cố nén nước, áp suất bên trong buồng đốt sẽ tăng đột ngột, dẫn đến tình trạng cong tay biên, gãy trục khuỷu, nứt lốc máy hoặc thậm chí hỏng toàn bộ động cơ.

Với xe máy, các dòng xe tay ga có thiết kế hệ thống hút gió thấp, thường dễ bị thủy kích hơn xe số. Khi mực nước dâng cao ngang ống hút gió hoặc ống pô, chỉ cần người lái cố nổ máy trong lúc xe bị ngập, nước sẽ bị hút vào xi-lanh. Một khoảnh khắc bất cẩn có thể khiến chủ xe đối mặt với chi phí sửa chữa lên đến hàng chục triệu đồng.

Tương tự ô tô, xe máy cũng rất dễ gặp phải tình trạng thủy kích nếu đi qua vùng nước ngập sâu ẢNH: XUÂN HIẾU

Dấu hiệu nhận biết xe máy bị thủy kích

Biểu hiện dễ thấy nhất của tình trạng thủy kích là xe chết máy đột ngột sau khi đi qua vùng ngập. Nếu người điều khiển cố khởi động lại nhiều lần mà xe vẫn không nổ, rất có thể nước đã vào sâu trong động cơ. Khi đó, bạn cũng có thể nghe thấy tiếng "cộc cộc" lạ hoặc cảm giác nặng tay khi đề máy (dấu hiệu cho thấy piston bị cản bởi nước). Một số trường hợp nhẹ hơn, xe vẫn nổ được nhưng chạy ì, khói trắng xả ra nhiều do nước chưa được tống hết ra khỏi hệ thống.

Cách phòng tránh thủy kích xe máy

Để đối phó với thủy kích, nhiều chuyên gia cho rằng người lái nên áp dụng phương châm "phòng bệnh hơn chữa bệnh". Nghĩa là, khi đi trong điều kiện mưa lớn, triều cường gây ngập đường, tài xế nên quan sát kỹ độ sâu của khu vực ngập trước khi đi qua. Nếu nước cao hơn nửa bánh xe, đặc biệt là ngang ống hút gió, tốt nhất nên tìm lối vòng khác. Khi buộc phải đi qua, hãy giữ ga đều, không tăng giảm ga đột ngột, và tuyệt đối không dừng giữa chừng. Sau khi vượt qua đoạn ngập, nên chạy thêm một quãng ngắn để nước còn đọng trong pô được đẩy ra ngoài.

Với xe tay ga, việc lắp thêm ống nối dài cho đường hút gió có thể giúp giảm nguy cơ nước lọt vào, nhưng không nên xem đó là giải pháp triệt để. Quan trọng nhất vẫn là sự thận trọng và kinh nghiệm khi di chuyển trong điều kiện mưa ngập.

Làm gì khi xe máy đã bị thủy kích?

Với cả ô tô và xe máy, nguyên tắc đầu tiên khi bị thủy kích là không cố khởi động lại xe. Đây là sai lầm nhiều người mắc phải nhất. Nguyên nhân là bởi tâm lý chủ quan, nghĩ rằng chỉ cần đề vài lần xe sẽ chạy lại được. Thực tế, hành động đó có thể khiến nước bị nén mạnh trong buồng đốt, gây hỏng nặng cho động cơ.

Hành động cố lái xe qua vùng ngập hoặc cố khởi động xe sau khi bị chết máy dễ dẫn đến tình trạng hư hỏng nặng ở động cơ ẢNH: CHÍ TÂM

Vì vậy, các chuyên gia khuyến cáo, nếu xe chết máy giữa đoạn ngập, hãy lập tức tắt khóa điện, dắt xe ra khỏi vùng nước. Tiếp đến cần nghiêng xe cho nước thoát ra khỏi ống xả càng nhiều càng tốt. Sau đó tiến hành tháo bugi để kiểm tra xem có nước bám hay không? Nếu có cần lau khô hoàn toàn.

Trong trường hợp bạn không có đủ dụng cụ hoặc kinh nghiệm, nên gọi cứu hộ hoặc dắt xe đến các tiệm sửa xe máy hoặc đại lý, trung tâm sửa chữa gần nhất để được tháo rửa, hút nước ra khỏi động cơ, buồng đốt và lọc gió.

Một lưu ý quan trọng khác là phải thay nhớt máy ngay. Lý do là bởi, khi xe bị ngập, nhớt cũng bị pha nước, dẫn đến mất khả năng bôi trơn, gây mài mòn nhanh cho các chi tiết kim loại. Ngoài ra, lọc gió, bugi, ống xả và cả hệ thống điện cũng nên được kiểm tra kỹ vì nước có thể gây gỉ sét hoặc chập mạch.