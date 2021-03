Nữ tài xế vô tư đậu ô tô ngược chiều tại đèn đỏ chờ…. mua rau

Vụ việc xảy ra vào khoảng gần 12 giờ trưa ngày 27.3.2021, tại chợ Ga Đồng Quang (TP. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên).

Mặc dù vậy, không ít người cũng bày tỏ quan điểm không đồng tình với cách nhấn ga, ép xe Mazda lùi lại của tài xế ô tô gắn camera hành trình. Theo những cư dân mạng này, trong tình huống nói trên, lái xe này nên nhường người phụ nữ đề người này có thể lái xe về đúng làn đường và tránh gây ảnh hưởng đến giao thông.

Facebook Viết Cường nhận định: “Xem clip đoạn cuối em thấy bác cũng không nên làm thế. Người ta sai người ta lùi lại, bác cố ép đầu xe thế liệu có ổn hay an toàn không?”. Đồng quan điểm, tài khoản Tuấn Nguyễn cho rằng: “Chấp người đã sai thì chắc gì mình đã tốt? Lái xe thì đừng cố chấp vậy, cả xã hội còn phải sửa từ từ”. Nick name Ngoc Cuong đề nghị: “Như này chắc đủ để phạt nguội rồi. Đưa lên công an để họ giải quyết”.