Xem nhanh 12h: Bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 500 tỉ đồng có khả thi | Israel thề tấn công xóa sổ Hamas

Công ty đấu giá nói gì việc đại gia bỏ cọc biển số 51K-888.88 hơn 32 tỉ?

Trong phiên đấu giá biển số ô tô lần đầu tiên vào giữa tháng 9 vừa qua, nhiều biển số được chốt ở mức cao ngất ngưởng, trong đó có biển số 51K-888.88 của TP.HCM, thế nhưng, đã quá hạn đóng tiền trúng đấu giá nhưng những người trúng đấu giá biển số ô tô siêu đẹp lại “im hơi lặng tiếng". Vấn đề này đã thu hút sự quan tâm của dư luận trong thời gian gần đây.

Ngày 17.10 sắp tới, biển số 51K-888.88 sẽ một lần nữa được đưa lên sàn đấu giá. Và không chỉ có biển ngũ quý 8 của TP.HCM mà nhiều biển số khác từng được chốt với mức giá bạc tỉ cũng chịu cảnh tương tự.

Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam vừa ban hành thông báo mới nhất về việc tổ chức các phiên đấu giá biển số xe.

Bà Nguyễn Phương Hằng đòi bồi thường 500 tỉ, liệu có khả thi?

Chiều 12.10.2023, thông tin từ Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM cho biết cơ quan này vừa hoàn tất kết luận điều tra bổ sung vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" đối với bị can Đặng Thị Hàn Ni và bị can Trần Văn Sỹ (66 tuổi, là luật sư).

Liên quan đến vụ án này, bà Nguyễn Phương Hằng yêu cầu cơ quan điều tra xử lý bị can Đặng Thị Hàn Ni đúng theo quy định pháp luật.

Bà Nguyễn Phương Hằng cho rằng: các bị can trong vụ án "lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân" mà trong đó có bà Đặng Thị Hàn Ni (tức nhà báo, luật sư Hàn Ni) đã xúc phạm danh dự, nhân phẩm, gây thiệt hại kinh tế Công ty cổ phần Đại Nam và gây mất uy tín Quỹ từ thiện Hằng Hữu rất nặng nề, do đó yêu cầu bồi thường thiệt hại 300 - 500 tỉ đồng để sung vào công quỹ nhà nước.

Từ vụ Ngọc Trinh: Cho người quen mượn xe, bị CSGT phạt khi nào?

Những hình ảnh người mẫu Ngọc Trinh (tên đầy đủ là Trần Thị Ngọc Trinh) lái mô tô thực hiện những động tác nguy hiểm đã gây xôn xao dư luận trong những ngày vừa qua.

Như Báo Thanh Niên đã thông tin, từ clip do Ngọc Trinh đăng tải lên mạng xã hội, CSGT đã đến nhà lập biên bản "phạt nguội" các lỗi gồm: "không có giấy phép lái xe", "nằm trên yên xe điều khiển xe", "điều khiển phương tiện bị che lấp biển số".

Trong đó, clip Ngọc Trinh cùng "thầy" dạy lái nằm trên yên xe mô tô ở đường Võ Chí Công (tại khu Công nghệ cao, thành phố Thủ Đức, TP.HCM), CSGT xác định chiếc xe mà 2 người này "biểu diễn" không phải xe chính chủ.

Do vậy, CSGT đã mời 2 chủ xe đến làm việc và lập biên bản vì "giao xe cho người không đủ điều kiện". Cụ thể, trường hợp này, Ngọc Trinh chưa có bằng lái, còn "thầy" dạy lái dù có bằng lái A2 nhưng đang trong thời gian bị tước bằng vì vi phạm nồng độ cồn.

Từ vụ việc này, nhiều người đặt ra câu hỏi cho người quen mượn xe thì bị CSGT phạt khi nào?

