Xem nhanh 12h: Băng nhóm áo cam hầu tòa | Bé gái 6 tuổi ‘chạy’ xe ôm cùng mẹ

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 11.9.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Thảm kịch cháy nhà ở Gò Vấp, hai trẻ em tử vong khi cha mẹ đi vắng

Rạng sáng 11.9.2023 là thời điểm kinh hoàng với người dân sống trong con hẻm trên đường Thống Nhất, phường 10, quận Gò Vấp, TP.HCM.



Ngày 11.9, Công an quận Gò Vấp phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ cháy khiến 2 trẻ em tử vong xảy ra trên địa bàn. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là một bé gái 10 tuổi và một bé trai 6 tuổi.



Bé gái 6 tuổi cùng người mẹ xe ôm công nghệ rong ruổi mưu sinh

Cha mất vì xơ phổi sau dịch Covid-19, sau giờ học, bé Đỗ Nguyễn Minh Châu (năm nay 6 tuổi) lại ngồi phía trước xe máy cùng mẹ chạy xe ôm công nghệ bất kể ngày nắng hay mưa.

Dù có nhiều khó khăn khi chở con rong ruổi mưu sinh khắp đường phố TP.HCM, nhưng với chị Nguyễn Thị Minh Trang, con luôn vui vẻ là niềm hạnh phúc của bản thân.

Thu nhập bấp bênh từ công việc chạy xe ôm công nghệ, chị Minh Trang cho biết vẫn sẽ cố gắng để con được học hành đàng hoàng.

Người dân 'than trời' đăng ký xe mới theo biển số định danh, Cục CSGT nói gì?

Từ ngày 15.8.2023, Thông tư 24/2023 của Bộ Công an có hiệu lực, với nhiều quy định mới liên quan đến đăng ký, cấp biển số xe.

Theo quy định, biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh, nghĩa là "biển số theo người" chứ không còn "biển theo xe" như trước đây. Khi chuyển quyền sở hữu (như bán xe, hay cho tặng) thì biển số sẽ được giữ lại và cấp cho chủ cũ khi đăng ký xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Với quy định mới, khi chuyển quyền sở hữu, chủ xe phải làm thủ tục thu hồi đăng ký và biển số (kê khai trên cổng dịch vụ công), trực tiếp nộp đăng ký xe, biển số xe cho cơ quan đăng ký xe… Người dân cho rằng thủ tục này rất rườm rà.

Trong khi đó, người dân đi mua xe mới cũng "than trời" do không bấm được biển số. Lý do là khi đăng nhập vào cổng dịch vụ công và kê khai thông tin trong giấy khai đăng ký xe, người dân gặp tình trạng hệ thống trực tuyến quá tải, nhiều lúc không thể truy cập, mất nhiều thời gian. Thậm chí, một số người dân phải chờ một tháng để bấm biển số.

Phí đăng ký, cấp biển số xe bán tải tăng từ 500 ngàn lên 20 triệu đồng

Sau một thời gian được đưa ra lấy ý kiến, mới đây Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 60/2023 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, miễn, quản lý lệ phí đăng ký, cấp biển phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Thông tư 60 là việc điều chỉnh mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với dòng xe bán tải.

Cụ thể, từ ngày 22.10.2023 - thời điểm Thông tư 60/2023 của Bộ Tài chính chính thức có hiệu lực, mức thu lệ phí lần đầu của dòng xe bán tải tại các tỉnh, thành phố thuộc khu vực I sẽ tăng từ 500 ngàn đồng lên 20 triệu đồng. Như vậy, mức thu lệ phí cấp lần đầu chứng nhận đăng ký kèm theo biển số đối với dòng xe bán tải sẽ tăng tới 40 lần và tương đương các dòng xe chở người từ 9 chỗ trở xuống.

Theo Thông tư 60, mức thu lệ phí lần đầu của dòng xe bán tải có hiệu lực từ 22.10.2023

