Xem nhanh 12h: Bão số 15 'như đi bộ' 3 km/giờ | Tiếng khóc vợ câm điếc đội tang chồng sau lũ

Bão số 15 đi chậm trên Biển Đông
Dự báo trong 24 giờ tới, bão số 15 (bão Koto) đổi hướng di chuyển thêm 3 lần nữa, sau đó sẽ đi thẳng vào các tỉnh miền Trung.
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo đến 4 giờ ngày mai 1.12, tâm bão số 15 ở vị trí khoảng 14,4 độ vĩ bắc và 112,3 độ kinh đông, nằm trên vùng biển tây bắc khu vực giữa Biển Đông, cách phía đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 340 km.
Lúc này, cường độ bão vẫn mạnh cấp 9, giật cấp 11 nhưng đã đổi hướng di chuyển, từ hướng bắc đông bắc sang hướng bắc.
Dự báo đến 4 giờ ngày 2.12, tâm bão ở vị trí 13,9 độ vĩ bắc và 114,0 độ kinh đông, trên vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông, cách bờ biển phía đông các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk khoảng 230 km về phía đông và suy yếu dần.
Dự báo lúc này, bão số 15 ở cường độ cấp 8, giật cấp 10, di chuyển tốc độ từ 3 - 5 km/giờ, đổi hướng di chuyển, từ hướng bắc sang hướng tây tây nam, tốc độ 3 - 5 km/giờ.
Đến 4 giờ ngày 3.12, bão số 15 vẫn di chuyển theo hướng tây tây nam, tốc độ tăng lên từ 5 - 7 km/giờ, hướng vào các tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Lúc này, cường độ bão số 15 tiếp tục suy yếu dần, có khả năng suy yếu thành áp thấp nhiệt đới hoặc vùng áp thấp trước khi di chuyển vào đất liền miền Trung.
Bão số 15 (Koto) sẽ đi thẳng vào miền Trung, gây mưa lớn
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, do ảnh hưởng của bão số 15, vùng biển phía tây bắc khu vực giữa Biển Đông có gió mạnh cấp 7. Vùng gần tâm bão đi qua, gió mạnh cấp 8 - 9, giật cấp 11. Sóng biển cao 3 - 5 m, vùng gần tâm bão đi qua sóng cao 5 - 7 m, biển động rất mạnh.
Dự báo trên đất liền từ ngày 2 - 3.12, hoàn lưu bão số 15 gây mưa vừa, mưa lớn ở khu vực từ TP.Huế - Khánh Hòa, trọng tâm là ven biển, với lượng mưa trong 2 ngày vào khoảng 70 - 150 mm.
Hưng Yên: Công an phát cảnh báo về 'tài liệu 88 trang'
Theo công an, 'tài liệu 88 trang' cực kỳ độc hại, gây hoang mang và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Do vậy, người dân tuyệt đối không chia sẻ, không tò mò để tránh bị kẻ xấu lợi dụng cũng như những rắc rối khác.
Trước những thông tin đang lan truyền về những tài liệu có nội dung kích động, hướng dẫn bạo lực, giết người, Công an xã Tiên Hưng (Hưng Yên) đã phát đi cảnh báo về "tài liệu 88 trang" này.
Công an xã Tiên Hưng nhấn mạnh, những nội dung này cực kỳ độc hại, gây hoang mang và vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Do vậy, đơn vị này khuyến cáo tuyệt đối không chia sẻ, nếu nhận được cần xóa ngay và không lan truyền.
Cạnh đó, người dân cần báo cáo ngay Công an xã Tiên Hưng khi phát hiện người chia sẻ để kịp thời xử lý.
Công an xã Tiên Hưng khuyến cáo các bậc phụ huynh quản lý, giám sát chặt việc dùng mạng xã hội của con em, hướng dẫn các em tránh xa nội dung tiêu cực.
Công an xã Tiên Hưng cũng cảnh báo người dân cảnh giác trước các tin đồn, bởi đây là môi trường thuận lợi để kẻ xấu lợi dụng tâm lý tò mò nhằm dụ dỗ truy cập link lạ, tham gia nhóm kín hoặc tải file độc hại.
Hành vi này có thể khiến người dùng bị đánh cắp dữ liệu, mất quyền truy cập tài khoản mạng xã hội, email, thậm chí bị chiếm đoạt tài khoản ngân hàng hoặc lừa đảo chuyển tiền.
Người dân được khuyến cáo dừng ngay mọi thao tác khi gặp nội dung bất thường, tuyệt đối không nhấp vào đường link chưa được kiểm chứng và chủ động bảo vệ bản thân cũng như cảnh báo cho người thân để phòng tránh rủi ro.
Công an xã Tiên Hưng khẳng định, người nào lưu trữ, chia sẻ, phát tán nội dung bạo lực, kích động phạm tội có thể bị phạt hành chính, thậm chí truy cứu trách nhiệm hình sự.
