Xem nhanh 12h: Căn nhà 'giam lỏng' 30 người Indonesia | Đường ống như phim trong bệnh viện

Cận cảnh căn nhà 'giam lỏng' 30 người Indonesia sang Việt Nam giả làm cảnh sát

Trong buổi họp báo ngày 24.3, Công an TP.HCM đã cung cấp thông tin về vụ án nhóm người quốc tịch Malaysia dụ dỗ hàng chục công dân Indonesia sang Việt Nam để huấn luyện lừa đảo. 30 người này bị giam lỏng tại hai căn nhà ở TP.HCM.

Căn cứ vào nội dung trình báo của nhóm công dân Indonesia, lực lượng chức năng đã đến khám xét hai căn nhà tại Q.Bình Thạnh và Q.Bình Tân, nơi mà các đối tượng cầm đầu thuê với giá hàng trăm triệu mỗi tháng để huấn luyện lừa đảo qua mạng.

Truy tìm 2 thanh niên tạt sơn cô gái bán cà phê vỉa hè

Ngày 24.3, thông tin từ Công an H.Đất Đỏ (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết cơ quan này đang điều tra, truy tìm 2 thanh niên đi xe máy tạt sơn vào cô gái bán cà phê vỉa hè trên địa bàn.

Theo hướng di chuyển, sau khi tạt sơn thì 2 thanh niên đã chạy về hướng TP.Bà Rịa.

Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ CCCD mới

Ngày 24.3, Cục Truyền thông Bộ Công an tổ chức Hội nghị trao đổi về các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV, trong đó có luật Căn cước công dân (sửa đổi). Theo dự thảo, Bộ Công an đề xuất thay đổi một số nội dung thể hiện trên mặt thẻ căn cước công dân.

Bộ Công an đề xuất mẫu thẻ căn cước công dân mới

Công trình trái phép 'bức tử' dòng suối Lương

Tại TP.Đà Nẵng, toàn tuyến suối Lương dưới chân núi Hải Vân dài khoảng 2 km. Hiện có nhiều công trình ngang nhiên xây chặn dòng chảy của suối. Lý giải về việc nhiều công trình xây dựng trái phép trên địa bàn, ông Hà Thúc Nhơn, Chủ tịch UBND P.Hòa Hiệp Bắc cho biết việc phát triển du lịch bên dòng suối Lương có nhiều tiềm năng, nhưng hiện đang vướng những quy định cũ, rất khó trong việc quản lý các khu du lịch lâu năm này.

Hệ thống đập bằng đá tảng và bê tông khiến dòng chảy bị xâm phạm nghiêm trọng HUY ĐẠT

Đường ống chuyển mẫu xét nghiệm siêu nhanh trong Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai



Tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai, nếu như trước đây các nhân viên y tế phải di chuyển rất nhiều để lấy mẫu xét nghiệm và đợi lấy kết quả thì nay đã có một hệ thống đường ống mới thực hiện việc này. Bệnh viện vừa trang bị hệ thống vận chuyển mẫu siêu nhanh bằng đường ống. Hệ thống này mang tới nhiều ưu điểm tích cực cho các bác sĩ và bệnh nhân.

Đường ống chuyển mẫu xét nghiệm siêu nhanh trong Bệnh viện đa khoa Thống Nhất Đồng Nai

Vụ ngộ độc cá chép ủ chua: Người cuối cùng đã cai máy thở

Liên quan vụ 10 người ngộ độc cá chép muối ủ chua tại tỉnh Quảng Nam, chiều 24.3, thông tin từ ông Mai Văn Mười, là Giám đốc Sở Y tế tỉnh này cho biết trong sáng cùng ngày, bệnh nhân cuối cùng trong số 10 người bị ngộ độc đã dừng thở máy, có thể tự thở, sức khỏe ổn định sau khi truyền thuốc giải độc của Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM).

Vụ ngộ độc cá chép ủ chua: Người cuối cùng đã cai máy thở

Ukraine chuẩn bị phản công khi Nga có dấu hiệu ‘chững lại’ tại Bakhmut

Quân đội Ukraine, trong thế phòng thủ nhiều tháng qua, sẽ sớm phản công khi cuộc tấn công của Nga có vẻ đang chững lại ở Bakhmut, nhưng Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng nếu không được cung cấp vũ khí nhanh hơn, cuộc chiến có thể kéo dài nhiều năm.

Tổng giám đốc TikTok bị giới nghị sĩ Mỹ chỉ trích

Tờ The New York Times ngày 24.3 đưa tin CEO TikTok Chu Thụ Tư (Shou Zi Chew) ra sức biện hộ cho mạng xã hội này, vốn thuộc sở hữu của Công ty ByteDance (Trung Quốc), trong phiên điều trần vô cùng căng thẳng trước Ủy ban Năng lượng và Thương mại - Hạ viện Mỹ. Hàng loạt câu hỏi từ các nghị sĩ lưỡng đảng xoáy vào những cáo buộc TikTok có quan hệ với chính phủ Trung Quốc, thiếu kiểm soát nội dung và có hại đối với giới trẻ.

CEO của TikTok Chu Thụ Tư điều trần tại Hạ viện Mỹ REUTERS





