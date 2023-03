TikTok đã bị cấm ở những nơi nào?

Ai đã cấm Tiktok?

Oliver Dowden, Công quốc Lancaster: "Chúng tôi cũng sẽ cấm sử dụng Tiktok rên các thiết bị của chính phủ. Chúng tôi sẽ làm như vậy ngay lập tức".

Tiktok thuộc sở hữu của công ty công nghệ ByteDance có trụ sở ở Trung Quốc, đây là công ty khởi nghiệp đắt giá nhất thế giới.

Nhưng chính quyền nhiều nơi trên thế giới đã bày tỏ mối lo ngại về mối quan hệ giữa công ty này với chính phủ Trung Quốc, cũng như việc TikTok đang nắm giữ dữ liệu cá nhân của hàng triệu người dùng trên thế giới.

Vương quốc Anh sẽ cấm sử dụng mạng xã hội TikTok trên các thiết bị điện thoại của chính phủ và lệnh cấm này sẽ ngay lập tức có hiệu lực.

"Vì rủi ro đặc biệt đối với các thiết bị của chính phủ có thể chứa thông tin nhạy cảm, việc hạn chế sử dụng một số ứng dụng nhất định là điều cần thiết thận trọng và phù hợp".

Các động thái tương tự đã được thực hiện ở Bỉ, Canada, Scotland, nghị viện châu Âu và New Zealand khi giới lãnh đạo viện dẫn lý do an ninh quốc gia.

Chính quyền của Tổng thống Biden cho biết các chủ sở hữu TikTok phải thoái vốn cổ phần của họ nếu không muốn đối mặt với lệnh cấm của Mỹ. Luật mới cho phép Nhà Trắng cấm các công ty công nghệ dựa trên các mức độ về rủi ro bảo mật.

Ấn Độ cũng đã cấm TikTok và hành chục ứng dụng khác của các nhà phát triển Trung Quốc ào tháng 6.2020. Chính phủ Ấn Độ cáo buộc các ứng dụng này có khả năng gây hại đến tính chất an ninh và toàn vẹn quốc gia.

Pakistan cũng đã cấm Tiktok ít nhất 4 lần, với lệnh cấm mới kết thúc vào tháng 11 năm ngoái. Chính phủ Pakistan cho rằng các nội dung trên mạng xã hội Tiktok là không đứng đắn.

Đài Loan cũng đã cấm Tiktok và một số ứng dụng khác của Trung Quốc trên các thiết bị của chính quyền vào tháng 12.2022. Đài Loan đã tiến hành một cuộc điều tra ứng dụng trên mạng xã hội về các hoạt động bị nghi ngờ là bất hợp pháp tại hòn đảo này.

Trung Quốc đã phản ứng như thế nào?

Trung Quốc đã gọi các lệnh cấm từ New Zealand và Vương quốc Anh là "lạm dụng" khái niệm an ninh quốc gia. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết New Zealand và Anh nên công bằng và tạo môi trường không phân biệt đối xử cho các công ty từ tất cả các quốc gia trên thế giới.