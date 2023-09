Xem nhanh 12h: Chung cư ở Khương Hạ cháy kinh hoàng | Nguyên Cục trưởng Đăng kiểm chi 100.000 USD nhờ 'chạy án'

Phó thủ tướng Trần Lưu Quang chỉ đạo cứu nạn vụ cháy chung cư mini Hà Nội

Khoảng 23 giờ 30 ngày 12.9, tại chung cư mini trong ngõ 29 phố Khương Hạ (P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân) xảy ra một vụ hỏa hoạn.

Công an TP.Hà Nội điều động khoảng 10 xe chữa cháy và hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt để dập lửa, cứu người. Đại tá Dương Đức Hải, Phó giám đốc Công an TP.Hà Nội trực tiếp chỉ đạo tìm kiếm cứu nạn ở hiện trường vụ cháy.

Sáng 13.9, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã có mặt tại hiện trường vụ cháy để chỉ đạo công tác cứu hộ.

Đến 10 giờ 30 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn đang phong tỏa căn chung cư.

Theo UBND Q.Thanh Xuân (Hà Nội), chung cư mini kể trên có khoảng 150 người sinh sống. Thống kê sơ bộ đến 5 giờ ngày 13.9, lực lượng chức năng đã cứu hộ thành công trên 70 người, đưa đi cấp cứu 54 người, trong đó có người đã tử vong.

Nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Đặng Việt Hà nhờ 'chạy án' trước khi bị bắt

Ngày 12.9, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM cho biết cơ quan này đã khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Lại Thái Phong về hành vi "môi giới hối lộ", Nguyễn Văn Chung về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản", vì đã nhận 100.000 USD "chạy án" cho ông Đặng Việt Hà (nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, bị khởi tố về hành vi "nhận hối lộ" hồi tháng 1.2023).

Trong thời gian Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM bắt bị can, khám xét các trung tâm đăng kiểm trên địa bàn cả nước, bị can Đặng Việt Hà lo sợ sai phạm bị phát hiện nên đã thông qua Lại Thái Phong (37 tuổi, ngụ TP.Hà Nội, Phó phòng Kiểm định xe cơ giới, trước đây là Phó chánh Văn phòng Cục Đăng kiểm Việt Nam) đưa cho Nguyễn Văn Chung (44 tuổi, ngụ TP.Hà Nội) 100.000 USD (hơn 2,4 tỉ đồng) để tìm cách thu thập thông tin, "chạy án".

Dù biết không thể thực hiện được nhưng bị can Chung vẫn nhận tiền và chiếm đoạt 100.000 USD này.

Đề nghị xử lý nghiêm thông tin sai sự thật về dự án hồ Ka Pét

Chiều 12.9, tiếp tục phiên họp 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện tháng 8 của Quốc hội. Nêu ý kiến tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải cho biết, vừa qua dư luận, báo chí có thông tin về dự án hồ Ka Pét tại tỉnh Bình Thuận.

Báo cáo về vấn đề này, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học - Công nghệ - Môi trường Quốc hội (cơ quan thẩm tra của Quốc hội về dự án - PV) Nguyễn Phương Tuấn cho biết việc thông tin không đúng vừa qua "ảnh hưởng không tốt tới hình ảnh Quốc hội, Chính phủ", đề nghị xử lý nghiêm việc đăng tải thông tin sai sự thật về dự án này.

Đập kính ô tô trộm thẻ tín dụng đi mua 80 triệu tiền vàng

Chiều 12.9, Công an Q.Đống Đa (Hà Nội) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Hoàng Linh (31 tuổi, trú P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Tuấn Anh (30 tuổi, trú P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân) để làm rõ hành vi "trộm cắp tài sản".

Theo cơ quan công an, sau khi đập kính ô tô lấy đi chiếc ví chứa nhiều thẻ tín dụng của chủ xe tại ngõ 46B Phạm Ngọc Thạch (P.Trung Tự, Q.Đống Đa), hai nghi phạm đến cửa hàng vàng để quẹt thẻ mua hơn 10 chỉ vàng và đổi 15 triệu tiền mặt.

Đoàn tàu bọc thép của nhà lãnh đạo Kim Jong-un có gì đặc biệt?

Ngày 12.9, Hãng thông tấn KCNA đưa tin Chủ tịch Kim Jong-un của CHDCND Triều Tiên sẽ đến Nga vào rạng sáng cùng ngày (giờ địa phương) để dự cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Vladimir Putin.

Khác với nhiều nhà lãnh đạo khác, ông Kim không đi bằng máy bay riêng mà di chuyển bằng tàu bọc thép hạng nặng của mình.

Ông Kim Jong-un xuống tàu tại Khasan (Nga) hôm 12.9 REUTERS

