Xem nhanh 12h: Khi nào được rẽ phải khi đèn đỏ | Hoang mang trường học phát sách giả?

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền Quảng Ninh – Hải Phòng, gây mưa lớn, gió giật mạnh trên biển và nhiều tỉnh miền Bắc. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, vùng trũng. Người dân cần hết sức lưu ý, chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

Thời gian qua, hành vi rẽ phải khi đèn đỏ của một bộ phận người chạy xe tham gia giao thông, đặc biệt là xe máy tại TP.HCM gây nhiều tranh cãi. Theo CSGT, nếu rẽ phải không đúng quy định, mức phạt có thể lên tới 20 triệu đồng đối với ô tô và 6 triệu đồng đối với xe máy.

Theo CSGT TP.HCM, không phải lúc nào gặp đèn đỏ cũng được rẽ phải, chỉ trong một số tình huống cụ thể thì hành vi này mới hợp pháp.

