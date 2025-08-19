Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Xem nhanh 12h: Khi nào được rẽ phải khi đèn đỏ | Hoang mang trường học phát sách giả?
Video Thời sự

Xem nhanh 12h: Khi nào được rẽ phải khi đèn đỏ | Hoang mang trường học phát sách giả?

19/08/2025 11:58 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi Bản tin 'Xem nhanh 12h' ngày 19.8.2025 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Xem nhanh 12h: Khi nào được rẽ phải khi đèn đỏ | Hoang mang trường học phát sách giả?

Xem nhanh 12h: Khi nào được rẽ phải khi đèn đỏ | Hoang mang trường học phát sách giả?

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 19.8.2025 của Báo Thanh Niên có những nội dung chính sau:

Xem nhanh 12h ngày 19.8: Khi nào được rẽ phải khi đèn đỏ | Hoang mang trường học phát sách giả?

Cảnh báo sạt lở, lũ quét khi áp thấp nhiệt đới vào đất liền

Áp thấp nhiệt đới đã đi vào đất liền Quảng NinhHải Phòng, gây mưa lớn, gió giật mạnh trên biển và nhiều tỉnh miền Bắc. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập úng, lũ quét và sạt lở đất tại khu vực miền núi, vùng trũng. Người dân cần hết sức lưu ý, chủ động ứng phó để giảm thiểu thiệt hại.

Cảnh báo sạt lở, lũ quét khi áp thấp nhiệt đới vào đất liền

Rẽ phải khi đèn đỏ bị phạt tới 20 triệu: CSGT TP.HCM chỉ ra các tình huống được phép

Thời gian qua, hành vi rẽ phải khi đèn đỏ của một bộ phận người chạy xe tham gia giao thông, đặc biệt là xe máy tại TP.HCM gây nhiều tranh cãi. Theo CSGT, nếu rẽ phải không đúng quy định, mức phạt có thể lên tới 20 triệu đồng đối với ô tô và 6 triệu đồng đối với xe máy.

Theo CSGT TP.HCM, không phải lúc nào gặp đèn đỏ cũng được rẽ phải, chỉ trong một số tình huống cụ thể thì hành vi này mới hợp pháp.

Rẽ phải khi đèn đỏ bị phạt tới 20 triệu: CSGT TP.HCM chỉ ra các tình huống được phép

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Xem nhanh 12h sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 20.8.2025 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.

Xem nhanh Xem nhanh 12h Bản tin Báo Thanh Niên áp thấp nhiệt đới sách giả
