Xem nhanh 12h: Lập tổ chống buôn lậu đường hàng không | Bà trùm vụ Quân ‘xa lộ’ kêu oan

Bà trùm Võ Thùy Linh kêu oan trong vụ án sát hại Quân ‘xa lộ’

Võ Thùy Linh (32 tuổi, là cựu du học sinh Úc) là một trong 16 bị cáo bị đưa ra xét xử sơ thẩm trong vụ án vụ án sát hại Mai Văn Quân (còn có biệt danh Quân "khùng" hay Quân "xa lộ") vào ngày 21.3.2023.

Sau khi Viện kiểm sát công bố bản cáo trạng, bị cáo Võ Thùy Linh đã lên bục khai báo phủ nhận các hành vi như cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố và liên tục kêu oan.

Khác với lời khai của bị cáo Linh, bị cáo Hồ Thanh Phương thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Bị cáo Phương khai thực hiện việc truy sát Quân “xa lộ” theo chỉ đạo của bị cáo Linh.

Trước lời khai của bị cáo Phương và một số bị cáo khác, bị cáo Võ Thùy Linh đòi yêu cầu trích xuất điện thoại để chứng minh. Tuy nhiên, ngay lập tức bị cáo đã bị chủ tọa nhắc nhở lại quyền và nghĩa vụ của bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trong việc mua bán nhà 100 tỉ đồng (tại quận 1) giữa bị cáo Lê Thị Tuyết và bà Trần Ngọc Thủy. Bà Tuyết đã nhờ Võ Thùy Linh đứng ra giải quyết mâu thuẫn.

Ngày 4.11.2019, Võ Thùy Linh đã đến gặp và yêu cầu bà Thủy gỡ các bài viết, hình ảnh nói xấu bà Lê Thị Tuyết đã đăng trên mạng xã hội nhưng không được đồng ý mà còn bị đuổi về.

Vợ chồng bà Thủy không đồng ý và đuổi Linh về.

Bị cáo Võ Thùy Linh cùng đồng phạm là Hồ Thanh Phương đã nhờ một đại ca giang hồ can thiệp nhưng chồng bà Thủy vẫn không chấp nhận.

Quân “xa lộ” đến nhà bà Thủy chơi và được chồng bà Thủy kể lại câu chuyện. Sau đó, các bên bất ngờ gặp nhau tại quán cà phê rồi “gây chiến”, thách thức và hẹn gặp nhau giải quyết mâu thuẫn.

Khuya 4.11.2019, nhóm của Võ Thùy Linh có Lý Văn Tư, Hồ Thanh Phương cùng 5 người, trong đó có nhiều trẻ vị thành niên tập hợp tại ngã tư Bình Thái, thành phố Thủ Đức. Võ Thùy Linh chỉ đạo đến tìm Quân “xa lộ” ở số 28 đường Khổng Tử, phường Trường Thọ, thành phố Thủ Đức.

Lý Văn Tư nói thêm rằng “nếu có chết cũng không có chuyện gì”.

Sau khi nghe Võ Thùy Linh và Lý Văn Tư chỉ đạo, cả nhóm gọi thêm người cầm hung khí đến tìm Quân “xa lộ”.

Khi thấy Quân “xa lộ” đang đứng, nhóm này liền xông vào đuổi đánh và chém.

Quân “xa lộ” được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong vào ngày 7.11.2019.

Sau khi chém Quân “xa lộ”, Võ Thùy Linh đã tổ chức xe cho cả nhóm xuống Vũng Tàu ăn chơi và chia nhau bỏ trốn. Võ Thùy Linh cũng tìm cách bỏ trốn ra nước ngoài, nhưng bị Công an TP.HCM bắt giữ.

Sau khi biết Quận “xa lộ” chết, bị cáo Lê Thị Tuyết thông báo và yêu cầu Lý Văn Tư bỏ trốn. Đồng thời, bị cáo Tuyết còn chỉ đạo người chuyển hơn 200 triệu đồng để bị cáo Lý Văn Tư bỏ trốn sang Campuchia. Bị cáo Lý Văn Tư đã bị bắt theo quyết định truy nã ngày 24.12.2021.

Quá trình điều tra, bị cáo Võ Thùy Linh không thừa nhận việc nhờ gọi người tới chém Quân “xa lộ”, không thừa nhận việc hứa hẹn sẽ lo nếu có chuyện gì xảy ra.

Bên cạnh đó, bị cáo Hồ Thành Đạt không thừa nhận hành vi chém Quân “xa lộ”.

Bị cáo Lê Thị Tuyết không thừa nhận hành vi cung cấp tiền cho Lý Văn Tư cũng như không liên quan đến việc mua bán, thế chấp căn nhà giá 100 tỉ đồng.

Vụ án sát hại Quân "xa lộ" từng được Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, thuộc TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm vào ngày 14.12.2021. Quá trình xét hỏi, bị cáo Võ Thùy Linh phủ nhận vai trò chủ mưu.

Tại phiên tòa tháng 12.2021, bị cáo Võ Thùy Linh cũng đề nghị hoãn phiên xử vì lý do sức khỏe đã giảm sút nhiều sau khi bị nhiễm Covid-19. Luật sư của bị cáo cũng cho biết thân chủ đã sụt gần 50 kg so với ngày bị bắt.

Đồng thời, vì phát sinh tình tiết mới liên quan đến bị cáo Lê Thị Tuyết nên thời điểm đó, HĐXX đã trả hồ sơ điều tra bổ sung.

Trong vụ án này, Viện KSND TP.HCM đã nhiều lần trả hồ sơ điều tra bổ sung, yêu cầu cơ quan điều tra đã làm rõ hành vi của "che giấu tội phạm" của bà Lê Thị Tuyết.

Đến ngày 21.9.2022, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Tuyết về tội "che giấu tội phạm".

Thông báo người thừa kế thực hiện nghĩa vụ bồi thường của bà Hứa Thị Phấn

Bà Hứa Thị Phấn qua đời vào trưa 13.2.2023. Trước khi qua đời, bà Phấn đang phải thi hành bản án 30 năm tù và bồi thường hơn 11.000 tỉ đồng liên quan đến hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, và các sai phạm xảy ra tại Ngân hàng Đại Tín (còn được gọi là TrustBank). Sau khi bà Hứa Thị Phấn mất, câu hỏi mà nhiều người đặt ra là bản án mà bà Phấn đang thi hành và khoản bồi thường hàng tỉ đồng sẽ được xử lý ra sao.

Ngày 20.3.2023, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đã có thông báo về việc chuyển giao quyền, nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn cho những người thừa kế của bà.

Đây là động thái mới nhất của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM sau khi bà Hứa Thị Phấn qua đời.

Theo 2 bản án trước đây, bà Hứa Thị Phấn phải thi hành án hơn 18.000 tỉ đồng từ hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, và các sai phạm xảy ra tại TrustBank.

Có thể thấy số tiền phải bồi thường trong vụ án phải thi hành rất lớn, nhưng tài sản kê biên đảm bảo cho các khoản thi hành án của bà Phấn ở cả 2 giai đoạn chỉ là 16 bất động sản, một số cổ phần, cổ phiếu…

Cuối tháng 12.2022, lãnh đạo Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp) cho biết trong vụ bà Hứa Thị Phấn, cơ quan chức năng mới thu hồi được gần 7.000 tỉ đồng, số tiền còn lại phải thi hành đang gặp khó khăn, vướng mắc liên quan đến việc xử lý tài sản kê biên.

Bệnh viện đa khoa Phú Mỹ của bà Hứa Thị Phấn được tòa tuyên phát mãi, nhưng dự án và khu đất chưa đủ điều kiện pháp lý nên chưa thể thi hành án.

Ngoài các tài sản vừa nêu, bà Hứa Thị Phấn còn có 18 bất động sản được giao cho Agribank Việt Nam chi nhánh Trung tâm Sài Gòn quản lý, xử lý để thu hồi hơn 140 tỉ đồng tiền nợ của bà Phấn.

Theo thông báo của Cục Thi hành án dân sự TP.HCM, trong thời gian 3 tháng, kể từ ngày thông báo, những người thừa kế của bà Hứa Thị Phấn liên hệ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM để thực hiện nghĩa vụ thi hành án của bà Hứa Thị Phấn để lại.

Nếu hết thời hạn này, mà không có người khai nhận thừa kế thì Cục Thi hành án dân sự TP.HCM sẽ xử lý các tài sản của bà Hứa Thị Phấn để thi hành án theo quy định.

Ngoài ra, liên quan đến dự án Bệnh viện đa khoa Phú Mỹ (tại đường Nguyễn Văn Linh, huyện Bình Chánh, TP.HCM) của bà Hứa Thị Phấn, Cục Thi hành án dân sự TP.HCM cũng có thông báo đến cá nhân, hộ gia đình có chuyển nhượng quyền sử dụng đất, thỏa thuận bồi thường giải phóng mặt bằng tại dự án bệnh viện này, thì liên hệ Cục Thi hành án dân sự TP.HCM để giải quyết một số vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong dự án.

Sau vụ "4 tiếp viên Vietnam Airlines": Lập tổ chống buôn lậu qua đường hàng không

Mới đây Bộ trưởng Tài chính ông Hồ Đức Phớc vừa ký quyết định lập tổ công tác liên ngành để chống buôn lậu qua đường hàng không, tổ công tác gồm có 8 thành viên.

Động thái này được đưa sau khi hải quan TP.HCM phát hiện hơn 11 kg thuốc lắc và ma túy tổng hợp trong hành lý của 4 tiếp viên hàng không Việt Nam tại sân bay Tân Sơn Nhất, gây rúng động dư luận trong thời gian qua.

Tổ công tác chống buôn lậu qua đường hàng không 8 thành viên gồm ông Lê Thanh Hải, là Ủy viên, kiêm Chánh văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và các thành viên thuộc Cục An ninh kinh tế (thuộc Bộ Công an), Cục Điều tra chống buôn lậu (thuộc Tổng cục Hải quan), Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường (thuộc Tổng cục Quản lý thị trường). Đơn vị này hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

Định kỳ 3 tháng, tổ công tác họp đánh giá tình hình.

Tổ sẽ tự giải thể khi đợt tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế kết thúc.

Tổ công tác liên ngành được giao 7 nhiệm vụ tiếp nhận, xử lý các thông tin về buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế.

Tổ cũng có quyền điều phối các đơn vị, lực lượng phối hợp xử lý vụ việc, tình huống đột xuất, phức tạp về buôn lậu hàng hóa qua đường hàng không. Đồng thời, tổ được yêu cầu thường xuyên phối hợp với cơ quan báo chí để tuyên truyền.

Phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật của Công ty F88 tại Đồng Tháp

Thưa quý vị, thời gian gần đây, liên tục các địa điểm kinh doanh của Công ty CP kinh doanh F88 (gọi tắt là Công ty F88) tại TP.HCM và một số tỉnh như Tiền Giang, An Giang bị kiểm tra, khám xét thì mới đây, chiều hôm qua 21.3, tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh vừa phối hợp công an các huyện, thành phố của tỉnh đồng loạt kiểm tra hành chính 16 địa điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Lực lượng công an kiểm tra địa điểm kinh doanh của Công ty F88 tại TP.Cao Lãnh, Đồng Tháp CACC

Đồng loạt kiểm tra 16 địa điểm kinh doanh này, lực lượng công an phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Cụ thể, lực lượng công an kiểm tra về các nội dung như: việc chấp hành các điều kiện về an ninh, trật tự theo quy định của Chính phủ đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện và hoạt động thực tế của cơ sở; việc lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh theo quy định của Bộ Công an; kê khai các nội dung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, việc chấp hành các quy định pháp luật khi thực hiện hợp đồng cho vay, cầm cố tài sản, ký gửi tài sản, lãi suất…

Qua kiểm tra, phát hiện một số địa điểm kinh doanh của Công ty F88 có nhiều dấu hiệu vi phạm pháp luật như: hoạt động cầm đồ khi chưa được cấp giấy phép đủ điều kiện về an ninh, trật tự, không bảo quản tài sản cầm cố, chưa thực hiện đầy đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy…

Trong đó, Công an huyện Thanh Bình đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với địa điểm kinh doanh của Công ty F88 trên địa bàn huyện số tiền 3 triệu đồng về hành vi lập sổ quản lý, lưu trữ số liệu, tình hình hoạt động kinh doanh không đầy đủ theo quy định của Bộ Công an.

Hiện, công an các huyện, thành phố của tỉnh Đồng Tháp đang tập trung hồ sơ, tài liệu để xử lý các điểm vi phạm pháp luật của Công ty F88 theo quy định.

Thủ tướng Nhật Bản lần đầu đến Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ

Đài NHK ngày 21.3 dẫn lời các quan chức Nhật Bản cho biết Thủ tướng Fumio Kishida đang đến Ukraine trong chuyến thăm bất ngờ. Các quan chức chính phủ và đảng cầm quyền nói rằng ông Kishida đã rời khỏi Ấn Độ sau chuyến thăm ngày 20.3.

Thủ tướng Kishida dự kiến đến Ukraine trong ngày 21.3 để gặp Tổng thống Volodymyr Zelensky. Về hành trình của Thủ tướng Kishida, mạng truyền hình Nippon (NNN) đưa tin nhà lãnh đạo đã quá cảnh tại Ba Lan, sau đó lên tàu lửa để di chuyển sang thủ đô Kyiv của Ukraine.

Theo Kyodo News, việc một nhà lãnh đạo Nhật Bản thực hiện một chuyến công du không báo trước là điều hiếm hoi. Tổng thống Zelensky đã mời Thủ tướng Kishida đến Ukraine hồi tháng 1 nhưng lãnh đạo Nhật nói sẽ cân nhắc theo tình hình.

Tại Ukraine, ông Kishida dự kiến sẽ nêu cam kết của Nhật Bản trong việc hỗ trợ Ukraine, trước hội nghị thượng đỉnh G7 tại thành phố Hiroshima vào tháng 5. Đây là chuyến thăm đầu tiên của nhà lãnh đạo Nhật Bản đến Ukraine từ khi xung đột bùng phát hồi tháng 2 năm ngoái. Các nhà lãnh đạo khác của G7 (Anh, Canada, Đức, Mỹ, Pháp và Ý) đều đã đến Ukraine từ sau chiến sự nổ ra.

Trong cuộc họp báo tại New Delhi ngày 20.3, ông Kishida nói muốn ngăn chặn hành động quân sự của Nga tại Ukraine càng sớm càng tốt. Để điều đó trở thành hiện thực, ông kêu gọi cộng đồng quốc tế, gồm Ấn Độ, thể hiện sự đoàn kết.

Nhật Bản đã cùng các nước khác cấm vận Nga liên quan xung đột tại Ukraine. Tokyo cũng đã gửi viện trợ quân sự cho Kyiv, dù không phải là vũ khí sát thương, nhưng cũng là động thái phá vỡ truyền thống lâu nay của Nhật Bản từ sau Thế chiến 2.

