Xem nhanh 12h: Mưa lũ miền Trung diễn biến phức tạp | Diễn biến mới vụ CSGT Rạch Chiếc bị tố 'tác động vật lý'

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 14.10.2023 có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ tố CSGT Rạch Chiếc 'tác động vật lý' vào mắt: Trích xuất camera không có hình ảnh, PC08 giải thích thế nào?

Liên quan vụ một nam thanh niên năm nay 24 tuổi (ngụ thành phố Thủ Đức, TP.HCM) gửi đơn khiếu nại đến Thanh tra Công an TP.HCM và Phòng CSGT đường bộ - đường sắt về việc anh bị CSGT Rạch Chiếc (thuộc PC08) dùng gậy 'tác động vật lý' thẳng vào mắt kính, khiến anh phải nhập viện mổ gấp, đến ngày 13.10.2023, lãnh đạo Phòng CSGT (tức PC08, Công an TP.HCM) cho biết ngày 12.10, tổ thanh tra nội bộ của Phòng đã làm việc với nam thanh niên.

Lãnh đạo Phòng PC08 cho biết việc mời nam thanh niên lên để thông báo dự thảo kết luận là đúng quy trình giải quyết một vụ việc.

Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông gây mưa giông, lốc xoáy

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay đang xuất hiện dải hội tụ nhiệt đới có trục ở khoảng 10 đến 13 độ vĩ bắc nối với vùng áp thấp có vị trí ở khoảng 10,5 - 11,5 độ vĩ bắc; 114,5 - 115,5 độ kinh đông.

Với hình thái thời tiết này, các khu vực như: vùng biển phía nam vịnh Bắc bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa), khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan đang có mưa rào và giông.

Về tình hình thời tiết ở các tỉnh miền Trung, cơ quan khí tượng cho biết, từ chiều tối 13 - 15.10, khu vực từ tỉnh Hà Tĩnh đến tỉnh Quảng Nam có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200 - 300 mm, có nơi trên 500 mm, riêng khu vực các tỉnh như Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng có lượng mưa dao động từ 300 - 400 mm, có nơi trên 700 mm; khu vực Nghệ An và Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi trên 200 mm.

Ngoài ra, ở khu vực Nam Trung bộ, Tây nguyên và Nam bộ có mưa rào và giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm (thời gian mưa giông tập trung vào chiều và tối).

Cảnh báo, giai đoạn từ chiều tối và đêm 15 đến 17.10, khu vực từ các tỉnh từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa lớn 100 - 300 mm, có nơi trên 700 mm.

Dự báo, sau ngày 17.10, mưa lớn ở miền Trung còn kéo dài và diễn biến phức tạp.

Người dân ở khu dân cư Khe Cạn (quận Thanh Khê, Đà Nẵng) khổ sở vì chạy lụt từ sáng đến tối 13.10 NGỌC HÂN

Sáng 14.10, theo thông tin từ Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), mưa lũ tại các tỉnh miền Trung trong những ngày qua khiến 1 người bị mất tích, hơn 470 ngôi nhà bị ngập, hơn 2.400 người phải sơ tán, 33,5 hecta hoa màu bị ngập úng...

Bánh đồng xu in hình Quốc huy cùng mệnh giá 500 đồng có vi phạm pháp luật?

Bánh đồng xu phô mai thời gian gần đây đang là món ăn vặt tạo nên phong trào trong giới trẻ dù chỉ mới xuất hiện khoảng đầu tháng 9.2023. Ở những quầy bán, nhiều người trẻ không ngại xếp hàng dài đến vài tiếng đồng hồ để chờ mua bánh. Điều này cũng làm trào lưu bánh đồng xu phô mai này trở nên lan rộng ở nhiều tuyến đường, phố ẩm thực các quận, huyện trên địa bàn TP.HCM. Chỉ cần gõ cụm từ khóa 'bánh đồng xu phô mai' trên Google lập tức xuất hiện nhiều tiệm bánh ở khắp các quận trong TP.HCM.

Tuy nhiên, chủ của một số tiệm bánh đã biến tấu họa tiết bánh đồng xu có khuôn đúc này thành hình Quốc huy và tiền có mệnh giá 500 đồng. Sau khi hình ảnh này lan truyền trên mạng xã hội, nhiều người đặt câu hỏi liệu việc chủ tiệm sử dụng khuôn và in hình Quốc huy cùng 500 đồng lên bánh có vi phạm pháp luật hay không.

