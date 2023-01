XEM NHANH 12H ngày 30.1: “Đi lụi” trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây | Đèn đỏ “làm khó” người miền Tây

Tạm đình chỉ công tác công an xã đánh dân

Liên quan clip 'công an xã đánh dân' lan truyền trên mạng xã hội, Công an H.Châu Thành (Bến Tre) đã tạm đình chỉ công tác một đại úy công an trong đoạn clip.

Chiều 29.1, Phòng Tham mưu Công an tỉnh Bến Tre xác nhận, Trưởng công an H.Châu Thành đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với đại úy Phan Văn Trung (35 tuổi, công an viên xã Thành Triệu) để tiếp tục xác minh, làm rõ về hành vi "đá nhiều cái vào cơ thể người đàn ông say rượu".

Sau khi có kết quả xác minh, làm rõ về tính chất, mức độ sai phạm (nếu có) về hành vi gây bức xúc dư luận của đại úy công an trong đoạn clip “công an xã đánh dân", sẽ xử lý sau.

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 27.1 (mùng 6 Tết Nguyên đán Quý Mão 2023), trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh, trong lúc nhiều dân quân khống chế một người đàn ông say xỉn, một người mặc sắc phục công an đến đá liên tục vào người đàn ông này. Sau đó, người mặc sắc phục công an bỏ đi.

Theo tìm hiểu của PV Thanh Niên, người bị đánh trong đoạn clip là ông D. (ngụ xã Thành Triệu, H.Châu Thành, Bến Tre. Vụ việc xảy ra vào chiều tối 20.12.2022.

Cụ thể, chiều tối 20.12.2022, Công an xã Thành Triệu nhận được tin báo ông D. sau khi nhậu say đã có hành vi gây rối trật tự công cộng, cự cãi và dùng dao gây thương tích cho chủ căn nhà nơi xảy ra vụ việc.

Khi lực lượng chức năng xã Thành Triệu đến hiện trường lập biên bản xử lý, ông D. dùng lời lẽ xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ nên bị khống chế đưa về trụ sở Công an xã Thành Triệu. Khi đó, ông D. bỏ chạy, lực lượng chức năng phải truy đuổi mới khống chế bắt lại được.

Hiện, Công an tỉnh Bến Tre và Công an H.Châu Thành đang tiếp tục xác minh để xử lý vụ việc liên quan đoạn clip công an xã đánh dân.

Ô tô, xe máy ‘đi lụi’ trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây

Dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây đã được thông xe kỹ thuật vào ngày 31.12.2022. Tuy mặt đường đã được rải nhựa nhưng các hạng mục như đèn chiếu sáng, dải phân cách, đường gom hệ thống và các hạ tầng phục vụ an toàn giao thông... chưa hoàn thiện.

Theo kế hoạch, dự kiến đến 30.4, cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây mới được khánh thành và đưa vào sử dụng.

Tuy nhiên, trong chiều 29.1 (tức mùng 8 Tết Qúy Mão), theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại điểm giao giữa cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây với với quốc lộ 56, chỉ trong khoảng 15 phút có hàng loạt ô tô lẫn xe máy lưu thông trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây.

Ô tô, xe máy ‘đi lụi’ trên cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây mùng 8 tết

Nhiều xe khi đến giao lộ trên đã rẽ ra quốc lộ 56 để tiếp tục di chuyển. Tuy nhiên vẫn có nhiều xe tiếp tục lao thẳng về hướng giao vớicao tốc TP.HCM – Long Thành - Dầu Giây.

Trao đổi với PV Thanh Niên vào chiều cùng ngày, ông Đặng Hùng Thái, Giám đốc điều hành dự án cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây cho biết dự án chưa hoàn thành nên chưa đủ điều kiện cho xe lưu thông.

“Chúng tôi đã thông báo cấm tất cả các phương tiện không phận sự không được vào cao tốc. Tuy nhiên do toàn tuyến dài cả 100 km, lại có nhiều đường gom, lối dẫn vào nên không thể ngăn cản hết người dân tự ý đi vào được”, ông Thái nói.

Cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây có chiều dài 99 km, đi qua tỉnh Bình Thuận và Đồng Nai. Trong đó đoạn qua Bình Thuận dài 47,7 km; đoạn qua Đồng Nai dài 51,3 km. Toàn tuyến chia thành 4 gói thầu xây lắp, có 18 cầu trên cao tốc và 47 cầu vượt đường ngang dân sinh. Ban QLDA Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư.

Kẹt xe trên Quốc lộ 60 do đèn giao thông không hợp lý

Từ sáng 29.1, hàng ngàn người dân, ô tô và xe máy từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Vĩnh Long… lưu thông trên QL60, qua cầu Rạch Miễu sang Tiền Giang để trở lại TP.HCM và các tỉnh miền Đông làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, dẫn đến QL60 bị kẹt xe kéo dài.

Kẹt xe trên Quốc lộ 60, người miền Tây than do đèn giao thông không hợp lý

Lực lượng CSGT 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre luôn túc trực điều tiết giao thông. Đồng thời, phà Rạch Miễu tạm cũng hoạt động hết công suất nên cầu Rạch Miễu không bị ùn tắc, chỉ vài lúc xe đông di chuyển chậm.

Tuy nhiên, khi vừa qua cầu Rạch Miễu, lưu thông trên QL60, đoạn ngã tư QL60 với đường Ấp Bắc để ra vòng xoay Trung Lương (QL1) thì phương tiện bị ùn ứ gần 2 km. Nhiều lúc xe máy phải chen nhau nhích từng chút khiến người dân bức xúc.

Nguyên nhân của tình trạng này là thời gian của chốt đèn tín hiệu giao thông điểm QL60 với đường Ấp Bắc không hợp lý. Thời lượng đèn đỏ hơn 1 phút nhưng đèn xanh chỉ có 45 giây, trong khi lượng phương tiện từ Trung Lương vào QL60 và nội ô TP.Mỹ Tho ra Trung Lương rất vắng.

Theo ghi nhận, khoảng 16 giờ cùng ngày, lượng phương tiện hướng về TP.HCM tăng cao, dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút gần 2 km để qua chốt đèn này. Nhiều tài xế xe khách rành đường đã cho xe rẽ vào đường Hồ Văn Nhánh (P.5, TP.Mỹ Tho) đi vòng để tránh dòng xe bị ùn tắc hướng ra Trung Lương.

Nhận được tin báo của Thanh Niên, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã cử cán bộ, chiến sĩ có mặt điều tiết giao thông ở chốt đèn QL60 giao nhau với đường Ấp Bắc. Khi có CSGT điều tiết, chưa đầy 10 phút, lượng xe trên QL60 đã thông thoáng trở lại.

Một lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết, đơn vị chỉ tuần tra kiểm soát trên tuyến QL60, còn điều chỉnh thời gian của đèn tín hiệu giao thông thì do một đơn vị khác quản lý. Trước Tết Nguyên đán, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang đã đề xuất điều chỉnh thời gian đèn tín hiệu cho phù hợp ở những giao lộ có nguy cơ xảy ra ùn tắc, kẹt xe nhưng sau tết vẫn còn một vài chốt đèn chưa được điều chỉnh theo lưu lượng phương tiện ngược lại.

Cầu Mỹ Thuận ùn ứ ngày thứ ba liên tiếp

Chiều 29.1 (mùng 8 tết), ngày nghỉ cuối của kỳ nghỉ Tết Quý Mão, người dân miền Tây thu xếp đồ đạc rời quê trở lại nơi làm việc dẫn đến cầu Mỹ Thuận ùn ứ phương tiện hướng đi TP.HCM. Đây là ngày thứ 3 liên tục (27 - 29.1), cầu Mỹ Thuận xảy ra tình trạng kẹt xe.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, khoảng 17 giờ cùng ngày (29.1), lượng người và xe tăng đột biến khiến đường dẫn vào cầu Mỹ Thuận bị tê liệt cục bộ. Các xe ô tô nhích từng chút một để lên cầu, có thời điểm ùn tắc không thể di chuyển được.

Cầu Mỹ Thuận ùn ứ ngày thứ ba liên tiếp vì dòng xe rời quê sau tết

Nguyên nhân là một số xe tải nặng và xe đầu kéo di chuyển chậm lên cầu Mỹ Thuận, do cầu có độ dốc sâu và dài. Lưu lượng xe máy cũng tăng nhiều khiến các xe ô tô di chuyển chậm.

Theo Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân chính của việc ùn ứ cục bộ vào chiều 29.1 là lượng xe máy nhiều, gây ùn ứ tại một cầu phía tỉnh Tiền Giang dẫn đến ùn tắc ở cầu Mỹ Thuận và đường dẫn vào cầu.

Để quên túi xách đựng 20 triệu vì mải chụp ảnh với vườn hoa

Ngày 29.1, UBND Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng cho biết, lực lượng P.Phước Ninh (Q.Hải Châu) đã tìm được và trả lại 20 triệu đồng cho du khách đánh rơi khi du xuân tại khu vực vườn hoa xuân đường Bạch Đằng.

Trước đó, chiều tối ngày 25.1 (tức mùng 4 Tết Quý Mão), anh Đỗ Như Thanh, công tác tại Tổ trật tự đô thị UBND P.Phước Ninh (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng), trong lúc trực tuần tra đã phát hiện tại vườn hoa đường Bạch Đằng 1 túi xách, bên trong có khoảng 20 triệu đồng tiền mặt.

Ngay sau khi nhặt được, anh Thanh đã giao nộp cho Công an P.Phước Ninh lập biên bản tiếp nhận, đồng thời xác minh, tìm khổ chủ đánh rơi.

Chị Võ Thị Thúy Tình nhận lại túi xách và đầy đủ tiền mặt, giấy tờ NGUYỄN TÚ

Lúc này, người dân, du khách du xuân đến vườn hoa đường Bạch Đằng rất đông đúc, tuy nhiên lực lượng phối hợp đã tìm được nữ du khách đánh rơi túi là chị Võ Thị Thúy Tình (37 tuổi, ngụ 113 Ngô Quyền, Q.Sơn Trà).

Theo chị này, chị cùng gia đình đến vườn hoa đường Bạch Đằng tham quan, vui chơi. Do bất cẩn trong lúc bỏ túi xách màu xám đen xuống để chụp hình, chị đã để quên, bên trong có khoảng 20 triệu đồng cùng một số vật dụng cá nhân.

Trong thư cảm ơn gửi lãnh đạo Công an TP.Đà Nẵng, Công an Q.Hải Châu và Chủ tịch UBND P.Phước Ninh, chị Tình còn bày tỏ: “Mặc dù số tiền không quá lớn nhưng với tinh thần vì nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ P.Phước Ninh, tôi xin chân thành cảm ơn anh Đỗ Như Thanh là cán bộ quy tắc P.Phước Ninh đang trực ở đó đã nhặt được và mang đến công an giao nộp, anh Phạm Tấn Sỹ là công an trực ban trong ngày đã liên lạc tôi để lên nhận lại túi xách nguyên vẹn”.

Bà Nguyễn Thị Lệ Huyền, Chủ tịch UBND P.Phước Ninh cho biết, dịp tết lượng du khách đổ về khu vực vườn hoa xuân đường Bạch Đằng rất đông nên lãnh đạo địa phương giao nhiệm vụ, quán triệt lực lượng cán bộ, công an phường không chỉ thường xuyên túc trực đảm bảo trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, mà còn hướng dẫn người dân, du khách trong việc chấp hành các quy định về an ninh trật tự, nhắc nhở mọi người tự bảo quản tài sản, cấm buôn bán hàng rong…

Lạ lùng giá vàng đồng loạt giảm trước ngày Thần tài

Theo thống kê từ Google Trends, vào lúc gần 5 giờ sáng ngày 30.1.2023, cụm từ “giá vàng hôm nay 30/1” có một lượng tìm kiếm tăng đột biến. Tuy nhiên một thông tin khá bất ngờ khi đã rất cận ngày Thần tài, giá vàng tại thị trường trong nước lại đồng loạt giảm.

cụm từ “giá vàng hôm nay 30/1” có một lượng tìm kiếm tăng đột biến lúc 5 giờ sáng 30.1.2023 ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Tại thời điểm khảo sát lúc 5 giờ sáng nay ngày 30.1, trên sàn giao dịch của Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC, vàng miếng SJC đang là 67,20 triệu đồng/lượng mua vào là 68,20 triệu đồng/lượng bán ra. Giảm gần 300.000 đồng so với ngày 29.1 (tức mùng 8 tết).

Còn tại Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, thời điểm khảo sát niêm yết giá vàng miếng SJC ở mức 67,20 triệu đồng mua vào và bán ra là 68,20 triệu đồng/lượng, cũng giảm 200.000 đồng so với 24 giờ trước đó.

Giá vàng 4 số 9 được Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết ở mức giá bằng với hôm qua 29.1, ở mức 67,30 triệu đồng/lượng mua vào và 68,30 triệu đồng/lượng bán ra.

Giá vàng Vietinbank Gold không đổi so với ngày 29.1, hiện đang niêm yết ở mức 67,50 triệu đồng/lượng mua vào và 68,52 triệu đồng/lượng bán ra.

Còn giá vàng miếng SJC tại Công ty TNHH Bảo Tín Minh Châu có giảm nhẹ so với một ngày trước đó, doanh nghiệp này giao dịch ở mức 67,21 triệu đồng/lượng mua vào và bán ra 68,18 triệu đồng/lượng.

Ukraine đàm phán cấp tốc với đồng minh về tên lửa tầm xa đối phó Nga

Cố vấn tổng thống Ukraine, ông Mykhailo Podolyak ngày 28.1 cho hay Kyiv và các đồng minh đang trong quá trình đàm phán cấp tốc về yêu cầu cung cấp tên lửa tầm xa để ngăn chặn Nga phá hủy các thành phố ở Ukraine.

Ukraine đẩy nhanh đàm phán với đồng minh xin cung cấp tên lửa tầm xa đối phó Nga

“Nhằm giảm đáng kể vũ khí quan trọng của quân đội Nga - pháo mà họ đang sử dụng ở tiền tuyến - chúng ta cần các tên lửa có thể phá hủy kho vũ khí của họ”, mạng truyền hình Freedom của Ukraine dẫn lời ông Podolyak. Ông còn cho rằng Nga có hơn 100 kho pháo trên bán đảo Crimea.

“Vì vậy, trước tiên là các cuộc đàm phán đã được tiến hành. Thứ hai là các cuộc đàm phán đang diễn ra với tốc độ nhanh”, ông Podolyak cho hay.

Ngoài ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tối 28.1 cho hay Ukraine muốn đánh phủ đầu các cuộc tấn công của Nga vào các khu vực đô thị và dân thường ở Ukraine. “Ukraine cần tên lửa tầm xa... để tước đi cơ hội đặt bệ phóng tên lửa của họ ở đâu đó cách xa tiền tuyến và phá hủy các thành phố của Ukraine”, ông Zelensky nhấn mạnh trong một bài phát qua video tối 29.1.

Tổng thống Zelensky còn nói rằng Ukraine cần tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, có tầm bắn 297 km, nhưng Washington cho đến nay đã từ chối cung cấp vũ khí này, theo Reuters.

