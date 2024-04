Xem nhanh 12h: Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị bắt

Xem nhanh 12h ngày 22.4 có những nội dung chính sau:

Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Thái Hà bị bắt

Trưa 22.4, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bổ sung vụ án hình sự và khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Phạm Thái Hà, Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, Trợ lý Chủ tịch Quốc hội để điều tra về hành vi "lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi", quy định tại khoản 4 điều 358 bộ luật hình sự.

Ông Phạm Thái Hà BỘ CÔNG AN

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ và nhận hối lộ" xảy ra tại Công ty CP Tập đoàn Thuận An và các đơn vị, tổ chức có liên quan.

Phúc thẩm vụ Thuduc House: Cựu sếp nữ Cục Thuế TP.HCM kháng cáo xin án treo

Sáng 22.4, TAND cấp cao tại TP.HCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ án xảy ra tại Công ty cổ phần phát triển nhà Thủ Đức (gọi tắt là Thuduc House).

Phiên tòa được mở ra do có 43 trong tổng số 67 bị cáo kháng cáo đề nghị tòa xem xét lại bản án sơ thẩm của TAND TP.HCM. Ngoài ra, vụ án còn có kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm Thuduc House và Công ty TNHH thương mại quốc tế Hoàng Nam Anh.

Cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM Nguyễn Thị Bích Hạnh NGỌC DƯƠNG

Trong vụ án này, cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP.HCM là bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (55 tuổi) bị cấp sơ thẩm là tuyên phạt 4 năm tù về tội "vi phạm quy định về quản lý tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí". Bị cáo này đã có kháng cáo xin được hưởng án treo. Trước đó, trong phiên tòa sơ thẩm hồi năm 2023, tòa cho rằng bị cáo Hạnh đã chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House đối với 15 kỳ trái quy định (từ tháng 4.2018 - 6.2019). Theo bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh, mức án 4 năm tù đối với bị cáo là quá nghiêm khắc.

Đang ăn trưa, nam shipper bị trộm xe máy cùng 80 gói hàng

Ngày 22.4.2024, nguồn tin của phóng viên Thanh Niên xác nhận các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Thủ Đức (tại TP.HCM) đang phối hợp Công an phường Long Thạnh Mỹ khẩn trương truy xét, điều tra vụ trộm xe máy cùng hơn 80 đơn hàng. Nạn nhân là một nam shipper 34 tuổi (quê ở Vĩnh Long).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ trưa 21.4, trong lúc đi giao hàng cho công ty, nam shipper chạy xe máy đến quán ăn trên đường Hàng Tre (ở phường Long Thạnh Mỹ, thành phố Thủ Đức) để ăn cơm và để xe máy bên ngoài.

Lúc này, hai nam thanh niên đi trên cùng một xe máy chạy ngang qua, rồi tiếp cận, chỉ trong vài giây đã lấy trộm xe máy của nạn nhân.

Thời điểm này, trên xe của nam shipper có để một thùng hàng, bên trong có hơn 80 gói hàng đang chuẩn bị giao cho khách.

Tổng trị giá đơn hàng hơn 11 triệu đồng. Phát hiện vụ việc, nạn nhân truy hô cùng người dân đuổi theo nhưng bất thành, 2 nghi phạm đã tẩu thoát thành công về hướng đường Lê Văn Việt.

