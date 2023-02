Xem nhanh 12h: Săn tìm khỉ dữ ở Q.7 | Đoàn Việt Nam tìm thấy thêm 2 nạn nhân ở Thổ Nhĩ Kỳ

Bản tin Xem nhanh 12h ngày 13.2.2023 của Báo Thanh Niên có rất nhiều thông tin đáng chú ý:

Đoàn Việt Nam đưa 2 thi thể dưới đống đổ nát ra ngoài

Tối 12.2.2023 (theo giờ địa phương), một tòa nhà đổ sập ở thành phố Adiyaman của Thổ Nhĩ Kỳ vẫn còn sáng ánh đèn cứu hộ giữa thời tiết lạnh giá khi lực lượng cứu nạn cứu hộ của Việt Nam và Pakistan phối hợp nỗ lực đưa các thi thể còn mắc kẹt dưới đống đổ nát của tòa nhà ra ngoài.

Trước đó vào sáng cùng ngày, qua hệ thống camera thăm dò, đội cứu hộ đã tìm thấy 3 thi thể dưới lớp gạch đá và bê tông. Sau hơn nửa ngày cắt phá, chia nhỏ mảng bê tông diện tích 30m2, đến 18 giờ 15 ngày 12.2, thi thể đầu tiên được đưa ra ngoài. Hơn 1 tiếng sau, nạn nhân thứ hai cũng đã được đưa ra khỏi lớp gạch đá.

Cũng trong tối 12.2, thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã ra sân bay Nội Bài tiễn đoàn công tác gồm 76 quân nhân Việt Nam sang Thổ Nhĩ Kỳ tham gia cứu hộ, cứu nạn.

Lực lượng tham gia đoàn công tác gồm Đội Quân y thuộc Tổng cục Hậu cần (30 người); Đội Cứu sập thuộc Binh chủng Công binh (30 người); Đội Chó nghiệp vụ tìm kiếm cứu nạn thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (9 huấn luyện viên, chỉ huy và 6 chó nghiệp vụ); Bộ phận chỉ huy và các cơ quan (7 người).

Có nhiều nỗi niềm riêng tư đã được gác lại, 76 quân nhân của Quân đội nhân dân Việt Nam đã lên chuyến bay TK165 của hãng hàng không Thổ Nhĩ Kỳ để tới quốc gia này tham gia vào hoạt động hỗ trợ nhân đạo, cứu trợ thảm hoạ của trận động đất kinh hoàng. Đáng chú ý, trong đoàn Việt Nam có một chiến sĩ trong 2 tuần nữa sẽ làm đám cưới nhưng vẫn xung phong đi thực hiện nhiệm vụ quốc tế.

Người Việt Nam mua thành công ấn vàng "Hoàng đế chi bảo"

Nguồn tin của Báo Thanh Niên từ Bộ VH-TT-DL xác nhận một người Việt Nam đã mua thành công ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" và đang tiếp tục hoàn tất thủ tục để đưa cổ vật quý giá này hồi hương.

Cụ thể, theo nguồn tin, người thương lượng mua thành công ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" là ông Nguyễn Thế Hồng, Chủ tịch Hội Cổ vật Bắc Ninh.

Ông Nguyễn Thế Hồng trong niềm hạnh phúc chạm tay vào báu vật “Hoàng đế chi bảo” NVCC

Ông Nguyễn Thế Hồng là người chủ động tìm hiểu để nắm được các thông tin về chiếc ấn vàng "Hoàng đế chi bảo" khi Nhà đấu giá Millon (Pháp) bắt đầu đưa ra thông tin về việc đấu giá cổ vật này. Ông Hồng cũng là người bỏ ra toàn bộ các chi phí để Nhà đấu giá Millon hủy bỏ cuộc đấu giá chiếc ấn báu, đồng ý để đàm phán thương lượng, mua trực tiếp. Việc thương lượng mua thành công cổ vật "Hoàng đế chi bảo" để đưa bảo vật hồi hương nhờ vào sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Ngoại giao và Bộ VH-TT-DL.

Kiểm lâm vác súng tìm bắn gây mê con khỉ dữ phá phách ở quận 7

Lực lượng kiểm lâm TP.HCM mang theo súng để bắn gây mê con khỉ dữ phá phách khu dân cư tại phường Phú Thuận (quận 7), gây phiền hà cho người dân. Tuy nhiên, sau nhiều giờ tìm kiếm với sự hỗ trợ của người dân, con vật vẫn đang mất dạng.

Trong ngày 12.2, lực lượng kiểm lâm TP.HCM phối hợp với chính quyền sở tại đã tiến hành vây bắt khỉ.

Lực lượng kiểm lâm đã mang theo súng để bắn gây mê con khỉ. Theo chỉ dẫn của người dân, lực lượng chức năng đi đến nhiều nơi mà trước đó con khỉ hay lui tới. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, lực lượng kiểm lâm vẫn chưa tìm thấy con vật.

Đáng chú ý, trong sáng cùng ngày 12.2.2023, nhiều người dân vẫn còn thấy con khỉ phá phách trong khu dân cư Nam Long (thuộc phường Phú Thuận).

Cán cán bộ kiểm lâm lưu ý, khi phát hiện khỉ nói riêng và các loài động vật hoang dã nói chung xuất hiện ở khu dân cư, người dân không nên tự ý bẫy, bắt, mà cần báo ngay cho chính quyền địa phương và thông tin cho cơ quan kiểm lâm để có biện pháp xử lý kịp thời.

Cầu Mỹ Thuận bất ngờ “tê liệt” chiều cuối tuần

Chiều 12.2.2023, lượng ô tô di chuyển tăng đột biến, ùn ứ xe tại nút giao An Thái Trung (tại tỉnh Tiền Giang) dẫn đến giao thông qua cầu Mỹ Thuận tê liệt một chiều hướng từ Vĩnh Long đi TP.HCM.

Các phương tiện nhích từng chút trên cầu Mỹ Thuận hướng từ Vĩnh Long đi TP.HCM Nam Long

Theo thông tin từ Phòng CSGT Công an tỉnh Vĩnh Long, nguyên nhân việc ùn ứ phương tiện tại khu vực cầu Mỹ Thuận chiều 12.2, ngoài lượng phương tiện tăng đột biến vào ngày cuối tuần, nguyên nhân nữa là do khu vực nút giao An Thái Trung tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, nơi có đường dẫn vào cao tốc Mỹ Thuận – Trung Lương bị ùn ứ phương tiện, dẫn đến khu vực cầu Mỹ Thuận tê liệt.

Cập nhật tình hình động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Syria

Đã một tuần trôi qua kể từ khi động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, số người thiệt mạng đã tăng lên hơn 33.000.

Trong chuyến thị sát tình hình ngày 11.2 tại tâm chấn của trận động đất - tức thành phố Kahramanmaras ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, Phó tổng thư ký Liên Hợp Quốc phụ trách điều phối các vấn đề nhân đạo và cứu trợ khẩn cấp, ông Martin Griffiths miêu tả đây là thảm họa "trăm năm có một" tại khu vực và nhận định số người thiệt mạng chắc chắn sẽ tăng gấp đôi hoặc hơn.



Hiện nay, hàng chục ngàn nhân viên cứu hộ đang tìm kiếm từng ngóc ngách của các tòa nhà bị sập để mong tìm được phép mầu.

Xung đột Nga - Ukraine sẽ kết thúc trong 3 năm nữa?

Ông Yevgeny Prigozhin, sáng lập công ty quân sự tư nhân Wagner Group của Nga và được cho là đồng minh của Tổng thống Vladimir Putin, đã đưa ra dự đoán mới về cuộc xung đột Nga-Ukraine.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn ngày 10.2, ông Prigozhin cho rằng cuộc xung đột Nga-Ukraine đang diễn ra có thể sẽ kéo dài thêm 3 năm nữa, tùy thuộc vào các mục tiêu mà Moscow thực sự theo đuổi, theo Đài RT.

