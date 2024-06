Xem nhanh 12h: Xác minh vụ Châu Bùi bị quay lén | Tạm dừng cấp CCCD tại Hà Nội, TP.HCM

Xem nhanh 12h ngày 25.6 có những nội dung chính sau:

Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến điều hành Thành ủy Hà Nội

Sáng 25.6, tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVII tiến hành hội nghị lần thứ 18 nhằm họp bàn triển khai các nội dung về tổ chức Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XVIII Đảng bộ thành phố và một số nội dung về kinh tế - xã hội, công tác cán bộ.

Bộ Chính trị phân công bà Nguyễn Thị Tuyến điều hành Thành ủy Hà Nội

Tại hội nghị, Phó bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Phong đã thông báo quyết định của Bộ Chính trị về việc cho thôi chức vụ Bí thư Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội và các chức vụ có liên quan để nghỉ công tác và nghỉ hưu theo nguyện vọng đối với ông Đinh Tiến Dũng.

Bộ Chính trị đã phân công bà Nguyễn Thị Tuyến, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, điều hành Thành ủy Hà Nội cho đến khi kiện toàn chức danh Bí thư Thành ủy theo quy định.

Bà Nguyễn Thị Tuyến (53 tuổi, quê ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội) là đại biểu Quốc hội khóa XII, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng khóa XI; Uỷ viên T.Ư Đảng khóa XIII; đại biểu HĐND thành phố Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2016 và khóa XV, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hồi tháng 10.2020, bà Tuyến được bầu làm Phó bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, sau đó được phân công làm Phó bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội.

Lừa đảo qua mạng manh động, tinh vi: Bóp méo bản tin của Báo Thanh Niên

Từ bản tin với nội dung 'Công an Hà Nội cảnh báo 7 thủ đoạn lừa đảo qua mạng' trên Báo Thanh Niên vào tháng 6.2022, các đối tượng đã bóp méo thành nội dung 'hỗ trợ thu hồi số tiền bị treo trên không gian mạng'. Điều này một lần nữa cho thấy sự tinh vi của tin giả và sự manh động của các đối tượng lừa đảo qua mạng.

Mới đây, bạn đọc đã gửi về Báo Thanh Niên một bài đăng trên Facebook giả mạo BTV Cẩm Tú. Trong bài đăng này, người làm tin giả đã sử dụng một video của Báo Thanh Niên thời điểm tháng 6.2022. Trong video gốc, BTV Cẩm Tú đang dẫn một bản tin với nội dung "Công an Hà Nội cảnh báo 7 thủ đoạn lừa đảo qua mạng".

Nội dung của bản tin nói về việc Công an thành phố Hà Nội cảnh báo đến người dân về 7 phương thức các đối tượng thường dùng để phạm tội trên không gian mạng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân.

Thế nhưng, người làm tin giả này đã cắt ghép, bóp méo video với mục đích xấu, thay hình ảnh ở màn hình phía sau, tắt âm thanh và thay bằng một đoạn âm thanh do robot đọc với nội dung "Hỗ trợ thu hồi số tiền bị treo trên không gian mạng".

Video giả mạo (bên phải) được đăng tải lên trang Facebook có tên "Tiếp Nhận Thu Hồi Vốn Treo Hiệu Quả" vào ngày 19.6.2024. BTN

Công an điều tra vụ Châu Bùi bị quay lén trong nhà vệ sinh

Sáng 25.6, nguồn tin của phóng viên Báo Thanh Niên xác nhận, Công an phường Võ Thị Sáu (tại quận 3) đang xác minh vụ người mẫu Châu Bùi trình báo vụ việc bị quay lén.

Nguồn tin cho hay Công an phường Võ Thị Sáu đã xác minh được người đặt camera quay lén Châu Bùi là một nam giới, thuộc nhân sự chịu trách nhiệm chuẩn bị bối cảnh buổi thử đồ. Trong ngày 25.6, Công an phường Võ Thị Sáu sẽ mời 2 bên liên quan đến trụ sở công an để tiếp tục làm rõ.

Người mẫu Châu Bùi sốc khi trở thành nạn nhân của camera quay lén trong quá trình làm việc tại một studio FBNV

