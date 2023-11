Xem nhanh 12h: Xuất hiện clip giống vụ Ngọc Trinh | Voi Đắk Lắk quật ngã 2 du khách

Xem nhanh 12h ngày 6.11.2023 có những tin tức đáng chú ý sau:

Bất ngờ lời khai cô gái 18 tuổi bắt cóc em bé ở bệnh viện

Liên quan đến vụ nghi vấn mặc đồ blouse giả bác sĩ bắt cóc trẻ sơ sinh ở Bệnh viện đa khoa Bình Dương, chiều 5.11.2023, Cơ quan CSĐT Công an thành phố Thủ Dầu Một (tại tỉnh Bình Dương) cho biết cơ quan này đã tạm giữ nghi phạm Trần Thị Ngọc Thắm (18 tuổi, ngụ tỉnh Bến Tre) để điều tra về hành vi chiếm đoạt người dưới 16 tuổi.

Bất ngờ lời khai cô gái 18 tuổi bắt cóc em bé ở bệnh viện

Theo điều tra ban đầu, nghi phạm Thắm nhiều lần mang thai nhưng sau đó bị sảy thai. Do không muốn bị người nhà phía bên chồng phát hiện nên nghi phạm có ý định đến Khoa Phụ sản Bệnh viện đa khoa Bình Dương giả làm người đi đăng ký sinh con nhằm chiếm đoạt trẻ sơ sinh của những sản phụ khác.

Điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung tại Bệnh viện Bình Phước

Công an thành phố Đồng Xoài (tỉnh Bình Phước) đang điều tra, làm rõ vụ một nhân viên y tế (điều dưỡng) của Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước bị hành hung vào lúc khoảng 2 giờ sáng 5.11.2023.

Điều dưỡng bị người nhà bệnh nhân hành hung tại Bệnh viện Bình Phước

Theo lời khai với công an, khoảng 2 giờ sáng 5.11, người điều dưỡng này có tiếp nhận một bệnh nhân (ở thành phố Đồng Xoài) có vết thương bị mất đầu sa của ngón thứ tư ở bàn tay phải.

Trong quá trình hướng dẫn người nhà bệnh nhân ghi hồ sơ, điều dưỡng đã đề nghị người nhà ghi đúng tuổi theo năm sinh của bệnh nhân nhưng phía bệnh nhân viết chưa đúng nên điều dưỡng yêu cầu viết lại. Tuy nhiên sau đó một số người nhà bệnh nhân đã manh động, dùng tay, chân, ghế đuổi đánh điều dưỡng khiến ông này bị thương ở cánh tay, bàn tay và phần đầu.

Lại xuất hiện clip "biểu diễn" xe tại Thủ Thiêm sau vụ Ngọc Trinh

Mạng xã hội vừa xuất hiện một đoạn clip dài 48 giây ghi lại cảnh đôi nam nữ điều khiển xe máy "biểu diễn" sau vụ việc liên quan đến người mẫu Trần Thị Ngọc Trinh tại khu đô thị Thủ Thiêm (thành phố Thủ Đức, TP.HCM).

Hiện Công an thành phố Thủ Đức đã phối hợp với Công an TP.HCM xác minh, điều tra xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật của nhóm thanh niên này.

Lại xuất hiện clip 'biểu diễn' xe tại Thủ Thiêm sau vụ Ngọc Trinh

Cảnh sát giao thông bị xe máy tông khi kiểm tra nồng độ cồn

Công an huyện Như Thanh (Thanh Hóa) cho biết đơn vị này đang phối hợp Công an thị trấn Bến Sung điều tra, làm rõ hành vi chống người thi hành công vụ đối với Lê Minh Phong (18 tuổi). Trước đó, nghi phạm Lê Minh Phong tông xe máy vào người một cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.

Cảnh sát giao thông bị xe máy tông khi kiểm tra nồng độ cồn

Khoảng 20 giờ 55 phút ngày 4.11, Công an huyện Như Thanh phối hợp Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa lập tổ công tác kiểm tra nồng độ cồn trên trục đường trung tâm thị trấn Bến Sung.

Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng đối với xe máy do Lê Minh Phong chạy, chở theo một người 17 tuổi (cùng ngụ xã Yên Thọ). Do đang chạy với tốc độ cao nên Lê Minh Phong không dừng xe kịp và đã tông trúng đại úy Lê Xuân Linh, cảnh sát giao thông thuộc Công an huyện Như Thanh, khiến đại úy Linh bị thương, bất tỉnh, phải đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Ngoại trưởng Mỹ bác yêu cầu của lãnh đạo Ả Rập về ngừng bắn ở Gaza

Các nhà lãnh đạo Ả Rập đã công khai gây sức ép với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 4.11 nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn ngay lập tức ở Gaza.

Nhưng nhà ngoại giao Mỹ cũng đã công khai bác bỏ khả năng này. Ông tuyên bố: "Quan điểm của Mỹ là một cuộc ngừng bắn lúc này sẽ chỉ giữ nguyên Hamas, để nhóm này có thể tập hợp lại và lặp lại những gì đã xảy ra hôm 7.10".

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken (phải) phát biểu trước giới truyền thông khi đến Amman (Jordan), ngày 4.11.2023 REUTERS

Tất cả sẽ có trong Bản tin Xem nhanh 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên.



Xem nhanh 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 7.11.2023 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác.