Xem nhanh 20h ngày 10.3: Liên tiếp 2 thảm kịch cháy nhà | Metro số 1 'cầu cứu' vì mất trộm

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 10.3 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:



Vụ cháy khiến 4 người thiệt mạng: ngôi nhà xây kiểu ‘chuồng cọp'

Theo ghi nhận của Thanh Niên, sau khoảng hơn 3 tiếng xảy ra vụ cháy, hiện trường ngôi nhà 3 tầng nằm trong phố Thành Công đang được lực lượng công an phong tỏa nghiêm ngặt. Tất cả các con đường vào ngôi nhà được lực lượng chức năng căng dây và đứng trực, những người không có nhiệm vụ đều không được vào trong.

Kinh hoàng thảm kịch cháy nhà 4 tầng ở Hà Nội

Theo quan sát, ngôi nhà bị cháy được hàn khung sắt, bịt kín phía trước giống như "chuồng cọp" để chống trộm. Nhiều đoạn sắt ở trên tầng 2 được lực lượng chức năng cắt ra để cứu hỏa.



Trước đó, khoảng 7 giờ 45 hôm nay, khi phát hiện lửa kèm khói bốc lên ngùn ngụt từ ngôi nhà cao 4 tầng trong khu, người dân sống tại khu vực đường Thành Công (P.Quang Trung) đã báo lực lượng chức năng tới hiện trường dập lửa, cứu nạn.

Nhận thông tin, Công an TP.Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Công an Q.Hà Đông, Đội Cảnh sát PCCC và CNCH khu vực 4 (thuộc Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an TP.Hà Nội) tới hiện trường làm nhiệm vụ.

Khoảng 8 giờ 15 cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Theo Văn phòng UBND TP.Hà Nội, vụ cháy khiến 4 người chết, 1 người bị thương.

Vụ cháy quán bar ở Hải Phòng: 3 người chết, 1 người bị thương

Vào hồi 14 giờ ngày 12.5, đã xảy ra vụ cháy tại quán bar Swing (tại địa chỉ số 144 phố Văn Cao, P.Đằng Giang, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng). Thời điểm cháy, trong quán có 4 nữ nhân viên của quán, cửa cuốn ra vào quán đóng, nhà không có cửa thoát hiểm cũng như cầu thang thoát hiểm.

Thảm kịch cháy quán bar ở Hải Phòng: Nữ nhân viên nhảy lầu thoát thân

Các nhân viên do không thoát được ra ngoài đã chạy lên tầng trên kêu cứu. Một nữ nhân viên đã liều mình nhảy từ tầng trên cao xuống đất dẫn đến bị trọng thương; 3 người còn lại bị mắc kẹt trong đám cháy. Đến 16 giờ 30 phút cùng ngày, khi lực lượng cảnh sát PCCC tiếp cận được vào bên trong thì cả 3 người đã tử vong.

Nam hướng dẫn viên được mệnh danh duyên dáng nhất miền Tây

Thời gian gần đây, hướng dẫn viên với biệt danh Thúy Liễu có những video ghi lại khoảnh khắc dí dỏm, hài hước trong lúc làm việc, đón khách du lịch đã gây ấn tượng cộng đồng mạng.

Nam hướng dẫn viên được mệnh danh duyên dáng nhất miền Tây

Hiếu là hướng dẫn viên của khu du lịch Vinh Sang (tỉnh Vĩnh Long). Chàng trai này rất có thiện cảm với du khách bởi cách ăn nói duyên dáng, hóm hỉnh và hài hước. Hiếu thường mặc đồ bà ba xanh đọt chuối, đeo túi cói, đi guốc và tự nhận mình là "đóa hoa rau muống đồng nở muộn" để lại nhiều ấn tượng sâu sắc đối với du khách đến tham quan.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.