Xem nhanh 20h ngày 24.1: Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh | ‘Ma trận’ dây điện đe dọa người dân

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 24.1 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến

Chiều nay 24.1, trao đổi với Thanh Niên, trung tướng Tô Ân Xô, người phát ngôn Bộ Công an, cho biết Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam và lệnh khám xét đối với ông Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh, về tội nhận hối lộ, quy định tại khoản 4 điều 354 bộ luật Hình sự 2015.

Xem nhanh 20h ngày 24.1: Bắt cựu Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh

Theo trung tướng Tô Ân Xô, các quyết định và lệnh tố tụng đối với ông Chiến đã được tống đạt, thực thi sau khi Viện KSND tối cao phê chuẩn.

Trung tướng Tô Ân Xô cho hay, đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ban Quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Công ty cổ phần Tiến bộ Quốc tế (Công ty AIC) và các đơn vị có liên quan.

Liên quan vụ án này, trước đó, C03 đã khởi tố, bắt tạm giam 7 bị can về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng.

'Mạng nhện' dây điện giăng kín lối, gặp ai cũng né vì nỗi lo cháy nổ

Dây được bó chùm, chằng chịt từ trên xuống dưới, “mắc võng” hoặc thậm chí đứt đoạn, chỉa thẳng về phía người đi đường là những hình ảnh về những cột điện "cõng" thêm nhiều dây cáp viễn thông, cáp truyền hình… ở TP.Thủ Đức, TP.HCM. Tình trạng này khiến nhiều người không khỏi bất an khi vừa gây mất mỹ quan đô thị vừa thiếu an toàn mạng lưới điện, nguy cơ chập, cháy nổ là điều không tránh khỏi.

Rợn người “mạng nhện” cáp trên trụ điện chằng chịt khu dân cư ở trung tâm TP.Thủ Đức

Theo người dân, tình trạng này tồn tại từ lâu và ngày một nhiều hơn. Để đảm bảo an toàn, nhiều người chọn cách cứ thấy là phải tránh vì không phân biệt được đâu là dây điện, đâu là dây cáp mạng.

Độc lạ: Ban giám đốc dậy sớm đích thân mua gà, gạo thưởng tết cho công nhân

Chiều 19.1, anh Nguyễn Văn Hưng (34 tuổi, quê Vĩnh Phúc), công nhân công ty TNHH cơ điện Minh Khoa (ở H.Củ Chi, TP.HCM) cùng đồng nghiệp nhận quà tết từ ban lãnh đạo. Anh nhận được 12 món quà tương đương với 12 tháng trong năm bao gồm: 10 kg gạo tẻ, 5 kg gạo nếp, 1 con gà, 1 thùng mì, 1 kg thịt heo, hạt nêm, đường, nước mắm, miến dong, bánh tráng, dầu ăn, trứng gà.

Công nhân xếp hàng nhận quà tết NVCC

Độc lạ: Ban giám đốc công ty tự đi mua gà, gạo tặng công nhân ăn tết

Tất cả những món quà đó do chính người đứng đầu công ty đi mua và phân phát cho mọi người. Họ nói rằng sẽ không mua bia mà thay vào đó sẽ tặng con gà để mọi người quây quần cùng gia đình. Ngoài ra, công nhân cũng nhận thêm tiền thưởng tháng 13 tùy vào mức lương cơ bản của mỗi người. Việc công ty có chế độ đãi ngộ tốt cũng là lý do để anh gắn bó 12 năm nay.

"Tôi rất mừng vì giữa thời điểm kinh tế khó khăn công ty vẫn chăm lo đời sống cho người lao động. Đó là những món quà rất thiết thực, gần gũi trong từng bữa ăn của mỗi gia đình", anh Hưng chia sẻ.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.