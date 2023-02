Xem nhanh 20h ngày 3.2: Tỉ phú Bùi Thành Nhơn lại dẫn dắt Novaland | Khởi tố thêm giám đốc đăng kiểm

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày 3.2 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Khởi tố giám đốc trung tâm đăng kiểm ở Phú Thọ nhận hối lộ

Sáng 3.2, trao đổi với Thanh Niên, đại diện Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giữ hình sự đối với ông Phùng Mạnh Duẩn (45 tuổi, trú TT.Liên Quan, H.Thạch Thất, Hà Nội), Giám đốc Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 19-01V, để làm rõ tội "nhận hối lộ", quy định tại điều 354, bộ luật Hình sự.

Theo Công an tỉnh Phú Thọ, từ năm 2021 - 2022, bị can Phùng Mạnh Duẩn đã nhận số tiền 198 triệu đồng của 4 cá nhân trên địa bàn tỉnh để làm thủ tục cải tạo xe cơ giới trái quy định.

Cụ thể, bị can Duẩn đã liên hệ với ông Lê Đức Thiện, Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh (có địa chỉ tại P.Phú Đô, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội), để hợp thức hồ sơ đề nghị nghiệm thu xe cơ giới cải tạo đối với 18 xe ô tô của 4 cá nhân nêu trên.

Sau đó, bị can Duẩn đã cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo cho 18 xe ô tô trái quy định và hưởng lợi số tiền hơn 150 triệu đồng. Công an tỉnh Phú Thọ đang mở rộng điều tra vụ án

Tỉ phú Bùi Thành Nhơn chính thức trở lại ghế Chủ tịch Novaland

Đó là thông tin vừa được Công ty CP Tập đoàn Đầu tư địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) công bố hôm nay 3.2.2023. Cụ thể, Nghị quyết của HĐQT số 05/2023-NQ.HĐQT-NVLG đã bầu ông Bùi Thành Nhơn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT). Đồng thời, Novaland đang tập trung hành động cho công tác tái cấu trúc toàn diện, củng cố đội ngũ nhân lực vững chuyên môn, dày kinh nghiệm.

Tỉ phú Bùi Thành Nhơn chính thức trở lại ghế Chủ tịch Novaland Trước đó, từ hồi cuối tháng 11.2022, trong bối cảnh Novaland gặp nhiều khó khăn trước biến động khôn lường của kinh tế trong nước và thế giới, nhiều cổ đông đã đề nghị ông Bùi Thành Nhơn trở lại ghế chủ tịch để chèo lái con thuyền Novaland vượt qua sóng gió. Phát biểu tại thời điểm đó, ông Bùi Thành Nhơn nhấn mạnh: “Tôi trở lại với vai trò Chủ tịch HĐQT và là đại diện pháp luật của Novaland vì tôi nghĩ rằng, đã là doanh nhân - chúng ta phải chấp nhận đối mặt với khó khăn và thách thức. Vì trở ngại này vừa vượt qua thì khó khăn khác sẽ đến. Tôi mong rằng, với ý thức luôn thượng tôn pháp luật và tập trung vào lõi chuyên môn, khối rubic màu xanh sẽ tiếp tục tỏa sáng khắp các tỉnh thành, góp phần mang lại niềm vui, hạnh phúc cho hàng triệu khách hàng, tiếp tục góp phần vào một nước Việt Nam phát triển”, ông Bùi Thành Nhơn chia sẻ. Theo nghị quyết vừa được thông qua, Novaland đang quyết liệt tiến hành tái cấu trúc toàn diện tập đoàn, nhằm đưa ra những giải pháp quản lý hiệu quả, tập trung vào hoạt động kinh doanh cốt lõi, đảm bảo quyền lợi cho khách hàng và các bên liên quan.

Đặc biệt, Novaland đã điều chỉnh số lượng thành viên HĐQT từ 7 xuống 5 và bầu cử lại thành viên HĐQT. Trong đó, ông Bùi Thành Nhơn chính thức được bầu chọn là Chủ tịch HĐQT và là người đại diện pháp luật. Theo đề án tái cấu trúc, tập đoàn sẽ tinh gọn bộ máy, sơ đồ tổ chức có nhiều sự thay đổi, có sự tách bạch và phân quyền hoạt động độc lập, giữa HĐQT, Ban điều hành, từng cá nhân được giao quyền và trách nhiệm rõ ràng.

Xem nhanh 20h ngày 3.2: Tỉ phú Bùi Thành Nhơn lại dẫn dắt Novaland | Khởi tố thêm giám đốc đăng kiểm



Xuất hiện biến thể Covid-19 nguy cơ mới tên CH 1.1, phát hiện đầu tiên ở Đông Nam Á

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) và Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) thông báo đang theo dõi một biến thể tiềm tàng nguy hiểm, tên gọi CH 1.1.

Vào thời điểm dịch có dấu hiệu chấm dứt, CDC cho biết đang theo dõi biến thể mới gọi là Orthrus CH.1.1. Đến 24.1, CDC ước tính Orthrus CH.1.1 chiếm 1,5% số ca ở Mỹ, theo Đài CNN. Nhà theo dõi biến thể Mike Honey (Úc) là người đặt tên cho biến thể này, lấy từ tên của chó ngao 2 đầu Orthrus trong thần thoại Hy Lạp. Chó Orthrus có bề ngoài đặc biệt, và đó là lý do ông Honey đặt tên này cho biến thể mới tiềm tàng nguy cơ CH 1.1.

CH 1.1 xuất phát từ gia đình Omicron, nhưng gây quan ngại vì có đột biến L452R từng xuất hiện ở chủng Delta chết chóc, đặc điểm chưa từng xuất hiện ở một biến thể phụ của Omicron. Đó là lý do các chuyên gia tập trung theo dõi biến thể này với tâm trạng lo lắng.

Xuất hiện biến thể Covid-19 nguy cơ mới tên CH 1.1, phát hiện đầu tiên ở Đông Nam Á "Delta nghiêm trọng hơn, nên khiến nhiều người phải nhập viện và điều trị trong khu chăm sóc đặc biệt (ICU)", bác sĩ Stephen Blatt, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm của Mỹ cho biết.

Bác sĩ Blatt cho rằng chúng ta cần cân nhắc thời điểm CH 1.1 xuất hiện. Giống như XBB.1.5, CH 1.1 lây lan nhanh chóng, với số ca tăng gấp đôi mỗi 2 tuần. Đội ngũ chuyên gia Đại học bang Ohio (Mỹ) cảnh báo CH.1.1 cũng liên kết tốt với các thụ thể ACE2, nơi virus gây Covid-19 lây nhiễm tế bào người. Điều này đồng nghĩa biến thể mới có vượt qua (ít nhất phần nào) kháng thể đến từ những lần mắc bệnh trước đó hoặc tiêm vắc xin phòng Covid-19. CH.1.1 được phát hiện ở Đông Nam Á vào mùa thu năm ngoái, nhưng số ca mắc biến thể mới đang tăng mạnh từ tháng 11, và outbreak.info ghi nhận CH.1.1 hiện chiếm khoảng 10% số mẫu giải trình tự gien mỗi ngày trên toàn cầu. Những điểm nóng của CH.1.1 là các khu vực Anh, New Zealand, với hơn 25% số ca mắc là CH.1.1, theo báo cáo tuần qua của Đại học bang Ohio. Các điểm nóng khác bao gồm Hồng Kông và Papua New Guinea, Campuchia và Ireland. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ngày 2.2 cho biết biến thể này nằm trong danh sách theo dõi của tổ chức.

