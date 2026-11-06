Xem nhanh 20h ngày 6.11: Khiếp vía xe tải chạy trên vỉa hè TP.HCM | Học sinh lớp 6 tử vong vụ cháy trường THCS Kim Liên

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên: Nạn nhân tử vong là học sinh lớp 6

Thông tin được một nguồn tin xác nhận với PV Thanh Niên sáng 6.11. Kết quả xét nghiệm ADN đối với nạn nhân có từ tối qua 5.11.

Theo tìm hiểu của PV, danh tính nạn nhân là P.A.K (11 tuổi; trú ở P.Yên Sở, Hà Nội). Cháu K. đang học lớp 6 Trường THCS Kim Liên, ở địa chỉ số 1 Hoàng Tích Trí (P.Kim Liên, Hà Nội).

Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền sở tại đã tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu K. tại quê nhà.

Vụ cháy tại Trường THCS Kim Liên: Nạn nhân tử vong là học sinh lớp 6

Trước đó, khoảng 12 giờ 18 ngày 5.11, lực lượng chức năng nhận được tin báo xảy ra cháy tại Trường THCS Kim Liên nên huy động nhiều xe chữa cháy cùng cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường triển khai công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Đến 12 giờ 40, đám cháy cơ bản được khống chế và đến 13 giờ thì đám cháy được dập tắt hoàn toàn, ngăn không để cháy lan sang các hạng mục công trình lân cận.

Trong quá trình tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ tại hiện trường, lực lượng cảnh sát phát hiện một người đã tử vong và bàn giao cho lực lượng y tế.

Xe tải chạy trên vỉa hè ở TP.HCM, Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo xử lý

Ngày 6.11, theo thông tin từ Cục CSGT (C08, Bộ Công an), Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM đã lập biên bản xử phạt một tài xế xe tải có hành vi chạy trên vỉa hè đường Lê Đức Anh.

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện thông tin phản ánh xe tải biển số 50E - 505.xx chạy trên vỉa hè, thay vì lưu thông dưới lòng đường.

Thực hiện chỉ đạo của Cục trưởng Cục CSGT, Đội CSGT Phú Lâm đã khẩn trương xác minh vụ việc.

Xe tải chạy trên vỉa hè ở TP.HCM, Cục trưởng Cục CSGT chỉ đạo xử lý

Qua xác minh, CSGT xác định khoảng 13 giờ 30 ngày 31.10, ông N.Q.V (36 tuổi, ở phường An Phú Đông, TP.HCM) điều khiển xe tải biển số 50E - 505.xx chạy trên vỉa hè đường Lê Đức Anh, đoạn qua phường Đông Hưng Thuận.

Đội CSGT Phú Lâm sau đó lập biên bản vi phạm hành chính đối với tài xế V. về hành vi điều khiển xe chạy trên vỉa hè.

Theo điểm d khoản 6 điều 6 Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi này bị phạt tiền từ 6 - 8 triệu đồng. Ngoài ra, tài xế còn bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.