Xem nhanh 20h ngày 7.11: Giá vàng giảm mạnh, có nên mua vào? | Bắt phạm nhân cuối cùng trốn trại A2

Bản tin "Xem nhanh 20h" ngày hôm nay có các tin tức đáng chú ý sau:

Giá vàng, bạc giảm mạnh, có nên mua lúc này?

Hôm nay 7.11, giá vàng miếng SJC giữ nguyên so với chốt ngày 6.11 ở mức 138 - 141 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Các thương hiệu lớn khác như Phú Quý, DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải đồng loạt bán ra ở 140,5 triệu đồng/lượng. Giá mua vào của Phú Quý là 137,5 triệu đồng/lượng; 3 doanh nghiệp còn lại cùng niêm yết 136,5 triệu đồng/lượng.

Tính chung tuần qua (31.10 - 7.11), giá vàng miếng SJC tăng 1 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, so với ngày 1.10, hiện giá đã giảm 2,8 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Từ tháng 10 tới nay, dù có những phiên trồi sụt mạnh, giá bán vàng miếng SJC vẫn dưới 145 triệu đồng/lượng. Nếu nhìn rộng hơn từ tháng 9, mức giá bán ra cũng luôn dưới 150 triệu đồng/lượng.

Giá vàng, bạc giảm mạnh, có nên mua lúc này?

So với đỉnh 188,3 - 191,3 triệu đồng/lượng (mua - bán) ghi nhận ngày 29.1, giá vàng miếng SJC hiện giảm 50,3 triệu đồng/lượng. Người mua tại đỉnh, nếu bán ra hôm nay lỗ 53,3 triệu đồng/lượng.

Tương tự vàng, từ đầu năm tới nay, giá bạc cũng "lao dốc" mạnh. Hôm nay 7.11, Ancarat, Phú Quý, Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết giá mua - bán mỗi kg bạc lần lượt như sau: 41,76 - 43,22 triệu đồng; 41,83 - 43,14 triệu đồng và 41,84 - 43,14 triệu đồng.

Từ tháng 10 tới nay, giá bạc bán ra đều dưới 60 triệu đồng/kg. Riêng tuần đầu tháng 11, mức giá này luôn dưới 45 triệu đồng/kg.

So với mức đỉnh bán ra 123,68 triệu đồng/kg ngày 29.1, giá bạc hiện đã giảm 80,5 triệu đồng/kg, đồng nghĩa người mua đã lỗ gần 82 triệu đồng/kg.

Bắt Hồ Văn Tình, phạm nhân cuối cùng vụ trốn khỏi Trại giam A2

Chiều 7.11, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đã bắt giữ Hồ Văn Tình (24 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) là đối tượng cuối cùng trong vụ 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa.

Tình bị bắt tại khu vực rừng Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Thời điểm bị bắt, Tình tỉnh táo, không phản ứng với lực lượng chức năng.

Xem nhanh 20h ngày 7.11: Giá vàng giảm mạnh, có nên mua vào? | Bắt phạm nhân cuối cùng trốn trại A2

Khu vực Tình bị bắt khá thưa dân cư, xung quanh chủ yếu là đất trồng keo lá tràm, tiếp giáp rừng tự nhiên. Vị trí này cách Trại giam A2 hơn 10 km theo tỉnh lộ 8 - tuyến đường chính kết nối xã Diên Lâm với xã Bắc Khánh Vĩnh. Đây là khu vực giáp ranh với xã Diên Lâm, dưới chân núi Hòn Dữ.

Bản tin "Xem nhanh 20h" sẽ quay trở lại vào lúc 20 giờ tối mai với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ Thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.