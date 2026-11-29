Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11, đại lý vé số Anh Tú ở phường Tây Nam, TP.HCM (Bình Dương cũ) thông báo đã giữ lại 7 tờ vé ế và trúng số đài Tiền Giang. Cụ thể, các vé có dãy số cuối là 53, trúng giải tám xổ số Tiền Giang ngày 29 tháng 11. Theo đại lý, dù trúng giải nào cũng là điều may mắn.

Nhiều vé trúng xổ số miền Nam ngày 29 tháng 11 xuất hiện sớm ở các đại lý ẢNH: NVCC

Trong khi đó, anh Phú Vinh, chủ đại lý vé số Phú Vinh ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long) thông báo đã bán trúng 16 vé giải tư xổ số Đà Lạt ngày 29 tháng 11, mỗi vé trị giá 3 triệu đồng. Cụ thể, các vé có dãy số may mắn là 75474, được đại lý bán ra tại quầy cho nhiều khách. Hiện anh Phú Vinh đang đổi thưởng cho khách.

Xổ số ngày 29 tháng 11 mở thưởng 3 đài gồm đài Tiền Giang với dãy số trúng độc đắc là 947536, đài Kiên Giang với dãy số trúng độc đắc là 917816 và đài Đà Lạt với dãy số trúng độc đắc là 431334.

Kết quả xổ số miền Nam chủ nhật hằng tuần cũng như hình ảnh những tờ vé trúng số lộ diện sớm được dân mạng chia sẻ kèm theo lời chúc mừng chủ nhân may mắn. Bên cạnh đó, một số người cũng để lại bình luận hy vọng có cơ hội trúng số độc đắc.

Theo kết quả xổ số miền Nam ngày 28 tháng 11, đại lý vé số Thanh Nhiên ở phường Trường Long Hòa, Vĩnh Long (Trà Vinh cũ) thông báo đã bán trúng cùng lúc 3 giải đài Hậu Giang cho khách. Cụ thể, đại lý bán trúng 16 vé giải tám, 16 vé giải bảy và 16 vé giải sáu. Trong đó, các vé có dãy số cuối là 1512 trúng giải sáu xổ số Hậu Giang ngày 28 tháng 11 trị giá 400.000 đồng/vé đã mang lại may mắn cho nhiều người. Đại lý đã liên lạc với nhiều khách mua vé để hỗ trợ đổi thưởng.