Xử nghiêm, không để 'nhờn luật'

Như Thanh Niên thông tin, ngày 24.11, Đội CSGT Tân Sơn Nhất thuộc Phòng CSGT (PC08, Công an TP.HCM) tuần tra kiểm soát gần giao lộ Tân Sơn - Phạm Văn Bạch (phường An Tây Hội).

Nhiều học sinh không đội mũ bảo hiểm bị CSGT TP.HCM xử phạt Ảnh: Bùi Quốc Hoàng

Trong khoảng 45 phút, CSGT ghi nhận nhiều trường hợp học sinh điều khiển xe máy, xe máy điện nhưng không đội mũ bảo hiểm; một số phụ huynh chở con cũng không chấp hành quy định tương tự. Theo ghi nhận của chúng tôi, trên tuyến đường này, nhiều phụ huynh, học sinh thường xuyên không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông. Ngoài ra, một số người dân khác đi xe máy cũng không đội mũ bảo hiểm.

Thời gian qua, CSGT TP.HCM triển khai cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông đối với lứa tuổi học sinh. Phần lớn phụ huynh và học sinh chấp hành tốt nhưng vẫn còn tình trạng học sinh đi xe máy khi chưa đủ tuổi, không có giấy phép lái xe hoặc không đội mũ bảo hiểm. Trong quá trình xử lý vi phạm, CSGT luôn kết hợp tuyên truyền pháp luật, đảm bảo quyền trẻ em và tránh gây áp lực tâm lý cho học sinh.

Trong năm 2025, CSGT TP.HCM đã xử lý hơn 5.000 trường hợp vi phạm liên quan đến học sinh; trong đó, hơn 50% là học sinh, sinh viên hiện đang theo học tại các cơ sở giáo dục. Các lỗi vi phạm chủ yếu là những hành vi tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông như: điều khiển xe khi chưa đủ tuổi, chạy quá tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, đi ngược chiều, không lắp gương chiếu hậu, chở quá số người quy định, sử dụng điện thoại khi điều khiển phương tiện…

Xử nghiêm để răn đe

Phản hồi thông tin trên, bạn đọc (BĐ) Thanh Niên ủng hộ cơ quan chức năng mạnh tay xử lý những hành vi vi phạm này. "Tôi hoàn toàn ủng hộ CSGT làm mạnh tay. Phải phạt thật nặng mới mong thay đổi được thói quen "nhờn luật" này của nhiều người. An toàn của con cái không phải là thứ để đánh đổi lấy sự tiện lợi hay thờ ơ", BĐ Lê Quỳnh ủng hộ.

Cùng quan điểm, BĐ Minh Đức ý kiến: "Việc xử phạt vào giờ tan trường là cực kỳ chính xác, đánh thẳng vào tâm lý chủ quan của phụ huynh, học sinh. Họ nghĩ "chỉ đi một đoạn ngắn" hay "sát nhà rồi", nên không cần đội mũ, chính sự chủ quan đó mới là hiểm họa. Mức phạt phải đủ sức răn đe để họ nhớ mãi".

Còn BĐ Phan Tiến viết: "Thật sự thất vọng khi thấy nhiều người lớn lại là tấm gương xấu cho con cái. Phụ huynh là người chịu trách nhiệm đầu tiên về việc giáo dục và bảo vệ con. Hành động phớt lờ mũ bảo hiểm là sự vô tâm đáng bị chỉ trích".

"Những đứa trẻ này lớn lên sẽ học được gì từ cha mẹ mình? Rằng có thể lách luật, phớt lờ an toàn nếu không có công an? Phụ huynh đang tự tay phá hỏng ý thức pháp luật của con mình ngay từ nhỏ", BĐ Phan Hạnh thẳng thắn.

Ý thức giao thông phải gieo mầm từ cha mẹ

Bên cạnh việc xử phạt nghiêm, nhiều ý kiến mong cơ quan chức năng tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nhằm giúp học sinh, phụ huynh nhận thức sâu sắc hơn về tầm quan trọng của việc chấp hành luật Giao thông.

"Việc xử phạt chỉ là ngọn, cần phải giải quyết triệt để ở phần gốc rễ là nhận thức. Nhà trường và cơ quan chức năng cần có những buổi chuyên đề bắt buộc cho học sinh, phụ huynh về luật giao thông", BĐ Quốc Biểu góp ý.

Tương tự, BĐ Hòa Đông cho rằng thay vì chỉ phạt tiền, CSGT nên kết hợp thêm hình thức bắt buộc tham gia lớp học ngắn về an toàn giao thông cho những học sinh, phụ huynh bị phạt. Điều này sẽ có giá trị giáo dục cao hơn.

"Công tác tuyên truyền cần phải đa dạng, không chỉ qua loa đài. Hãy sử dụng mạng xã hội, các nhóm phụ huynh của trường để phát những thông điệp ngắn, mạnh mẽ về việc làm gương", BĐ Bích Liên hiến kế.

BĐ Thanh Hoài nêu quan điểm: "Sự thay đổi chỉ bền vững khi phụ huynh, học sinh nhìn nhận việc đội mũ là tình yêu, là trách nhiệm, chứ không phải là nghĩa vụ miễn cưỡng vì sợ bị phạt. Hãy để an toàn trở thành văn hóa ứng xử giao thông".