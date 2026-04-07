Xuất hiện tình trạng người nước ngoài thuê chung cư tại Việt Nam để hoạt động lừa đảo

Trần Cường
07/04/2026 16:24 GMT+7

Thời gian qua, tại Hà Nội xuất hiện tình trạng người nước ngoài thuê chung cư để hoạt động phạm tội. Đối tượng cầm đầu sẽ ở nước ngoài để chỉ đạo nhằm tránh bị pháp luật xử lý.

Theo Công an Hà Nội, thời gian qua, khi một số nước ở khu vực Đông Nam Á, nhất là Campuchia truy quét mạnh các băng nhóm tội phạm sử dụng công nghệ cao để phạm tội trên không gian mạng thì các đối tượng có xu hướng dạt sang các nước khác để hoạt động, trong đó có Việt Nam.

Từ 15.12.2025 đến 14.3.2026, Công an Hà Nội liên tiếp phát hiện 3 vụ việc với 58 người nước ngoài có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc cho người nước ngoài trên không gian mạng…

Lực lượng chức năng khám xét địa điểm các đối tượng thuê để làm nơi phạm tội

ẢNH: N.B

Công an Hà Nội xác định, đối tượng cầm đầu ở nước ngoài chỉ đạo "đàn em" câu kết với người Việt Nam để tìm địa điểm thuê nhà (chủ yếu là tại các khu nhà ở, chung cư cao cấp) và chuẩn bị hệ thống máy tính, các thiết bị simbox, điện thoại…

Khi có địa điểm, đối tượng cầm đầu sẽ cài một người ở lại Việt Nam và giữ vai trò "quản lý", làm các thủ tục đưa người vào Việt Nam bằng hình thức xin visa du lịch để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc.

Để tránh phải chịu trách nhiệm hình sự tại Việt Nam, nhóm này tổ chức đánh bạc cho người ngoài lãnh thổ Việt Nam và không lừa đảo người bản địa.

Nhóm người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam bằng visa du lịch rồi ở lại hoạt động phạm tội

ẢNH: N.B

Công an Hà Nội xác định, quá trình hoạt động, các đối tượng lập các công ty chứng khoán quốc tế để làm bình phong, sau đó hoạt động theo nhóm nhỏ và thường thay đổi địa điểm để tránh sự kiểm soát của lực lượng chức năng Việt Nam.

Công an Hà Nội đề nghị người dân, đặc biệt những người có căn hộ, nhà cho người nước ngoài thuê cần cảnh giác và chủ động phát hiện, tố giác tội phạm khi thấy nghi vấn.

Công an Hà Nội bắt 7 người nước ngoài giả cảnh sát Nhật Bản lừa 11 tỉ

3 người Trung Quốc và 4 người Nhật Bản đã xây dựng kịch bản giả danh cảnh sát, kiểm sát viên, tòa án Nhật Bản, gọi điện cho công dân đang sinh sống tại Nhật Bản và lừa đảo, chiếm đoạt khoảng 11 tỉ đồng.

