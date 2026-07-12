Xứng danh nhà vô địch châu Âu

B ẢN LĨNH NHÀ VUA

HLV Luis de la Fuente cho thấy việc ông đang là nhà cầm quân giữ chuỗi bất bại dài nhất lịch sử, tính ở 2 giải đấu lớn là EURO và World Cup, không phải do may mắn. Trước đội tuyển Bỉ, ông tinh chỉnh đội hình của Tây Ban Nha (TBN) khi cho Fabian Ruiz đá chính thay Pedri, người gần như luôn chắc một suất trong danh sách 11 cầu thủ ra sân đầu tiên. So với tiền vệ của Barcelona, Ruiz chơi bóng mạnh mẽ, nguy hiểm hơn trong các tình huống xâm nhập vòng cấm địa. Ông Fuente hiểu rằng Bỉ sẽ không co cụm phòng ngự số đông mà sẵn sàng tổ chức các tình huống chuyển trạng thái. Do đó, cơ hội tấn công cho TBN cũng lớn hơn nên ông cần mẫu tiền vệ đâm trực diện hơn như Ruiz. Nhiệm vụ kiểm soát để một mình Rodri đảm nhận là đủ.

Lamine Yamal (phải) là niềm cảm hứng trong lối chơi của Tây Ban Nha ẢNH: AP

Phương án này đã tỏ ra hiệu quả. Dù không được thi đấu nhiều từ đầu World Cup 2026, Ruiz vẫn thể hiện được đẳng cấp của người vô địch Champions League 2 lần liên tiếp. Anh sẵn sàng đột phá, hoạt động tích cực ở khu vực rìa vòng cấm địa, tạo ra sự kết nối giữa những cầu thủ tấn công như Lamine Yamal, Dani Olmo, Alex Baena hay Mikel Oyarzabal. Chính ngôi sao của PSG ghi bàn mở tỷ số với tình huống đá bồi cận thành, sau khi Thibaut Courtois cản phá cú đá của Olmo. Thoạt nhìn, đó là pha dứt điểm dễ dàng nhưng quan trọng hơn, không nhiều tiền vệ có khả năng "đánh hơi" bàn thắng nhạy bén như thế.

Chất lượng đội hình đồng đều của TBN cũng là yếu tố đáng bàn. Ở thời điểm tỷ số là 1-1, HLV Fuente thực hiện hàng loạt sự thay đổi người, nhưng chất lượng lối chơi vẫn được duy trì. Với tỷ lệ kiểm soát bóng lên đến 68%, 18 pha dứt điểm, bàn thắng đến với "La Roja" là vấn đề thời gian. Và Mikel Merino một lần nữa cho thấy cái duyên ghi bàn của mình với pha dứt điểm ấn định chiến thắng chỉ sau 3 phút có mặt trên sân. Đây cũng chính là nhân tố mà Pháp phải để mắt, bên cạnh những mũi khoan như Yamal hay Williams.

P HÁT BIỂU ĐANH THÉP CỦA Y AMAL

Sau khi giành vé vào bán kết, Yamal đã dành những lời khen ngợi cho đối thủ tiếp theo của TBN là Pháp. Cầu thủ chạy cánh của Barca đánh giá đây là 2 đội tuyển mạnh nhất tại World Cup 2026. Tuy nhiên, anh không hề e ngại mà gửi đi một thông điệp cực kỳ đanh thép: "Tôi nghĩ rằng nếu Pháp phải sợ ai đó, thì đó là chúng tôi, vì chúng tôi là những người đã từng loại họ trước đây". Yamal không nói quá. Chính TBN đã đánh bại Pháp 2-1 ở bán kết EURO 2024 trên hành trình lên ngôi vô địch. Khi đó Yamal là người ghi siêu phẩm gỡ hòa, mở ra màn lội ngược dòng của đội bóng xứ bò tót. Đó cũng là trận đấu đánh dấu sự trưởng thành của tài năng trẻ này trên sân khấu bóng đá thế giới.

Đến World Cup 2026, Yamal tiếp tục là niềm cảm hứng trong lối chơi của HLV Fuente. Dù mới chỉ ghi 1 bàn nhưng cầu thủ thuộc biên chế Barcelona vẫn là mũi tấn công nguy hiểm nhất nhờ khả năng đi bóng, tạo đột biến và kéo giãn hệ thống phòng ngự đối phương. Trước Bỉ, mỗi lần Yamal có bóng, hàng thủ đối phương đều phải bố trí ít nhất 2 cầu thủ theo kèm. Tuy nhiên, sức mạnh lớn nhất của TBN không nằm ở một cá nhân. Họ sở hữu tập thể đồng đều với nhiều phương án tấn công. Nếu Yamal bị khóa chặt, Olmo, Williams, Ruiz hay Merino đều đủ khả năng tạo khác biệt. Đó là điều khiến "La Roja" trở thành ứng viên vô địch đáng gờm.

Dĩ nhiên Pháp sẽ là thử thách hoàn toàn khác. Đội bóng của HLV Didier Deschamps sở hữu hàng công tốc độ với Kylian Mbappe, Michael Olise hay Ousmane Dembele, đồng thời rất nguy hiểm trong những tình huống chuyển đổi trạng thái. Nhưng với màn trình diễn thuyết phục trước Bỉ cùng sự tự tin mà Yamal thể hiện, TBN có đầy đủ cơ sở để tin rằng họ đủ sức thêm một lần khuất phục "Les Bleus", qua đó tiến gần hơn đến giấc mơ trở lại ngôi vương thế giới sau 16 năm.