3 động lực chính giúp xe hybrid tăng tốc doanh số tại Việt Nam

Sự tăng trưởng nhanh của xe hybrid đang trở thành một trong những điểm nhấn của thị trường ô tô Việt Nam giai đoạn đầu năm 2026. Trong bối cảnh người tiêu dùng ngày càng cân nhắc giữa chi phí mua xe, chi phí sử dụng và xu hướng công nghệ; dòng xe này đang tận dụng tốt thời cơ và dần thoát khỏi vị thế "lựa chọn thử nghiệm" để tiến gần hơn tới nhóm sản phẩm chủ lực.

Đáng chú ý, đằng sau đà tăng trưởng đó là sự cộng hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có 3 động lực chính, gồm lực đẩy từ chính sách mới, tâm lý tiêu dùng và rào cản từ hạ tầng của xe thuần điện.

Giá bán "mềm" hơn nhờ chính sách thuế

Yếu tố đầu tiên và dễ nhận thấy nhất thúc đẩy xe hybrid tăng trưởng phải kể đến tác động của chính sách. Theo đó, từ ngày 1.1.2026, luật Thuế tiêu thụ đặc biệt sửa đổi chính thức có hiệu lực, những mẫu xe hybrid tự sạc (HEV) đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Việc điều chỉnh này góp phần thu hẹp khoảng cách giá giữa xe hybrid và xe xăng truyền thống. Dù mức chênh lệch chưa phải quá lớn, nhưng cũng đủ để giúp người mua tiết kiệm một phần chi phí lăn bánh, đặc biệt ở các phân khúc phổ thông - nơi yếu tố giá bán đóng vai trò then chốt.

Chính sách ưu đãi thuế TTĐB góp phần giúp gia tăng sức hút cho xe hybrid tại Việt Nam ẢNH: S.P

Trong bối cảnh đó, nhiều hãng xe cũng nhanh chóng tận dụng điểm mở chính sách để làm mới danh mục sản phẩm, bổ sung phiên bản hybrid hoặc điều chỉnh giá bán nhằm gia tăng sức cạnh tranh. Điều này không chỉ giúp mở rộng lựa chọn cho người tiêu dùng mà còn góp phần thúc đẩy doanh số của nhóm xe lai xăng - điện trong những tháng đầu năm 2026.

Biến động giá xăng dầu, tác động đến tâm lý người dùng

Bên cạnh giá mua ban đầu, một thay đổi quan trọng khác nằm ở tư duy tiêu dùng. Theo đó, người Việt ngày càng chú trọng đến chi phí sử dụng xe, thay vì chỉ quan tâm đến chi phí sở hữu như trước đây. Và trong bối cảnh giá nhiên liệu liên tục biến động thời gian gần đây, xu hướng này trở nên rõ nét.

Giá xăng, dầu liên tục biến động cũng khiến nhiều người tính toán kỹ hơn về chi phí sử dụng, trong khi tiết kiệm lại là lợi thế của xe hybrid ẢNH: CHÍ TÂM

Với xe hybrid, ưu điểm tiết kiệm nhiên liệu chính là lợi thế đáng kể. Đặc biệt với điều kiện giao thông đô thị thường xuyên ùn tắc, hệ thống hybrid có thể tận dụng chế độ chạy điện ở tốc độ thấp, qua đó giảm mức tiêu hao xăng so với xe truyền thống.

Xe hybrid là giải pháp trung gian phù hợp

Cuối cùng, một trong những lý do quan trọng nữa giúp xe hybrid gia tăng sức hút là khả năng đáp ứng tốt điều kiện hạ tầng tại Việt Nam. So với xe điện thuần, hybrid không phụ thuộc vào hệ thống trạm sạc, vốn vẫn còn khá hạn chế tại Việt Nam.

Người dùng có thể sử dụng xe hybrid tương tự xe xăng, tiếp nhiên liệu nhanh chóng tại các trạm xăng hiện hữu. Điều này giúp loại bỏ tâm lý lo ngại về quãng đường di chuyển hay thời gian sạc, vốn vẫn là rào cản với một bộ phận khách hàng khi cân nhắc chọn xe điện.

Các chuyên gia nhận định, xe hybrid còn nhiều dư địa tăng trưởng tại Việt Nam ẢNH: ĐÌNH TUYÊN

Ở chiều ngược lại, hybrid vẫn mang đến những trải nghiệm "điện hóa" nhất định, như khả năng vận hành êm ái ở dải tốc độ thấp, giảm phát thải và tiết kiệm nhiên liệu. Nhờ đó, dòng xe này được xem như bước chuyển tiếp hợp lý giữa xe xăng truyền thống và xe điện hoàn toàn.

Nhìn chung, những lợi thế về giá bán, lợi ích kinh tế dài hạn và mức độ phù hợp với điều kiện hạ tầng đang tạo ra "điểm rơi" thuận lợi cho xe hybrid tại thị trường Việt Nam. Theo nhiều chuyên gia trong ngành ô tô, trong ngắn hạn, khi các chính sách ưu đãi tiếp tục được duy trì và nguồn cung sản phẩm ngày càng đa dạng, doanh số xe hybrid nhiều khả năng sẽ còn tiếp tục tăng trưởng.