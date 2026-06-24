3 sư thầy gieo yêu thương trên đất sen hồng

Thầy Thích Chơn Trí, trụ trì chùa Phước Hưng (TP.Sa Đéc, Đồng Tháp), mang đến Ngày sáng tạo Việt Nam ý tưởng “Phật giáo chung tay cùng cộng đồng phòng chống HIV/AIDS”, hướng đến người nhiễm HIV và người sống chung với HIV.

Thông qua các buổi thuyết pháp định kỳ tại chùa, thầy lồng ghép tuyên truyền về phòng chống HIV/AIDS với nhiều chủ đề như: Phật giáo chung tay cùng cộng đồng phòng chống HIV/AIDS, Người có HIV/AIDS và niềm tin nơi cửa Phật, chính quyền, cộng đồng và Phật giáo cam kết phòng chống HIV/AIDS... Hàng trăm người nhiễm HIV đã tham gia các hoạt động này.

Nhiều năm qua, thầy còn lặng lẽ đến tận vùng sâu, vùng xa, trực tiếp thăm hỏi, động viên và trao tiền mặt, nhu yếu phẩm cho hàng trăm hoàn cảnh khó khăn. Trong số đó có nhiều trẻ em nhiễm HIV hoặc mồ côi cha mẹ vì AIDS tại Sa Đéc và Cai Lậy.

Không chỉ hỗ trợ vật chất, thầy còn dành thời gian gặp gỡ, tư vấn tâm lý trực tiếp hoặc qua điện thoại cho những người sống chung với HIV, giúp họ vượt qua mặc cảm, thêm niềm tin vào cuộc sống. Bên cạnh đó, thầy tổ chức lễ cầu an dành cho người nhiễm HIV với hơn 140 người tham gia, đồng thời thực hiện lễ thả hoa đăng, cầu siêu cho hơn 20 trường hợp đã mất vì AIDS.

Giao lưu các CLB những người nhiễm HIV tỉnh Đồng Tháp ẢNH: TGCC

Một hoạt động để lại nhiều dấu ấn là các cuộc giao lưu giữa những câu lạc bộ (CLB) của người nhiễm HIV như CLB Hoa Hướng Dương (Gò Công Tây), CLB Niềm Tin (Cai Lậy), CLB Hoa Dừa (Bến Tre) và Đội tuyên truyền đồng đẳng Sa Đéc.

Thông qua sự kết nối của thầy Thích Chơn Trí, các thành viên được tham quan Vườn hoa Sa Đéc, chùa Phước Hưng và Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (TP.Cao Lãnh), đồng thời gặp gỡ, giao lưu văn nghệ, tham gia các trò chơi tập thể và chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động cộng đồng.

Những cuộc gặp gỡ ấy không chỉ tạo cơ hội để các câu lạc bộ học hỏi lẫn nhau, mà còn giúp người nhiễm HIV vượt qua mặc cảm, tự ti, thêm tự tin hòa nhập cộng đồng và sống tích cực hơn.

Thầy Thích Chơn Trí (đứng giữa) trong buổi hội thảo tại chùa Phước Hưng, Sa Đéc ẢNH: TGCC

Ngoài ra, thầy Thích Chơn Trí còn duy trì việc phát tờ rơi, tặng áo, mũ và nhiều vật phẩm truyền thông nhằm nâng cao nhận thức về phòng chống HIV/AIDS, đồng thời giảm kỳ thị đối với người nhiễm HIV tại địa phương.

Hiện là Phó ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp, thầy cho biết những hoạt động này đã được chùa Phước Hưng triển khai trong nhiều năm qua. Theo thầy, đây vẫn là vấn đề mang tính thời sự, cần tiếp tục được duy trì và nhân rộng trong cộng đồng.

Trong khi đó, thầy Thích Nhuận Liên, trụ trì chùa Khánh Quới (Cai Lậy), mang đến sáng kiến “Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật và giáo dục đạo đức góp phần phòng chống tham nhũng”, tiếp cận từ góc nhìn giáo dục liêm chính theo tinh thần Phật giáo.

Thông qua các buổi sinh hoạt với phật tử tại chùa và những hoạt động ngoại khóa dành cho học sinh, thầy lồng ghép các bài học về sự trung thực, lối sống ngay thẳng và trách nhiệm với cộng đồng bằng nhiều hình thức gần gũi, sáng tạo. Mục tiêu của chương trình là góp phần gieo những hạt giống thiện lành, xây dựng ý thức sống liêm chính ngay từ khi còn nhỏ.

Một trong những hoạt động nổi bật là hội thảo với chủ đề “Chuyển hóa lòng tham” do thầy tổ chức tại chùa Khánh Quới, thu hút hơn 200 đại biểu tham dự.

Đại biểu tham gia hội thảo "Chuyển hóa lòng tham" do thầy Thích Nhuận Liên chủ trì tại chùa Khánh Quới, Cai Lậy ẢNH: TGCC

Thầy Thích Nhuận Liên chia sẻ: “Đã có nhiều phật tử thay đổi nhận thức và hành động theo hướng tích cực trong đời sống hằng ngày. Vì vậy, chúng tôi mong những buổi thuyết pháp, hội thảo, tọa đàm như thế sẽ tiếp tục được duy trì”.

Theo thầy, nhiều năm qua các chùa đã chủ động tổ chức những buổi sinh hoạt, thuyết pháp với nội dung gần gũi, sáng tạo nhằm lan tỏa các giá trị đạo đức trong cộng đồng.

Một trong những hoạt động đáng chú ý là tiết học ngoại khóa với chủ đề “Bài học về tính thật thà” kết hợp thi vẽ tranh. Thông qua những hình thức trực quan, sinh động, các em học sinh không chỉ hào hứng tham gia mà còn được bồi đắp những bài học về lòng trung thực - hành trang quan trọng để trưởng thành và trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Ở một lĩnh vực khác, thầy Thích Thiện Danh, trụ trì chùa Phú Thới (huyện Tân Phú Đông), mang đến sáng kiến “Phật giáo cùng giữ rừng ngập mặn ven biển”.

Là đại biểu HĐND địa phương, thầy mong muốn nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường biển và vai trò của rừng ngập mặn trong ứng phó biến đổi khí hậu. Sáng kiến hướng đến việc huy động chính quyền và người dân cùng tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ rừng phòng hộ ven biển, đồng thời gắn bảo tồn thiên nhiên với sinh kế bền vững cho người dân địa phương, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em và các hộ nghèo.

Theo kỳ vọng của thầy, mô hình này không chỉ góp phần bảo vệ hệ sinh thái rừng ngập mặn ở Tân Phú Đông mà còn có thể trở thành kinh nghiệm tham khảo cho nhiều địa phương ven biển ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Thầy Thích Thiện Danh, PGS-TS Nguyễn Chu Hồi cùng đại diện MFF Việt Nam tại chùa Phú Thới, cù lao Tân Phú Đông, Đồng Tháp ẢNH: TGCC

Thông qua các buổi thuyết pháp, cuộc thi vẽ tranh, hoạt động trồng rừng và bảo vệ môi trường, sáng kiến của thầy Thích Thiện Danh đã thu hút sự tham gia của đông đảo phật tử, học sinh và người dân địa phương, góp phần lan tỏa ý thức gìn giữ hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển.

Điều khiến tôi ấn tượng nhất ở cả ba vị sư trụ trì không phải những con số hay thành tích đạt được, mà là cách các thầy lặng lẽ biến những ý tưởng nhân văn thành hành động cụ thể. Từ việc đồng hành cùng người nhiễm HIV, gieo những bài học về sự liêm chính cho trẻ em đến bảo vệ rừng ngập mặn ven biển, mỗi việc làm đều xuất phát từ mong muốn mang lại điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Có lẽ chính từ những hành động âm thầm ấy, những hạt giống của lòng nhân ái, trách nhiệm và sự sẻ chia đang từng ngày được vun đắp trên vùng đất sen hồng Đồng Tháp.