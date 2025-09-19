4 nguy cơ sức khỏe nghiêm trọng khi ngồi bắt chéo chân quá lâu

Ngồi bắt chéo chân quá lâu và thường xuyên có thể mang đến những rủi ro sức khỏe sau:

Mất cân bằng khớp hông, xương chậu và cột sống

Một trong những hậu quả rõ ràng khi ngồi bắt chéo chân lâu là làm lệch trục xương chậu, khiến hông bên này xoay lệch hay cao hơn bên kia. Khi xương chậu lệch, cột sống sẽ uốn cong, xoay hoặc nghiêng để giữ trọng tâm, dẫn đến cột sống bị biến dạng nhẹ theo thời gian, theo trang sức khỏe Livestrong (Mỹ).

Ngồi bắt chéo chân trong thời gian dài gây ra một số tác động tiêu cực đến cơ thể ẢNH: AI

Ngồi bắt chéo chân trong thời gian dài không chỉ có thể làm thay đổi hình dạng và vị trí của xương chậu mà còn ảnh hưởng tới vai, cổ khi cơ thể cố giữ thăng bằng. Các chuyên gia cũng cảnh báo tình trạng này kéo dài sẽ làm mất cân đối cơ, dẫn đến đau lưng dưới, đau hông và cột sống.

Gây áp lực lên khớp, dễ gây viêm

Ngồi bắt chéo chân sẽ tạo ra lực xoắn và nén lên khớp gối nhiều hơn là ngồi với chân duỗi thẳng. Tư thế vắt chân qua đầu gối liên tục có thể làm tăng áp lực lên khớp gối và khớp hông, gây đau, viêm, thậm chí ảnh hưởng tới sụn khớp và cấu trúc bên trong khớp.

Những người đã có sẵn vấn đề về khớp như viêm khớp, sụn chêm yếu hoặc hẹp khe khớp thì ngồi vắt chân lâu càng làm các tình trạng này nặng hơn.

Tăng nguy cơ giãn tĩnh mạch

Tư thế bắt chéo chân còn cản trở lưu thông máu ở chân, đặc biệt là khi một chân đè lên chân kia, gây áp lực lên các mạch máu và dây thần kinh. Hậu quả là tê, ngứa, cảm giác râm ran, thậm chí phù nhẹ.

Đặc biệt, ngồi bắt chéo chân lâu còn tăng nguy cơ giãn tĩnh mạch. Nguyên nhân do máu bị dồn ứ trong các tĩnh mạch chân. Khi lưu thông máu kém, khả năng hình thành cục máu đông trong tĩnh mạch sâu cũng tăng nếu ngồi bất động quá lâu.

Chèn ép dây thần kinh

Khi ngồi bắt chéo chân, phần đầu gối và mắt cá chân có thể đè lên các dây thần kinh, đặc biệt là dây thần kinh ở vùng gối ngoài. Hệ quả là gây tê, ngứa, cảm giác kiến bò hoặc mất cảm giác tạm thời.

Dây thần kinh bị chèn ép nếu chỉ kéo dài vài phút tới vài chục phút là điều bình thường. Tuy nhiên, nếu lặp lại trong thời gian dài có thể dẫn đến thương tổn dây thần kinh. Ngoài ra, những người có bệnh thần kinh sẵn như tiểu đường hoặc có vấn đề mạch máu nên thận trọng khi ngồi bắt chéo chân thường xuyên.

Một trong những cách tốt nhất để ngăn ngừa các tác hại do ngồi bắt chéo chân là hãy thường xuyên thay đổi tư thế. Cứ mỗi 30 phút, hãy đứng dậy, đi lại hoặc vươn vai. Các nghiên cứu cho thấy việc thay đổi tư thế đều đặn làm giảm áp lực tĩnh mạch và cải thiện lưu thông máu. Nếu có thể, hãy thực hiện các động tác giãn cơ hông, gân kheo, bắp chân và lưng dưới sau khi ngồi vắt chân trong thời gian dài, theo Livestrong.