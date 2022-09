5 loại thực phẩm nên có trong bếp nếu bạn muốn giảm cân

1. Quả việt quất

Một trong những loại trái cây tốt nhất bạn luôn có thể dự trữ trong tủ lạnh là một hộp quả việt quất thơm ngon, giàu chất chống oxy hóa.

"Quả việt quất siêu tốt cho sức khỏe, làm no và đa năng. Chúng ít calo và chứa nhiều chất xơ, vì vậy bạn cảm thấy hài lòng", Lisa Young, tiến sĩ, chuyên gia dinh dưỡng, tác giả cuốn Finally Full, Finally Slim: 30 Days to Permanent Weight Loss One Portion at a Time, và là thành viên ban cố vấn chuyên gia y tế của Eat This, Not That!, cho biết.

Nếu bạn thấy rằng mình không thể ăn hết một gói quả việt quất trước khi chúng hỏng, hãy thử mua một túi quả việt quất đông lạnh để thay thế.

2. Yến mạch

Hộp yến mạch có thể giúp bạn vào những buổi sáng khi bạn cần tăng cường chất xơ, nhất là chất xơ có liên quan đến việc giảm cân nhiều hơn.

Tiến sĩ Young cho biết: “Yến mạch là một lựa chọn bữa sáng lành mạnh và đầy đủ chất dinh dưỡng và chỉ mất vài phút để chế biến. Yến mạch chứa chất xơ giúp bạn no lâu.

"Bạn có thể cho thêm trái cây vào tô yến mạch, hoặc thêm sữa hoặc nước, cũng như thêm các loại hạt lên trên cho phong phú", tiến sĩ Young gợi ý.

3. Quả óc chó

"Quả óc chó là một thực phẩm cực kỳ ngon miệng, nhờ sự kết hợp của protein, chất xơ và chất béo lành mạnh.





Bao gồm các thực phẩm gây no trong chế độ ăn uống có thể giúp mọi người ăn ít hơn và cuối cùng là giảm cân", chuyên gia dinh dưỡng Lauren Manaker, và là tác giả của cuốn The First-Time Mom's Pregnancy Cookbook and Fueling Male Fertility, cho biết, theo Eat This, Not That!

Trên thực tế, quả óc chó được biết là rất giàu axit béo omega-3 - không chỉ có liên quan đến việc giảm cân mà còn có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch khi được sử dụng thay thế cho chất béo không lành mạnh.

4. Rau đông lạnh

Rau đông lạnh là thực phẩm tuyệt vời để dự trữ. Tiến sĩ Young nói: “Mặc dù tôi thích rau tươi, nhưng nếu bạn đang đi du lịch, bận rộn hoặc không có nhiều thời gian để mua sắm, bạn luôn có thể lấy túi rau đông lạnh ra và thêm chúng vào các bữa ăn. Bạn có thể mua từng loại rau mình yêu thích hoặc mua một túi rau các loại”.

Dù thế nào đi nữa, tất cả các loại rau đều rất tốt cho việc giảm cân, vì theo tiến sĩ Young, chúng "chứa ít calo, có nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa".

5. Cá hồi

Nếu bạn là người yêu thích hải sản, bạn có thể được hưởng lợi từ việc dự trữ cá hồi.

Cho dù đông lạnh hay tươi sống, những lợi ích sức khỏe liên quan đến cá hồi có thể có lợi cho chế độ ăn kiêng của bạn, nhất là khi bạn muốn giảm cân.

“Cá hồi chứa nhiều axit béo omega-3, có liên quan đến việc thúc đẩy cảm giác no và giảm cân. Loại cá này cũng chứa protein. Bao gồm cá hồi hoặc các loại cá béo khác trong chế độ ăn uống của bạn hai lần một tuần có thể giúp bạn giảm cân. Cá hồi là một phần của chế độ ăn uống cân bằng và lành mạnh tổng thể", chuyên gia Manaker cho biết, theo Eat This, Not That!