Âm mưu khủng bố concert Taylor Swift, lãnh án 15 năm tù

Một tòa án ở Áo hôm 28.5 đã tuyên án 15 năm tù giam đối với một người đàn ông 21 tuổi sau khi người này nhận tội đã âm mưu thực hiện một cuộc tấn công khủng bố bất thành vào buổi hòa nhạc của nữ ca sĩ Taylor Swift ở Vienna vào năm 2024.

Tòa án tuyên bố Beran A, được giấu tên theo quy định về quyền riêng tư của Áo, phạm tội chủ yếu liên quan đến khủng bố.

Trả lời truyền thông sau phán quyết, luật sư Anna Mair của bị cáo cho biết đã dự đoán được phán quyết: “Rõ ràng đây sẽ là một quyết định rất khó khăn. Và với khung hình phạt mà chúng tôi phải đối mặt - từ 10 đến 20 năm - chúng tôi đã rơi vào đúng giữa hai mức đó. Tôi sẽ thảo luận điều này với thân chủ của mình trong vài ngày tới, và sau đó chúng tôi sẽ quyết định có chấp nhận phán quyết hay không”.

Cả ba buổi diễn của ngôi sao nhạc pop người Mỹ tại Áo đều bị hủy bỏ vào tháng 8.2024, sau khi nhà chức trách phát hiện Beran A đang lên kế hoạch thực hiện một vụ tấn công tự sát.

Bị cáo người Áo được xác định là Beran A, bị tình nghi lên kế hoạch tấn công buổi hòa nhạc của ca sĩ người Mỹ Taylor Swift tại Vienna vào năm 2024, được nhân viên an ninh hộ tống vào phòng xử án trong phiên tòa ở Wiener Neustadt, ngày 28.5.2026 ẢNH: REUTERS

Bị cáo bị bắt vào ngày 7.8.2024, một ngày trước buổi biểu diễn dự kiến có khoảng 20.000 người hâm mộ tập trung.

Beran A bị phát hiện đã cố gắng mua vũ khí bất hợp pháp nhưng không thành công, bao gồm súng máy và lựu đạn cầm tay. Người này cũng đã cố gắng chế tạo một lượng nhỏ vật liệu nổ bằng cách xem một video của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) có tựa đề “Chế tạo bom trong bếp của mẹ bạn”.

Trong một cáo buộc riêng biệt, Beran A bị buộc tội âm mưu với hai người bạn học để thực hiện một vụ tấn công đơn độc tại các thành phố ở Trung Đông vào đầu năm 2024. Beran A và đồng phạm Arda K thừa nhận họ đã đến Dubai và Istanbul để thực hiện các vụ tấn công nhưng sau đó đã không thực hiện.

Arda K bị kết tội về tất cả các cáo buộc và bị kết án 12 năm tù. Luật sư của cả hai người cho biết họ vẫn chưa quyết định có kháng cáo hay không.