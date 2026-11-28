Ở TP.HCM, để tìm một quán bún bung mang hương vị mộc mạc của Hà Nội không mấy dễ dàng, bởi số lượng hàng quán bán món này đếm trên đầu ngón tay, nếu không nói là hiếm có khó tìm.

Bún bung là món ăn được nhiều người yêu thích ẢNH: N.A

Vì sao gọi là bún bung?

Hơn 1 tháng này, đi xe ngang đường Trần Nguyên Đán (phường Gia Định), chúng tôi tình cờ thấy một quán bún bung mới mở nằm ngay mặt tiền ở số 105. Hai chữ bún bung trên biển hiệu làm tôi chợt nhớ tới chuyến đi Hà Nội, ghé vào ăn thử.

Quán ăn rộng rãi, mát mẻ đều đặn khách ra vào, chủ yếu là nhân viên văn phòng. Mới mở, quán vẫn chưa quá đông, chị chủ trẻ cùng vài người phụ niềm nở đón khách, chuẩn bị món tỉ mỉ.

Điều gây ấn tượng nhất với tôi khi vừa vào chính là thiết kế hiện đại của quán, với những chiếc bàn, ghế gỗ, hộp đựng muỗng đũa, gia vị rất "có gu". Quầy bếp mở rất sạch sẽ, nơi thực khách thuận tiện nhìn thấy chị chủ chế biến từng tô bún bung nóng hôi hổi mang ra.

Không gian quán ăn ẢNH: N.A

Cách bài trí của quán hiện đại ẢNH: N.A

Cầm trên tay menu quán, tôi đã lập tức phì cười với tên gọi của từng phần bún bung ở đây, thầm nghĩ rằng chị chủ có lẽ là người hài hước. "Bún bung lụa" giá 60.000 đồng với thành phần chính là sườn, mọc, "bún bung nóc" giá 68.000 đồng có thêm thịt bắp giò, "bún bung cúc" thì được thêm phần móng giò với giá 80.000 đồng.

Phía trên thực đơn, còn khéo léo giới thiệu về món ăn mang đậm văn hóa Hà Nội này, khi dẫn lời của nhà văn Thạch Lam: "Bún bung là một thứ quà dân dã, ngon và đậm chất quê hương. Nếu đến Hà Nội mà không ăn thử món bún bung thì vẫn chưa thưởng thức hết cái hồn của Hà Thành".

Chủ quán là chị Lê Ngọc Anh (27 tuổi, người Hà Nội) chia sẻ cách đặt tên món trong menu cũng là cách chơi chữ để mang lại chút niềm vui cũng như ấn tượng cho khách tới ăn.

Chị cho biết sở dĩ người ta gọi bún bung, xuất phát từ cách thức chế biến món ăn. Trong tiếng Việt, theo cách nói dân gian và định nghĩa cổ, "bung" là động từ chỉ phương pháp nấu thực phẩm trên lửa nhỏ, hầm ninh hoặc nấu chín kỹ trong nồi kín cho nguyên liệu mềm, nhừ và nở ra. Đó cũng là cách chị chế biến món ăn này phục vụ cho thực khách.

Chị Ngọc Anh bỏ việc văn phòng, mở quán ăn mang hương vị ký ức ẢNH: N.A

Thực đơn của quán khiến thực khách ấn tượng ẢNH: N.A

Những nguyên liệu chính trong một tô bún bung có thể kể đến là chân giò, sườn, dọc mùng, cà chua, có thêm mọc, móng giò thường được ninh kỹ để tiết ra vị ngọt. Riêng phần dọc mùng khi nấu chín sẽ giòn mềm, ngấm nước, nở ra và tạo nên nét đặc trưng cho món ăn. Phần nước dùng của tô bún bung có độ chua, thanh nhẹ khi có giấm bỗng.

"Những nguyên liệu trong tô bún ở quán được chúng tôi chọn lựa kỹ càng, nỗ lực để mang phần bún đúng chất lượng mà tôi kỳ vọng đến với thực khách. Nhiều nguyên liệu như mọc, tương ớt ở quán đều được tôi làm thủ công, nguyên liệu mới mỗi ngày", chị Ngọc Anh chia sẻ.

Cô gái Hà Nội bỏ việc văn phòng, khởi nghiệp với món ăn yêu thích

Không phải ai cũng biết, chị Ngọc Anh có 3 năm làm văn phòng ở TP.HCM trước khi quyết định nghỉ việc và mở quán ăn này. Chị chủ nói rằng quyết định này có phần liều lĩnh, giống như cách chị quyết định rời gia đình ở Hà Nội vào TP.HCM lập nghiệp ngay sau khi vừa tốt nghiệp đại học.

Ý tưởng mở quán ăn có từ 9 tháng trước và cô gái Hà Nội đã dành 2 tháng để triển khai, hiện thực hóa ý tưởng đó. Quán ăn có tên là Em Na, trong đó chứ "Na" là cách viết tắt tên của chị chủ.

Nước dùng của món bún bung mộc mạc, thanh đạm nhưng tinh tế ẢNH: N.A

"Sống ở TP.HCM 3 năm nay, là người thích ăn bún bung, mình nhận ra không dễ dàng để tìm được một quán bán món này ở thành phố. Trong khi, có rất nhiều người Hà Nội đang sống và làm việc ở đây.

Mình mở quán vừa là vì sở thích ăn uống của mình, vừa là để mang hương vị của món ăn dân dã mà mình rất yêu đến với người Hà Nội ở TP.HCM cũng như giới thiệu hương vị này đến với tất cả mọi người", chị Ngọc Anh chia sẻ.

Lớn lên từ gánh hàng ăn của mẹ, cô gái Hà Nội cũng thể hiện tình yêu với công việc buôn bán đồ ăn, uống. Điều chị tự hào nhất ở tô bún bung của quán mình không chỉ là hương vị món ăn, mà còn ở việc chế biến tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng như không dùng bột ngọt, mọc được làm thủ công, không phụ gia, không độn bột và chất bảo quản.

Trúc Anh, một thực khách ghé ăn cho biết chị là người TP.HCM, chưa từng ra Bắc và cũng chưa từng ăn bún bung ở quán nào, tuy nhiên khi lần đầu ăn ở đây, chị cảm thấy hợp khẩu vị.

Món ăn ở đây không dùng bột ngọt, phần mọc được làm thủ công, không phụ gia, không độn bột và chất bảo quản ẢNH: N.A

"Mình cảm giác nước dùng có chút chua, thanh đạm. Món ăn khá ngon, mình ăn phần 60.000 đồng và cảm thấy xứng đáng. Thêm vào đó, quán sạch sẽ và có trà đá miễn phí rất ưng", thực khách chia sẻ thêm.

Lần đầu khởi nghiệp, với chị Ngọc Anh còn nhiều bỡ ngỡ, không tránh khỏi có chút lo lắng. Tuy nhiên, cô gái Hà Nội quyết tâm phục vụ thực khách ngày càng tốt hơn và trở thành niềm tự hào của mẹ, khi một ngày không xa được dẫn mẹ vào TP.HCM, đưa mẹ đến quán ăn đầy tâm huyết của tuổi trẻ này.