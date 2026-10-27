Có phải quán bột chiên Đạt Thành ở TP.HCM đã trở lại sau thông báo đóng cửa?

Sau hơn 3 thập kỷ gắn bó với thực khách TP.HCM, những ngày đầu tháng 7, quán bột chiên Đạt Thành nổi tiếng nằm trên mặt tiền đường Võ Văn Tần, phường Bàn Cờ thông báo đóng cửa.

Quán bột chiên Đạt Thành thông báo đóng cửa hồi tháng 7.2026 sau hơn 3 thập kỷ hoạt động khiến nhiều thực khách tiếc nuối ẢNH: CAO AN BIÊN

Trước cửa quán ăn mang phong cách hoài cổ quen thuộc là bảng thông báo ghi nội dung: "Từ ngày 1.7.2026, quán bột chiên Đạt Thành ngưng hoạt động. Cảm ơn quý khách đã ủng hộ trong thời gian qua".

Thông tin ngay sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội, đặc biệt trong các hội nhóm yêu ẩm thực khiến nhiều người tiếc nuối. Với những thực khách gắn bó với hương vị bột chiên Đạt Thành suốt nhiều năm, hương vị món ăn ở đây còn là ký ức, kỷ niệm khó quên.

Những ngày qua, mạng xã hội chia sẻ thông tin hương vị bột chiên Đạt Thành đã quay trở lại sau 3 tháng đóng cửa, tuy nhiên đã dời sang con hẻm nhỏ cũng nằm trên đường Võ Văn Tần và chủ yếu bán mang đi. Thực hư thế nào?

Bột chiên Đạt Thành đã dời vào hẻm

Hơn 10 ngày qua, trong hẻm 258/34 đường Võ Văn Tần (phường Bàn Cờ, TP.HCM), nằm gần đối diện với quán bột chiên Đạt Thành vừa đóng cửa bên kia đường, xuất hiện một xe bột chiên dung dị cũng mang tên Đạt Thành.

Hơn 10 ngày qua, bột chiên Đạt Thành "quay trở lại" trong con hẻm đường Võ Văn Tần, chủ yếu bán mang đi ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều shipper đều đặn đến nhận hàng ẢNH: CAO AN BIÊN

Những người đứng chiên bột ở đây là những gương mặt quen thuộc ở quán bột chiên Đạt Thành suốt hơn 3 thập kỷ qua. Quán ăn ấm áp chỉ bán mang đi cho khách cũng như qua ứng dụng giao hàng.

Bà Mỹ (48 tuổi) đại diện quán cho biết quán bột chiên Đạt Thành mới mở này vẫn giữ hương vị xưa. "Chúng tôi đóng cửa Đạt Thành vì sau mấy chục năm, các chị em, người thân trong gia đình cũng đã lớn tuổi, cũng đã đến lúc nghỉ ngơi. 10 ngày trước, gia đình tôi quyết định mở lại quán, chỉ có 3 người còn sức khỏe bán, chủ yếu bán mang đi ở căn nhà tổ tiên thay vì ở mặt bằng cũ để phù hợp với điều kiện hiện tại", phía quán chia sẻ thêm.

Cũng theo bà Mỹ, quán bột chiên này có từ rất lâu và là một trong những quán bột chiên đầu tiên trên đường Võ Văn Tần. Quán ăn đã truyền qua 2 thế hệ. Đường Võ Văn Tần từng là con đường bán bột chiên nổi tiếng ở TP.HCM, sau này còn lại 2 quán bột chiên khá nổi tiếng là Đạt Thành và Vạn Thành.

Ngoài bột chiên, khách còn có thể gọi thêm nui chiên, khoai môn hay bánh hẹ cũng rất ngon. Tất cả đều được chiên giòn rụm với hương vị đậm đà cố hữu của món này. Menu món ăn kèm cũng rất phong phú như gỏi bò, há cảo, gỏi cuốn... đủ làm mê đắm những tín đồ ăn vặt ở TP.HCM.

Với nhiều thực khách, hương vị bột chiên Đạt Thành không chỉ đơn giản là hương vị của một món ăn, mà còn là ký ức ẢNH: CAO AN BIÊN

Một shipper đến nhận bột chiên ở quán giao cho khách cho biết ông biết tới quán này từ mấy chục năm trước, khi còn trẻ. Thời điểm quán thông báo ngưng hoạt động, ông đã rất bất ngờ. Nay thấy quán bán trở lại, tuy không còn bán tại chỗ như trước, nhưng với ông hương vị bột chiên ở đây vẫn còn được gìn giữ là điều rất mừng.

Anh Thành Dương, một thực khách quen nghe tin bột chiên Đạt Thành "quay trở lại" cũng chở bạn tới mua ăn. Anh cho biết dù không còn ngồi ăn tại chỗ, nhưng vẫn được thưởng thức hương vị món ăn quen thuộc cũng đã là niềm vui vì trước đó, anh nghĩ rằng sẽ không thể thưởng thức thêm hương vị bột chiên ở đây thêm lần nào nữa.