Hết hôm nay, quán ăn Thanh Bình gần chợ Bến Thành đóng cửa sau hơn 40 năm

Quán ăn Thanh Bình nằm trên mặt tiền đường Lê Thánh Tôn, gần chợ Bến Thành (phường Bến Thành). Thời gian qua, thông tin quán ăn hoạt động tới hết hôm nay 21.10 trước khi đóng cửa được nhiều thực khách chia sẻ lên mạng xã hội, đặc biệt trong các hội nhóm yêu ẩm thực TP.HCM.

Thanh Bình, quán ăn nằm ngay trung tâm TP.HCM, sát chợ Bến Thành đóng cửa từ ngày mai 22.10 ẢNH: CAO AN BIÊN

Nhiều thực khách quen của quán bày tỏ sự nuối tiếc khi quán ăn đã gắn bó suốt nhiều năm, thậm chí hàng chục năm phải nói lời tạm biệt. Bên cạnh đó, có cư dân mạng còn hẹn nhau đến quán để thưởng thức trước khi quán ngừng bán.

Tài khoản Pham Viet Minh Thu chia sẻ: "Mình có bạn ở nơi xa tới chơi dẫn ra quán này ăn và thực sự món ăn làm rất ngon. So về chất lượng và vị trí nằm ngay trung tâm TP.HCM thì giá không mắc, các cô chú ở quán cũng rất dễ thương. Tiếc là quán lại sắp đóng!".

"Quán ăn là cả tuổi thơ của mình thiệt đó! Đúng ra đã lâu rồi không quay lại, nhưng khi biết quán sắp đóng cửa làm bao kỷ niệm ùa về. Khi thị trường liên tục có những nhà hàng, quán ăn mới thì Thanh Bình vẫn là một quán đơn giản, đến là sẽ có món vừa miệng", nickname Angie chia sẻ. Tài khoản KH OA thì bày tỏ: "Nơi này 30 năm trước, chiều chiều chỉ cần đi vài bước sang là được thưởng thức món ngon!".

Vì sao vợ chồng chủ quán quyết định nghỉ bán?

Ghé quán sáng nay 21.10, trong ngày cuối cùng mở bán, chúng tôi đã thấy hình ảnh một người đàn ông luống tuổi đang tỉ mỉ viết một tấm bảng thông báo với nội dung: "Quán ngưng hoạt động từ ngày 22.10. Cảm ơn!".

Những dòng thông báo đầy tiếc nuối từ quán ẢNH: CAO AN BIÊN

Bà Phượng (60 tuổi) và chồng dặn dò khách Tây lẫn khách Việt tới ăn, rằng: "Ngày mai quán chúng tôi đóng cửa rồi!". Trước lời dặn đó, nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, nuối tiếc, cũng có người dành lời chúc cho ông bà chủ tận hưởng những ngày tháng nghỉ hưu tuyệt vời bên gia đình.

Bà chủ cùng chồng và người thân trong gia đình cho biết quán ăn Thanh Bình đã mở bán hơn 4 thập kỷ qua, được nhiều thực khách yêu mến, ủng hộ với các món ăn truyền thống Việt Nam như miến gà, miến cua, hủ tiếu Nam Vang, bún mắm…

Không dễ dàng để nói lời tạm biệt với thực khách thời điểm này, các thành viên trong gia đình đã suy nghĩ, đắn đo rất nhiều trước khi đưa ra quyết định này, theo lời chủ quán.

Bà Phượng và các thành viên của quán dành lời cảm ơn tới thực khách suốt bao năm qua ghé ủng hộ ẢNH: CAO AN BIÊN

Quán ăn làm "say lòng" thực khách với nhiều món ăn Việt đa dạng ẢNH: CAO AN BIÊN

"Chúng tôi đã bán suốt hơn 40 năm qua, giờ cũng đã đến lúc phải nghỉ hưu, dành thời gian cho bản thân và gia đình. Tôi thực sự rất tiếc và xúc động khi phải chia tay với thực khách. Xin cảm ơn quý khách hàng đã ủng hộ quán suốt bao năm qua. Có những người tới quán ăn từ hồi còn nhỏ, nay lớn lên, lập gia đình, lại dẫn con cái tới ăn. Những tình cảm của khách chúng tôi không quên được!", bà Phượng chia sẻ.

Anh Trương Danh (34 tuổi, làm việc ở phường Xuân Hòa) cho biết anh đã biết tới quán ăn Thanh Bình từ rất lâu, có thời điểm thường xuyên ghé ăn vì món đa dạng, đồ ăn chất lượng.

"Thời gian qua có nghe thông tin quán sắp đóng cửa nên mình cũng đã tới ăn như lời tạm biệt với quán. Với mình, quán ăn gắn với nhiều kỷ niệm. Chúc cho hành trình mới của cô chú chủ quán sẽ có thật nhiều niềm vui", anh bày tỏ.