Ảnh dự thi: Nấc thang sinh mệnh





Nhận được tin báo, các lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Trong đó, lực lượng công nhân ngành điện lực TP.HCM (cụ thể là các anh công nhân Công ty Điện lực Sài Gòn) được huy động thực hiện nhiệm vụ cắt điện khẩn cấp nhằm bảo đảm an toàn cho công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, trước tình huống cấp bách khi phát hiện nhiều người đang bị mắc kẹt trên tầng cao của ngôi nhà, người công nhân điện lực đã không ngần ngại vượt qua nguy hiểm, phối hợp cùng đồng đội dựng thang tiếp cận hiện trường. Giữa khói lửa và nguy cơ đổ sập, anh đã lần lượt hỗ trợ đưa các thành viên trong gia đình thoát khỏi vòng vây của ngọn lửa, trở về an toàn trong niềm vỡ òa của người thân và những người chứng kiến.

Hình ảnh ghi lại khoảnh khắc người công nhân áo cam đang leo trên chiếc thang hướng về phía ô cửa nhỏ nơi các nạn nhân chờ được giải cứu ẢNH: LÊ TẤN TRƯỜNG (CÔNG TY ĐIỆN LỰC CHỢ LỚN)

Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc người công nhân áo cam đang leo trên chiếc thang hướng về phía ô cửa nhỏ nơi các nạn nhân chờ được giải cứu. Ánh đèn đêm hắt xuống tạo nên sự tương phản mạnh mẽ giữa hiểm nguy và hy vọng, giữa ranh giới mong manh của sự sống và cái chết. Hành động dũng cảm ấy không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của người lao động ngành điện mà còn lan tỏa giá trị nhân văn cao đẹp, sẵn sàng cứu người trong những thời khắc cam go nhất.

Tác phẩm Nấc thang sinh mệnh chính là hình ảnh biểu tượng cho lòng quả cảm, tinh thần tận tụy vì cộng đồng và nghĩa cử cao đẹp của những con người bình dị đang ngày đêm góp phần làm đẹp cho cuộc sống bình yên cho nhân dân.