Bà nội U.100 và món quà cháu trai muốn giữ suốt đời

Có hôm là cảnh bà ngồi nhặt rau trước hiên nhà, có hôm là bữa cơm gia đình. Và có hôm, hai bà cháu cùng nâng một quả tạ nhỏ do chính anh tự đúc để tập thể dục. Đương không nghĩ những đoạn video giản dị ấy lại nhận về hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội. Với anh, đó là cách lưu giữ những ký ức đẹp về người bà đã dành cả tuổi trẻ để nuôi mình khôn lớn. "Từ nhỏ mình đã được bà nội chăm sóc. Giờ bà đã 96 tuổi, mình chỉ muốn lưu lại thật nhiều hình ảnh để sau này còn được nhìn thấy bà cười", chàng trai chia sẻ.

Khoảnh khắc cụ Duyên cùng cháu trai tập luyện với quả tạ tự chế nhận được hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội

Những thước phim của tình bà cháu

Nhân vật chính được cộng đồng mạng yêu mến là cụ Lưu Thị Duyên, năm nay 96 tuổi. Trong clip, cụ bà khiến nhiều người bất ngờ khi vui vẻ nâng quả tạ nhỏ, tập theo hướng dẫn của cháu trai. Gương mặt rạng rỡ, tiếng cười giòn tan và sự minh mẫn của cụ đã "đốn tim" nhiều người.

Có đoạn video của hai bà cháu thu hút gần 6 triệu lượt xem. Nhiều người nói vui cụ Duyên là "bà nội tập gym chất nhất mạng xã hội". Với Đương, điều khiến anh vui nhất không phải những con số, mà là việc tình cảm của hai bà cháu đã chạm đến cảm xúc của cộng đồng. "Từ đầu năm 2026 mình mới bắt đầu quay video với bà. Ban đầu chỉ nghĩ sau này có cái để xem lại. Không ngờ mọi người lại yêu quý bà nhiều như vậy", anh nói.

Là người yêu thích thể thao, Đương thường tự đúc tạ để tập luyện tại nhà. Thấy bà vẫn còn khỏe nhưng những năm gần đây chân tay chậm hơn trước, anh nảy ra ý tưởng làm riêng một quả tạ nhẹ, vừa sức để hai bà cháu cùng vận động. Điều khiến anh bất ngờ là bà hưởng ứng ngay. Mỗi lần cháu cầm điện thoại lên quay, cụ Duyên lại cười rất tươi, hào hứng làm theo từng động tác. Sau buổi tập, hai bà cháu lại ngồi trò chuyện, cười đùa như những người bạn.

Với Đương, bà là cả tuổi thơ của anh. Gia đình anh nhiều năm gắn bó với nghề biển trên đảo Quan Lạn. Khi cha mẹ tất bật mưu sinh, bà là người chăm sóc, nuôi nấng và dạy dỗ các cháu. Những bữa cơm, những buổi theo bà đi chợ, những lần được bà kể chuyện... là ký ức mà chàng trai vẫn luôn mang theo khi trưởng thành. "Bà chăm mình từ nhỏ đến khi đủ 18 tuổi rồi đi học xa. Bà là cả khoảng trời tuổi thơ của mình", Đương xúc động chia sẻ.

Ở tuổi 96, cụ Duyên vẫn minh mẫn, lạc quan và yêu thích vận động

Gia đình cho biết cụ Duyên có 6 người con, hơn 30 cháu và chắt. Dù đã bước sang tuổi 96, cụ vẫn rất minh mẫn, tự chăm sóc bản thân, thích quét dọn nhà cửa, nấu những món ăn quen thuộc và trò chuyện cùng con cháu. Bí quyết sống khỏe của cụ cũng rất giản dị: ăn uống điều độ, làm việc vừa sức và luôn giữ tinh thần vui vẻ. Đương kể cách đây vài năm, bà vẫn còn khỏe đến mức tự ra biển cào ngao. Những năm gần đây, chân bà yếu hơn nên anh luôn mong mỗi lần về nhà đều có thể dành nhiều thời gian ở bên bà.

Món quà của thời gian

Hiện Đương làm việc trong lĩnh vực y tế nên mỗi tháng chỉ có thể về thăm gia đình một lần. Mỗi chuyến về, ngoài những bữa cơm sum họp, anh lại tranh thủ đưa bà đi dạo, trò chuyện, tập thể dục rồi ghi lại từng khoảnh khắc bằng điện thoại.

Cụ Duyên bên con cháu

Anh bảo mình không biết sẽ còn được ở bên bà bao lâu nữa nên "mỗi ngày trôi qua, quỹ thời gian mình được ở cạnh bà lại ngắn đi một chút. Vì vậy mình muốn lưu giữ thật nhiều kỷ niệm. Sau này mở điện thoại lên, chỉ cần nhìn thấy bà cười là mình hạnh phúc".

Những đoạn video tưởng chừng rất bình thường ấy giờ đây không chỉ là kỷ niệm của riêng Đương. Chúng còn khiến nhiều người chợt nhớ đến ông bà, cha mẹ của mình và muốn dành nhiều thời gian hơn cho những người thân yêu khi còn có thể.

Đương cho biết anh đang dự định tìm công việc gần nhà để được ở cạnh bà nội và gia đình nhiều hơn. Còn những đoạn video về bà nội vẫn sẽ tiếp tục được ghi lại, không phải để tìm thêm triệu lượt xem mà để lưu giữ món quà quý giá nhất mà thời gian đã dành cho anh: những ngày tháng còn được ở bên bà.