Bác sĩ: Có phải ăn nhiều rau quả thì 'nhẹ người, da đẹp hơn'?

Cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy, Khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện đa Khoa Xuyên Á TP.HCM cho biết, làn da thực chất là tấm gương phản chiếu chính xác những gì đang diễn ra bên trong cơ thể. Khi bạn duy trì một chế độ ăn uống cân bằng, giàu dinh dưỡng, làn da thường trở nên sáng mịn, tươi trẻ và rạng rỡ hơn. Thậm chí, hệ vi sinh vật đường ruột nơi tập hợp hàng tỉ vi khuẩn sống trong hệ tiêu hóa cũng có ảnh hưởng đáng kể đến cách làn da hoạt động và phản ứng.

Ngược lại, chế độ ăn mất cân đối, tiêu thụ quá nhiều đường, chất béo, thực phẩm chế biến sẵn hoặc thói quen sinh hoạt không lành mạnh có thể gây rối loạn từ bên trong, và điều đó sẽ sớm biểu hiện ra bên ngoài qua sự xuống sắc của làn da.

Một chế độ ăn cân bằng bao gồm các nhóm chất sau:

Tinh bột: ngũ cốc, gạo, bún, khoai củ,...

Đạm như thịt, cá, trứng, sữa, các loại đậu hạt...

Chất béo gồm mỡ, dầu ăn.

Nhóm vitamin, khoáng chất, chất xơ như rau quả và trái cây.

Nước khoảng 1,5-2 lít tùy thuộc vào hoạt động thể chất.

Kết hợp với việc hoạt động thể dục thể thao ít nhất 30 phút/ngày đối với người trưởng thành.

Vì sao thấy 'nhẹ người', da đẹp khi ăn nhiều rau quả?

Theo cử nhân dinh dưỡng Mai Thị Thùy, so với các loại thực phẩm giàu đạm, tinh bột, nhiều dầu mỡ thì lượng calo từ rau củ sẽ thấp hơn. Khi giảm lượng calo, cơ thể mất nước và glycogen, cân nặng giảm nhanh. Ngoài ra, việc ăn nhiều chất xơ cũng sẽ mang đến cảm giác bụng nhẹ, dễ tiêu. Nhưng đây không phải giảm mỡ mà chủ yếu là mất nước và giảm năng lượng dự trữ.

Ngoài ra, khi tăng việc ăn rau quả sẽ tăng chất chống oxy hóa giúp sáng da hơn tạm thời. Nếu chỉ ăn rau quả kéo dài sẽ gây thiếu đạm, da khô, lão hóa nhanh. Thiếu chất béo sẽ làm giảm hấp thu vitamin A, D, E, K, da sẽ mất đi độ đàn hồi, trở nên “xấu” hơn.

Việc ăn nhiều rau củ là tốt, nhưng chỉ ăn rau củ trong thời gian dài là không khoa học, dễ gây thiếu chất nghiêm trọng ẢNH: LÊ CẦM

Chỉ ăn rau củ quả để thanh lọc cơ thể có tốt?

Xu hướng chỉ ăn rau củ quả để thanh lọc cơ thể đang trở nên phổ biến, đặc biệt trong giới trẻ vì được quảng bá là giúp “làm sạch cơ thể”, “giảm cân nhanh”, “đẹp da”. Tuy nhiên, đây là hiểu lầm nghiêm trọng, có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe.

Việc ăn nhiều rau củ là tốt, nhưng chỉ ăn rau củ trong thời gian dài là không khoa học, dễ gây thiếu chất nghiêm trọng. Thanh lọc theo kiểu nhịn các nhóm chất quan trọng (chất đạm, tinh bột, chất béo) khiến cơ thể không đủ năng lượng để duy trì các hoạt động sống bình thường, điều này không giúp “làm sạch” mà có thể gây rối loạn chuyển hóa trong cơ thể (rối loạn điện giải, tụt huyết áp, rối loạn nhịp tim, thiếu máu, suy dinh dưỡng, suy kiệt…), khiến cơ thể trở nên suy yếu, mệt mỏi, suy giảm trí tuệ và nhận thức.