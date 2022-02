Bản tin Covid-19 ngày 10.2: Cả nước 26.032 ca | Ca nhiễm mới tăng nhanh trong ngày vía Thần Tài

Bản tin Covid-19 ngày 10.2 của Báo Thanh Niên có những tin tức đáng chú ý sau:

Cả nước 26.032 ca Covid-19, 9.992 ca khỏi

Bản tin Bộ Y tế ngày 10.2.2022 cho biết tính từ 16h ngày 9.2 đến 16h ngày 10.2, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh Covid-19 ghi nhận 26.032 ca nhiễm mới, 9.992 ca khỏi bệnh.

Bản tin cũng thông báo về 74 ca tử vong nâng tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay lên 38.688 ca.

Thông tin về 26.032 ca nhiễm mới như sau:

9 ca nhập cảnh.

26.023 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.070 ca so với ngày trước đó) tại 61 tỉnh, thành phố (có 8.264 ca trong cộng đồng). Gồm: Hà Nội (2.887), Nghệ An (1.749), Hải Phòng (1.366), Hải Dương (1.329), Nam Định (1.189), Bắc Ninh (1.079), Hòa Bình (1.073), Thanh Hóa (996), Đà Nẵng (939), Bắc Giang (876), Vĩnh Phúc (847), Bình Định (744), Thái Nguyên (735), Ninh Bình (715), Phú Thọ (628), Quảng Nam (490), Thái Bình (485), Quảng Bình (468), Lạng Sơn (467), Kon Tum (437), Quảng Ninh (424), Phú Yên (372), Lâm Đồng (365), Sơn La (358), Quảng Trị (350), Lào Cai (330), Bình Phước (305), Tuyên Quang (304), Đắk Nông (298), Đắk Lắk (287), Hưng Yên (261), Thừa Thiên-Huế (246), Khánh Hòa (244), TP.HCM (241), Hà Nam (223), Yên Bái (197), Quảng Ngãi (196), Bà Rịa - Vũng Tàu (187), Cà Mau (171), Cao Bằng (146), Điện Biên (141), Hà Giang (128), Lai Châu (89), Bắc Kạn (85), Bạc Liêu (82), Bình Thuận (80), Vĩnh Long (69), Bến Tre (63), Long An (39), Bình Dương (36), Hà Tĩnh (33), Trà Vinh (30), Hậu Giang (26), Tây Ninh (22), Đồng Tháp (20), Cần Thơ (19), Đồng Nai (18), Kiên Giang (17), An Giang (10), Ninh Thuận (9), Tiền Giang (3).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó: Hà Tĩnh (-986), Gia Lai (-215), Phú Thọ (-172).

Các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó: Hòa Bình (+1.055), Bắc Giang (+377), Lạng Sơn (+352).

Trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong 7 ngày qua: 18.077 ca/ngày.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 2.430.683 ca nhiễm, đứng thứ 34/225 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 145/225 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 24.616 ca nhiễm).

Đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021 đến nay):

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 2.423.553 ca, trong đó có 2.203.777 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này: TP.HCM (515.109), Bình Dương (293.068), Hà Nội (159.735), Đồng Nai (100.002), Tây Ninh (88.659).

Theo số liệu do Sở Y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hằng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế:

Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày: 9.992 ca

Tổng số ca được điều trị khỏi: 2.206.594 ca

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 2.699 ca, trong đó::

Thở ô xy qua mặt nạ: 1.871 ca

Thở ô xy dòng cao HFNC: 335 ca

Thở máy không xâm lấn: 115 ca

Thở máy xâm lấn: 361 ca

ECMO: 17 ca

Từ 17h30 ngày 9.2 đến 17h30 ngày 10.2 ghi nhận 74 ca tử vong, gồm:

Tại TP.HCM (4) trong đó có 3 ca từ các tỉnh khác chuyển đến: An Giang (1), Sóc Trăng (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1).

Tại các tỉnh, thành phố khác: Hà Nội (16), Đà Nẵng (4), Hải Dương (4), Quảng Nam (4), Thừa Thiên-Huế (4), Bình Định (3), Cần Thơ (3), Đồng Tháp (3), Vĩnh Long (3), Đắk Lắk (2), Đồng Nai (2), Hậu Giang (2), Lâm Đồng (2), Nghệ An (2), Quảng Ngãi (2), Quảng Ninh (2), Bắc Ninh (1), Bình Thuận (1), Cao Bằng (1), Đắk Nông (1), Hà Giang (1), Hà Nam (1), Khánh Hòa (1), Long An (1), Ninh Bình (1), Sóc Trăng (1), Thái Nguyên (1), Tiền Giang (1).

Trung bình số tử vong ghi nhận trong 7 ngày qua: 89 ca.

Tổng số ca tử vong do Covid-19 tại Việt Nam tính đến nay là 38.688 ca, chiếm tỷ lệ 1,6% so với tổng số ca nhiễm.

Tổng số ca tử vong xếp thứ 24/225 vùng lãnh thổ, số ca tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 129/225 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. So với châu Á, tổng số ca tử vong xếp thứ 6/49 (xếp thứ 3 ASEAN), tử vong trên 1 triệu dân xếp thứ 24/49 quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á (xếp thứ 4 ASEAN).

Số lượng xét nghiệm từ 27.4.2021 đến nay được 32.497.427 mẫu tương đương 77.518.004 lượt người.

Trong ngày 9.2 có 416.336 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 184.129.785 liều, trong đó tiêm mũi 1 là 79.162.150 liều, tiêm mũi 2 là 74.486.438 liều, tiêm mũi 3 (tiêm bổ sung/tiêm nhắc và mũi 3 liều cơ bản) là 30.481.197 liều.

Tiệm cá lóc nướng bán vèo 3.000 con trong buổi sáng vía Thần Tài

Đường Tân Kỳ Tân Quý (Q.Tân Phú, TP.HCM) đông nghịt sáng ngày 10.2 tức ngày mùng 10 tháng Giêng – ngày vía thần tài theo quan niệm dân gian.

Theo phong tục, những vật lễ được dâng cúng ngày vía Thần tài thường là các món mặn như thịt heo, vịt quay, cua, trứng và tất nhiên là không thể thiếu cá lóc nướng.

Đứng từ đầu phố đã ngửi thấy mùi thơm lừng từ các bếp nướng cá lóc để phục vụ nhu cầu người dân cúng lễ đầu năm.

Năm nay sức mua bất ngờ tăng cao so với kỳ vọng của người bán, lượng khách lớn đổ về các cửa hàng bán cá lóc nướng liên tục từ khoảng 7 giờ sáng khiến giao thông đi lại có phần khó khăn.

Nhà anh Bảy (chủ tiệm cá lóc nướng trên đường Tân Kỳ Tân Quý) chuẩn bị gần 3.000 con cá, kêu gọi con cháu trong nhà đến 30 người để phục vụ ngày hôm nay nhưng vẫn sợ không kịp.

Bàn tay thoăn thoắt liên tục nướng, đảo những mẻ cá đã được chuẩn bị sẵn trong tâm trạng mừng vui, vì chỉ mới khoảng 8-9 giờ sáng, lượng cá gần 3000 con của anh Bảy đã bán gần hết trong khi lượng khách đổ về vẫn còn rất đông.

"Nói chung vẫn đông đúc, tấp nập như ngày thường, lúc đầu mình sợ tưởng dịch bệnh năm nay người ta ngại đi tụ họp đông đúc, nhưng giờ ở thành phố mình đã dần ổn định, bà con vẫn đi mua cúng bình thường, vẫn đông như thường", anh Bảy chia sẻ.

Đường Tân Kỳ Tân Quý có những tiệm bán cá lóc đã hoạt động đến hơn chục năm, là con phố cá lóc nướng lớn nhất TP.HCM, mỗi năm tại đây cung cấp hàng chục tấn cá lóc cho người dân dịp vía thần tài. Năm nay, giá cá lóc có phần tăng nhẹ so với năm trước. Tuy nhiên tâm lý người dân mua hàng để dâng lên bàn cúng vẫn thoải mái, không khí mua bán vẫn rất tấp nập. Dù các tiệm lớn đã huy động hết nhân lực để phục vụ nhưng do lượng khách đông, người mua vẫn phải xếp hàng chờ. Nhiều người đến mua lần đầu thấy may mắn vì có thể mua được hàng.

"Nói chung mình cũng biết là không khí hôm nay nó sẽ nhộn nhịp, vui vẻ rồi nhưng mà mình không ngờ là mình có thể chen vô đây mình mua được, tại lúc đầu nghĩ là sẽ rất là đông, đông hơn bây giờ", anh Hùng (ngụ Q.3) cho hay.





Trong khi các tiệm lớn và có thương hiệu bán chạy và dự kiến sẽ sớm hết hàng trong buổi sáng, các địa điểm bán nhỏ lẻ có phần vắng khách hơn. Tuy nhiên, lượng khách đổ về khu vực này vẫn khá lớn, tiểu thương vẫn rất lạc quan sẽ bán hết hàng trong hôm nay.

Người Sài Gòn mua cả cây vàng ngày vía Thần Tài

8 giờ sáng ngày 10.2 (tức mùng 10 tháng Giêng) theo quan niệm dân gian là ngày vía Thần tài, tại cửa hàng vàng bạc đá quý DOJI trên đường Cách Mạng Tháng Tám, (Q,3, TP.HCM) tấp nập người dẫn đã đến mua vàng lấy hên từ sớm.

Anh Duy Kiên và người anh đi cùng mua 6 chỉ vàng để xin vía may mắn, tài lộc. Trước đó, chiều 9.2, vì sợ đông đúc nên hai anh em đã mua hơn 1 cây vàng. Theo anh Kiên, đây là thói quen hằng năm nên dù giá vàng có lên hay xuống cũng không quan trọng.

Trong số những ngày mua vàng đầu giờ sáng, không ít người là nhân viên ngân hàng, dân văn phòng… tranh thủ chưa đến giờ làm ra mua vàng lấy hên.

Nhóm của chị Vũ Thủy có 4 người, đều đang công tác tại một ngân hàng ở Q.3, TP.HCM hào hứng đến mua vàng lấy hên. Mỗi người mua vài chỉ vàng vừa để lấy may mắn, vừa để tích lũy cho con cái.

Anh Bùi Quang Thông - Quản lý trung tâm DOJI Cách Mạng Tháng Tám (Q.3, TP.HCM) cho biết: "Trong buổi sáng hôm nay nay đông hơn năm ngoái, khoảng 10%. Đối với các sản phẩm bán ra dự kiến hơn 15% so với năm ngoái. Lượng khách hàng hôm nay đang rất đông, dự kiến trưa hoặc chiều nay còn đông hơn những năm trước".

Tại cửa hàng Mi Hồng (Q.Bình Thạnh, TP.HCM), tấp nập người ra vào để giao dịch phía bên trong. Giá vàng khá cao nhưng không làm ảnh hưởng nhiều đến tâm lý của mọi người. Tại cửa hàng này, ngoài vàng miếng, các mặt hàng trang sức như nhẫn đeo tay, lắc vàng… cũng được người dân lựa chọn nhiều.

Khách xếp hàng giữa trưa mua heo quay cúng Thần Tài

Trưa 10.2.2022, tức ngày mùng 10 âm lịch – ngày vía Thần Tài, dù qua một buổi sáng bán hàng không kịp trở tay nhưng đến giữa giờ trưa, khách muốn mua heo quay, vịt quay tại đường Âu Cơ (Q.Tân Bình, TP.HCM) vẫn phải xếp hàng đợi đến lượt, nhiều người phải tranh thủ đặt dịch vụ mua hộ trực tuyến vì sợ hết hàng.

Nếu buổi sáng dòng người ùa đến mua hàng để cúng Thần Tài sớm thì đầu buổi chiều là thời điểm các khách hàng chọn giờ hợp với mạng, tuổi theo quan niệm dân gian để dâng lễ cúng Thần Tài.

"Tại vì tôi cúng theo giờ hoàng đạo ngày vía Thần Tài, thì cái giờ tôi cúng là từ 3 – 5 giờ chiều nên tôi lấy heo trễ. Mong năm mới phát tài phát lộc, mọi thứ suôn sẻ, Thần Tài giúp đỡ mình", anh Hoàng (ngụ Q.Tân Phú, TP.HCM) cho hay.

Khách hàng chuộng heo quay để cúng vía Thần Tài nên giá mặt hàng này hôm nay tăng 50.000 - 70.000 đồng/kg tùy loại so với ngày thường.

Thịt heo miếng lẻ chặt nhỏ lên tới 420.000 đồng/kg. Các cửa hàng heo đã sớm chuẩn bị nhân lực, tăng cường thêm nhân viên từ quê trở lại nhằm phục vụ khách hàng.

"Mới đầu thì mình tưởng là không có đông tại năm nay TP.HCM bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 rất là nặng, nhưng không ngờ không khí hôm nay rất là đông, người ta mua rất là nhiều cúng khai trương. Hôm nay tiệm đã chuẩn bị hết tất cả các nhân lực, mọi người ở quê thì cũng đã thu xếp công việc để vào để đảm bảo, heo thì tụi mình chuẩn bị rất là nhiều, tầm vài trăm ký", anh Tuấn Anh (nhân viên tiệm heo quay trên đường Âu Cơ, Q.Tân Bình) chia sẻ.

Các tiệm bán heo quay dịp vía Thần Tài năm nay bán chạy hơn nhiều so với kỳ vọng của tiểu thương khi khách hàng ra vào liên tục, nhân viên phấn khởi làm việc không biết mệt mỏi.Đến đầu giờ chiều, các cửa hàng vẫn phải liên tục ra các mẻ hàng mới để đáp ứng nhu cầu khách hàng.

Do giờ cúng trải dài trong ngày tùy thuộc vào quan niệm và tuổi tác của khách hàng, các tiểu thương dự kiến lượng khách vẫn sẽ đến liên tục trong ngày và tăng dần vào cuối giờ chiều.

Nhiều người tại TP.HCM từ chối tiêm vắc xin Covid-19 giờ đã đi tiêm

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, để không gián đoạn việc tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân khi có chỉ định và đến thời gian tiêm, TP.HCM đã tổ chức chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân năm 2022, giai đoạn 1 từ ngày 29.1 đến 6.2.

Cụ thể, TP.HCM đã bố trí nhân sự để tổ chức tiêm vắc xin Covid-19 cho người dân tại các điểm tiêm cố định như bệnh viện, trung tâm y tế, trạm y tế với 22 điểm. Sau 9 ngày triển khai, tổng số mũi vắc xin đã tiêm là hơn 13.000 liều. Trong đó, có 554 liều mũi 1; hơn 1.800 liều mũi 2, hơn 1.200 liều mũi bổ sung và gần 10.000 liều mũi nhắc lại.

Điểm nổi bật của giai đoạn 1 chiến dịch này là việc tổ chức tiêm cả trong những ngày tết. Việc này đã tạo điều kiện cho người dân được tiêm chủng vắc xin Covid-19 theo đúng lịch, không bị gián đoạn. Nhiều người từ chối tiêm chủng trước đây cũng đã bắt đầu tiêm trong đợt này.

Giai đoạn 2 của chiến dịch tiêm chủng mùa xuân bắt đầu từ ngày 7.2 ngay khi người dân TP.HCM quay lại làm việc bình thường, được tiếp tục triển khai đến hết ngày 28.2.

Cụ thể, TP.HCM sẽ mở lại hoạt động tiêm vắc xin Covid-19 tại tất cả điểm tiêm chủng bao gồm cả điểm cố định, cộng đồng và lưu động trên địa bàn.

Sở Y tế TP.HCM cho biết mục tiêu của chiến dịch lần này là nhanh chóng hoàn thành đủ mũi tiêm cơ bản cho trẻ từ 12 - 17 tuổi và bao phủ mũi bổ sung và nhắc lại cho người từ 18 tuổi trở lên. Từ đó hạn chế nguy cơ lây nhiễm, giảm số ca mắc, giảm tỉ lệ chuyển nặng và tử vong do Covid-19.

Tính đến hết ngày 9.2, TP.HCM đã tiêm hơn 19,97 triệu liều vắc xin Covid-19, trong đó có hơn 8,1 triệu liều mũi 1, khoảng 7,29 triệu liều mũi 2, gần 661.000 liều mũi nhắc lại và hơn 3,1 triệu liều mũi bổ sung. Hiện TP.HCM có hơn 969.000 liều vắc xin Covid-19 các loại.

Thế giới vượt mốc 400 triệu ca Covid-19

Đến 17 giờ chiều 10.2 (theo giờ Việt Nam), theo cập nhật từ Đại học Johns Hopkins của Mỹ, toàn thế giới đã ghi nhận tổng cộng hơn 403.328.000 ca nhiễm Covid-19, hơn 5.778.000 ca tử vong và hơn 10.123.086.000 liều vắc xin Covid-19 đã được phân bổ.

Dẫn đầu thế giới về số ca nhiễm và tử vong là Mỹ với hơn 77.267.000 trường hợp mắc bệnh cùng 912.255 người chết vì Covid-19.

Ấn Độ xếp thứ hai với hơn 42.478.000 ca nhiễm và 506.520 người tử vong vì Covid-19.

Kế tiếp là Brazil với hơn 26.972.000 ca Covid-19 và 635.421 ca tử vong vì Covid-19.

Pháp xếp ở vị trí thứ tư với hơn 21.178.000 ca nhiễm Covid-19 cùng 134.609 ca tử vong.

Vương Quốc Anh xếp thứ năm với hơn 18.123.000 ca nhiễm và 159.503 ca tử vong.

