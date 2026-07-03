Bản tin sức khỏe 3.7: Não bộ xuống cấp từ tuổi 20? Tác dụng của mè đen với mái tóc

Nhiều chuyên gia cho biết não bộ có thể chịu tác động từ quá trình lão hóa sớm nếu thường xuyên thiếu ngủ, căng thẳng kéo dài, ít vận động và duy trì chế độ ăn nhiều đường, thực phẩm siêu chế biến. Những yếu tố này làm tăng tình trạng viêm và stress oxy hóa – nguyên nhân khiến tế bào thần kinh bị tổn thương, ảnh hưởng đến trí nhớ, khả năng tập trung và tốc độ xử lý thông tin.

Bản tin sức khỏe: Não bộ xuống cấp từ tuổi 20? | Mè đen có thể làm gì cho mái tóc?

Bên cạnh việc duy trì lối sống lành mạnh, chế độ dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ não bộ. Các thực phẩm giàu omega-3, vitamin nhóm B, chất chống oxy hóa từ rau xanh, trái cây, các loại hạt có thể hỗ trợ duy trì chức năng nhận thức. Đồng thời, ngủ đủ giấc, tập thể dục đều đặn và hạn chế thời gian sử dụng thiết bị điện tử cũng góp phần làm chậm quá trình lão hóa não.

Song song với tình trạng "não già trước tuổi", tóc bạc sớm cũng khiến nhiều người lo lắng. Trong dân gian, mè đen thường được xem là thực phẩm giúp tóc đen và chắc khỏe hơn. Loại hạt này chứa protein, sắt, kẽm, đồng, vitamin E cùng nhiều chất chống oxy hóa, góp phần nuôi dưỡng nang tóc và hỗ trợ sức khỏe da đầu.

Bác sĩ nói gì về mè đen ?

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh rằng hiện chưa có bằng chứng khoa học đủ mạnh cho thấy ăn mè đen có thể khiến tóc bạc trở lại màu đen tự nhiên. Nếu tóc bạc do tuổi tác hoặc yếu tố di truyền, việc bổ sung mè đen khó có thể đảo ngược quá trình này. Dù vậy, một chế độ ăn đầy đủ dưỡng chất, trong đó có mè đen, vẫn giúp cải thiện chất lượng mái tóc và hạn chế tình trạng tóc khô, gãy rụng.

Để làm chậm các dấu hiệu lão hóa, các chuyên gia khuyến cáo nên kết hợp chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, kiểm soát căng thẳng và duy trì vận động thường xuyên. Mè đen có thể là một phần của chế độ dinh dưỡng lành mạnh, nhưng không nên xem là "thần dược" giúp tóc bạc đen trở lại. Tương tự, việc chăm sóc não bộ cần bắt đầu từ những thói quen sống tích cực thay vì chỉ phụ thuộc vào một loại thực phẩm.