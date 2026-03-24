Bí quyết giảm mỡ ngay cả khi bận rộn

Tuy nhiên, việc cải thiện vóc dáng không nhất thiết đòi hỏi những buổi tập kéo dài nhiều giờ mỗi ngày. Những thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt hằng ngày vẫn có thể mang lại hiệu quả rõ rệt nếu được duy trì đều đặn, theo tờ Hindustan Times.

Hiểu đúng về giảm mỡ

Ông Bobby, huấn luyện viên thể hình tại Atlanta (Mỹ), cho rằng quan niệm phải tập luyện nhiều giờ để giảm cân, giảm mỡ là chưa chính xác. Suy nghĩ này khiến quá trình bắt đầu bị trì hoãn và làm giảm động lực duy trì lâu dài.

Giảm mỡ không chỉ phụ thuộc vào các buổi tập mà còn phụ thuộc vào mức độ vận động mỗi ngày. Số bước đi, tần suất di chuyển, cách xây dựng bữa ăn và sự duy trì đóng vai trò quan trọng hơn một buổi tập kéo dài.

Duy trì thói quen đi bộ

Ông Bobby đánh giá đi bộ là phương pháp giảm mỡ hiệu quả nhưng chưa được chú ý đúng mức. Thói quen đi bộ đều đặn giúp cơ thể tiêu hao năng lượng ổn định trong ngày.

Ông khuyến khích duy trì 20 đến 30 phút đi bộ mỗi ngày. Việc đi bộ thêm 10 phút sau mỗi bữa ăn giúp tăng hiệu quả đốt năng lượng. Số bước di chuyển trong ngày càng cao thì lượng năng lượng tiêu hao càng lớn.

Xây dựng chế độ ăn hợp lý

Chế độ ăn quyết định phần lớn kết quả giảm cân, giảm mỡ. Tỷ lệ đóng góp của dinh dưỡng chiếm khoảng 70%, trong khi tập luyện chiếm khoảng 30%.

Theo đó, bạn cần duy trì bữa ăn đơn giản và ưu tiên thực phẩm giàu protein. Protein giúp kéo dài cảm giác no, từ đó giảm lượng năng lượng nạp vào.

Quá trình tiêu hóa protein cũng làm cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Đồng thời, protein giúp bảo toàn khối cơ trong quá trình giảm mỡ.

Ông Bobby nhấn mạnh cần xây dựng bữa ăn cân đối để cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể hoạt động ổn định. Cách ăn uống hợp lý giúp duy trì hiệu quả giảm mỡ lâu dài.

Ưu tiên kế hoạch phù hợp

Kế hoạch quá khắt khe sẽ khó áp dụng trong thời gian dài và dễ bị gián đoạn. Nên có kế hoạch tập luyện phù hợp với cuộc sống hằng ngày nhằm giúp duy trì tính liên tục. Một phương pháp có thể lặp lại mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt hơn.

Duy trì sự ổn định

Giảm cân, giảm mỡ cần sự kiên trì, vận động thường xuyên và chế độ sinh hoạt có tổ chức. Ba yếu tố này giúp cơ thể duy trì trạng thái ổn định và cải thiện sức khỏe lâu dài.