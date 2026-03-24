Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Bí quyết giảm mỡ ngay cả khi bận rộn

Nguyễn Vy
Nguyễn Vy
24/03/2026 02:05 GMT+7

Lịch trình dày đặc khiến việc chăm sóc sức khỏe trở thành thách thức lớn với nhiều người. Tình trạng này làm quá trình giảm mỡ trở nên khó khăn và dễ bị gián đoạn.

Tuy nhiên, việc cải thiện vóc dáng không nhất thiết đòi hỏi những buổi tập kéo dài nhiều giờ mỗi ngày. Những thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt hằng ngày vẫn có thể mang lại hiệu quả rõ rệt nếu được duy trì đều đặn, theo tờ Hindustan Times.

Hiểu đúng về giảm mỡ

Ông Bobby, huấn luyện viên thể hình tại Atlanta (Mỹ), cho rằng quan niệm phải tập luyện nhiều giờ để giảm cân, giảm mỡ là chưa chính xác. Suy nghĩ này khiến quá trình bắt đầu bị trì hoãn và làm giảm động lực duy trì lâu dài.

Giảm mỡ không chỉ phụ thuộc vào các buổi tập mà còn phụ thuộc vào mức độ vận động mỗi ngày. Số bước đi, tần suất di chuyển, cách xây dựng bữa ăn và sự duy trì đóng vai trò quan trọng hơn một buổi tập kéo dài.

Đi bộ là phương pháp giảm mỡ hiệu quả nhưng chưa được chú ý đúng mức

Duy trì thói quen đi bộ

Ông Bobby đánh giá đi bộ là phương pháp giảm mỡ hiệu quả nhưng chưa được chú ý đúng mức. Thói quen đi bộ đều đặn giúp cơ thể tiêu hao năng lượng ổn định trong ngày.

Ông khuyến khích duy trì 20 đến 30 phút đi bộ mỗi ngày. Việc đi bộ thêm 10 phút sau mỗi bữa ăn giúp tăng hiệu quả đốt năng lượng. Số bước di chuyển trong ngày càng cao thì lượng năng lượng tiêu hao càng lớn.

Xây dựng chế độ ăn hợp lý

Chế độ ăn quyết định phần lớn kết quả giảm cân, giảm mỡ. Tỷ lệ đóng góp của dinh dưỡng chiếm khoảng 70%, trong khi tập luyện chiếm khoảng 30%.

Theo đó, bạn cần duy trì bữa ăn đơn giản và ưu tiên thực phẩm giàu protein. Protein giúp kéo dài cảm giác no, từ đó giảm lượng năng lượng nạp vào.

Quá trình tiêu hóa protein cũng làm cơ thể tiêu hao nhiều năng lượng hơn. Đồng thời, protein giúp bảo toàn khối cơ trong quá trình giảm mỡ.

Ông Bobby nhấn mạnh cần xây dựng bữa ăn cân đối để cung cấp đủ dưỡng chất cho cơ thể hoạt động ổn định. Cách ăn uống hợp lý giúp duy trì hiệu quả giảm mỡ lâu dài.

Ưu tiên kế hoạch phù hợp

Kế hoạch quá khắt khe sẽ khó áp dụng trong thời gian dài và dễ bị gián đoạn. Nên có kế hoạch tập luyện phù hợp với cuộc sống hằng ngày nhằm giúp duy trì tính liên tục. Một phương pháp có thể lặp lại mỗi ngày sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt hơn.

Duy trì sự ổn định

Giảm cân, giảm mỡ cần sự kiên trì, vận động thường xuyên và chế độ sinh hoạt có tổ chức. Ba yếu tố này giúp cơ thể duy trì trạng thái ổn định và cải thiện sức khỏe lâu dài.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận