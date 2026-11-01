NSND Kim Cương
Nghệ thuật sân khấu
Tận tâm với nghệ thuật, lan tỏa giá trị nhân văn.
Tìm hiểu câu chuyện của NSND Kim Cương tại đây
Lan tỏa điều tốt đẹp
Sống đẹp là lan tỏa điều tốt đẹp
Tìm hiểu hành trình của mỗi nhân vật và gửi lượt lan tỏa.
Nghệ thuật sân khấu
Tận tâm với nghệ thuật, lan tỏa giá trị nhân văn.
Tìm hiểu câu chuyện của NSND Kim Cương tại đây
Vận động viên Paralympic
Nghị lực vượt khó, chiến thắng bằng ý chí.
Tìm hiểu câu chuyện của Lê Văn Công tại đây
Cầu thủ bóng đá
Cống hiến hết mình, chia sẻ với cộng đồng.
Tìm hiểu câu chuyện của Hoàng Đức tại đây
Ca sĩ
Bền bỉ với đam mê, lan tỏa giá trị âm nhạc.
Tìm hiểu câu chuyện của Tùng Dương tại đây
Hoa hậu
Cho đi là còn mãi, lan tỏa yêu thương.
Tìm hiểu câu chuyện của H’Hen Niê tại đây
Ca sĩ
Chữ tâm trong nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng.
Tìm hiểu câu chuyện của Mỹ Tâm tại đây
Diễn viên · Đạo diễn
Tử tế từ những điều nhỏ nhất, vì một thế hệ tốt đẹp hơn.
Tìm hiểu câu chuyện của Ngô Thanh Vân tại đây
Rapper
Sống đúng pháp luật, lan tỏa thông điệp tích cực.
Tìm hiểu câu chuyện của Đen Vâu tại đây
Hệ thống xác nhận lượt lan tỏa trước khi ghi nhận chính thức.
sống đẹp · lan tỏa yêu thương
01.11 – 15.11.2026
Độc giả có tài khoản hợp lệ trên hệ thống của chương trình.
Mỗi tài khoản tối đa 8 lượt/ngày; mỗi nhân vật tối đa 1 lượt/ngày.
Số lượt bình chọn không công khai. Kết quả được tổng hợp và xác minh bởi ban tổ chức.
Kết quả chính thức sẽ được Ban tổ chức công bố tại Lễ tổng kết và Gala trao giải cuộc thi diễn ra vào tháng 12.2026.