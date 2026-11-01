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Lan tỏa điều tốt đẹp

Người có sức ảnh hưởng – Lan tỏa sống đẹp

Sống đẹp là lan tỏa điều tốt đẹp

Hành trình không giới hạn

CHỌN CÂU CHUYỆN BẠN MUỐN LAN TỎA

Tìm hiểu hành trình của mỗi nhân vật và gửi lượt lan tỏa.

Chân dung NSND Kim Cương
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NSND Kim Cương

Nghệ thuật sân khấu

Tận tâm với nghệ thuật, lan tỏa giá trị nhân văn.

Tìm hiểu câu chuyện của NSND Kim Cương tại đây

Chân dung Lê Văn Công
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Lê Văn Công

Vận động viên Paralympic

Nghị lực vượt khó, chiến thắng bằng ý chí.

Tìm hiểu câu chuyện của Lê Văn Công tại đây

Chân dung Hoàng Đức
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Hoàng Đức

Cầu thủ bóng đá

Cống hiến hết mình, chia sẻ với cộng đồng.

Tìm hiểu câu chuyện của Hoàng Đức tại đây

Chân dung Tùng Dương
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Tùng Dương

Ca sĩ

Bền bỉ với đam mê, lan tỏa giá trị âm nhạc.

Tìm hiểu câu chuyện của Tùng Dương tại đây

Chân dung H’Hen Niê
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H’Hen Niê

Hoa hậu

Cho đi là còn mãi, lan tỏa yêu thương.

Tìm hiểu câu chuyện của H’Hen Niê tại đây

Chân dung Mỹ Tâm
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Mỹ Tâm

Ca sĩ

Chữ tâm trong nghề nghiệp, trách nhiệm với cộng đồng.

Tìm hiểu câu chuyện của Mỹ Tâm tại đây

Chân dung Ngô Thanh Vân
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Ngô Thanh Vân

Diễn viên · Đạo diễn

Tử tế từ những điều nhỏ nhất, vì một thế hệ tốt đẹp hơn.

Tìm hiểu câu chuyện của Ngô Thanh Vân tại đây

Chân dung Đen Vâu
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Đen Vâu

Rapper

Sống đúng pháp luật, lan tỏa thông điệp tích cực.

Tìm hiểu câu chuyện của Đen Vâu tại đây

Hệ thống xác nhận lượt lan tỏa trước khi ghi nhận chính thức.

Sống đẹp là lan tỏa điều tốt đẹp! ♥
Phong thư trái tim

Gửi lời nhắn nhủ

Một lời động viên ngắn cũng có thể tiếp thêm sức mạnh để những điều tử tế tiếp tục được lan tỏa.

Tối đa 100 ký tự.0/100

sống đẹp · lan tỏa yêu thương

THỂ LỆ BÌNH CHỌN

Thời gian bình chọn

01.11 – 15.11.2026

Đối tượng tham gia

Độc giả có tài khoản hợp lệ trên hệ thống của chương trình.

Số lượt bình chọn

Mỗi tài khoản tối đa 8 lượt/ngày; mỗi nhân vật tối đa 1 lượt/ngày.

Công bố kết quả

Số lượt bình chọn không công khai. Kết quả được tổng hợp và xác minh bởi ban tổ chức.

Kết quả chính thức sẽ được Ban tổ chức công bố tại Lễ tổng kết và Gala trao giải cuộc thi diễn ra vào tháng 12.2026.